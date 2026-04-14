AC Milan en Corpay Cross-Border verlengen hun samenwerking

De twee merken bekrachtigen opnieuw hun toewijding om mensen en bedrijven wereldwijd met elkaar te verbinden, gedreven door een innovatieve visie.

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--AC Milan en Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldwijd marktleider op het gebied van zakelijke betalingen, hebben vandaag bekendgemaakt dat de Cross-Border-divisie van Corpay een langetermijnovereenkomst heeft gesloten om hun succesvolle en exclusieve samenwerking als officiële commerciële partner voor valutahandel van de club te verlengen.

De samenwerking brengt twee organisaties samen die worden gedreven door een sterke gerichtheid op innovatie en een internationale blik. Aan de ene kant verbindt AC Milan wereldwijd meer dan 500 miljoen fans en blijft de club zich voortdurend ontwikkelen – trouw blijvend aan zijn erfgoed – om de betrokkenheid bij zowel huidige als toekomstige supporters te versterken.

*In dit document verwijst 'Corpay' primair naar de Cross-Border-divisie van Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; een volledige lijst van de bedrijven die deel uitmaken van Corpay Cross-Border is hier beschikbaar: https://www.corpay.com/compliance.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon bij Corpay:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

More News From Corpay, Inc.

Samenvatting: Corpay Cross-Border benoemd tot officiële valutapartner van het ABB FIA Formula E-wereldkampioenschap

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), een wereldwijde leider op het gebied van bedrijfsbetalingen, heeft vandaag aangekondigd dat zijn Cross-Border-divisie een samenwerking is aangegaan met Formula E, het eerste volledig elektrische FIA-wereldkampioenschap ter wereld en een B Corp-gecertificeerde sport. Onder de overeenkomst wordt Corpay de exclusieve en officiële valutapartner van het ABB FIA Formula E-wereldkampioenschap Het ABB FIA Formula E-wereldkampioenschap brengt specta...

Samenvatting: Corpay Cross-Border verlengt exclusief partnerschap met LIV Golf

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldwijde leider voor zakelijke betalingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn Cross-Border-divisie een meerjarige overeenkomst heeft gesloten. Hiermee zet het zijn succesvolle en exclusieve samenwerking met LIV Golf als officiële zakelijke valutapartner (FX) voort. Sinds 2024 levert Corpay Cross-Border een reeks zakelijke oplossingen voor buitenlandse valutabetalingen aan LIV Golf. Met deze meerjarige verlenging blijft de League pro...

Samenvatting: Corpay Cross-Border benoemd tot officiële valutapartner van BLAST

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldleider op het gebied van zakelijke betalingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn Cross-Border-bedrijfsonderdeel een meerjarige overeenkomst heeft gesloten met BLAST, een wereldwijd competitief entertainmentbedrijf dat zich ten doel stelt om mega-entertainment naar de wereld te brengen en esports, gaming en andere nieuwe competitieve formats naar een hoger niveau te tillen. Volgens de overeenkomst zal Corpay optreden als hun offi...
