Andersen Global成立Andersen in Pakistan

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global新增Andersen in Pakistan為該全球組織的最新成員公司，持續推進在南亞地區的業務發展。

此次啟用Andersen品牌的公司前身為Saafin Global Consulting，擁有多元化的業務能力，為包括製造業、能源、金融服務、電信、醫療保健、房地產和私募股權在內的各行各業的客戶提供服務。Andersen in Pakistan總部位於伊斯蘭馬巴德，為本地及國際企業提供稅務、企業顧問和人力資本服務的整合式支援。

Andersen in Pakistan執行合夥人Rashid Ibrahim表示：「我們的服務以職業道德為根基，以透明化為指引，並憑藉對精準度的不懈追求獲得肯定。啟用Andersen品牌是本公司的重要里程碑。它體現了我們對於提供務實、優質解決方案的承諾，同時也強化了我們支援客戶在日益全球化的環境中因應監管、交易和組織層面複雜問題的能力。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次新成員公司的加入進一步鞏固了我們在南亞的成員公司布局，並支援我們在新興市場的持續成長。該公司的多元化業務能力和強大的本地市場洞察，提升了我們為在巴基斯坦及跨境營運的客戶提供整合式服務的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

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