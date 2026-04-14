Le club du PSV Eindhoven et Paladin signent un partenariat de trois ans

EINDHOVEN, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Le PSV Eindhoven s’est associé à Paladin EnviroTech (« Paladin »), un partenaire spécialisé dans le cycle de vie des technologies qui aide les organisations à recycler en toute sécurité et dans le respect des réglementations, sans perdre le contrôle de leurs données ni de leurs matériaux de valeur. Cette collaboration témoigne de l’importance croissante des solutions informatiques circulaires dans le sport de haut niveau et le monde des affaires. Spécialisée dans la gestion des actifs informatiques (IT Asset Disposition, ou ITAD), Paladin assure le traitement sécurisé, certifié et respectueux de l’environnement des équipements informatiques mis hors service, y compris la destruction des données, la réutilisation et le recyclage, en totale conformité avec les réglementations en vigueur, notamment le RGPD.

Dans le cadre de ce partenariat, Paladin bénéficiera également d’une présence proéminente au Philips Stadium, grâce au Paladin Business Lounge, situé au quatrième étage du stade. En tant que partenaire principal de cet espace, Paladin sera au cœur du vaste réseau d’affaires du PSV et de la communauté de Brainport Eindhoven dans son ensemble. Le salon servira de plaque tournante pour les rencontres, les occasions de collaboration et l’innovation.

Paladin vise à élargir son champ d’action grâce à l’écosystème commercial de PSV

Ce partenariat aidera Paladin à atteindre son objectif de renforcer la notoriété de sa marque au sein du réseau d’affaires du PSV et du couloir technologique d’Eindhoven. Il intervient à un moment où Paladin est en train de renforcer sa présence déjà bien établie aux Pays-Bas, notamment après l’acquisition en janvier de la société R&L Recycling, basée à Helmond, et va permettre à l’entreprise de consolider sa réputation de partenaire fiable auprès des organisations qui souhaitent se débarrasser de leur matériel informatique de manière sûre, sécurisée et durable.

« Nous considérons Paladin comme un partenaire qui correspond parfaitement aux ambitions de notre club en matière d’innovation et de responsabilité sociétale des entreprises », a déclaré Frans Janssen, directeur commercial du PSV. « Paladin est une société ambitieuse et tournée vers l’avenir, des valeurs qui rejoignent pleinement les nôtres. »

« À travers ce partenariat, Paladin s’engage à poursuivre son expansion en Europe et à renforcer sa présence dans la région de Brainport Eindhoven », a confié pour sa part Brian Diesselhorst, PDG de Paladin EnviroTech. « Le PSV offre à notre entreprise la plateforme idéale pour nouer des liens avec des sociétés partageant les mêmes valeurs, dans une région que beaucoup considèrent comme la plus importante des Pays-Bas pour la haute technologie. »

À propos de Paladin EnviroTech

Paladin EnviroTech (Paladin) est une entreprise spécialisée dans la gestion sécurisée du cycle de vie des technologies et la récupération des matériaux critiques. Elle aide les organisations de toutes tailles à mettre hors service leurs équipements en fin de vie de manière sûre, conforme et à grande échelle. Au sein d’une plateforme opérationnelle unique et de bout en bout, Paladin intègre la gestion des actifs informatiques, la destruction certifiée des données, le recyclage des appareils électroniques grand public sur le territoire national et la récupération des aimants contenant des terres rares. En collaboration avec des hyperscalers, des organismes publics et des entreprises des régions Amérique du Nord et Europe, Paladin assure la protection des données sensibles et la circulation des matériaux de grande valeur, renforçant ainsi les chaînes d’approvisionnement nationales et alliées et contribuant à la sécurité économique et nationale sur le long terme.

Pour en savoir plus sur Paladin et ses produits et services, rendez-vous sur www.paladinenvirotech.com

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