Andersen Global lanceert Andersen in Pakistan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zijn regionale groei in Zuid-Azië verderzetten met de toevoeging van Andersen in Pakistan als nieuwste lidbedrijf dat zich bij de wereldwijde organisatie voegt.

Nadat het bedrijf — voorheen Saafin Global Consulting — naar het merk Andersen is overgestapt, zorgt het nu voor verrijking met een multidisciplinaire praktijk ten dienste van klanten in uiteenlopende industrieën, waaronder productie, energie, financiële diensten, telecommunicatie, gezondheidszorg, vastgoed en particulier vermogen. Andersen in Pakistan heeft zijn hoofdzetel in Islamabad en levert geïntegreerde ondersteuning in fiscaliteit, bedrijfsadvies en diensten op gebied van menselijk kapitaal voor binnenlandse en internationale organisaties.

“Onze service is geworteld in ethiek, geleid door transparantie, en bewezen dankzij onvermoeibare inzet voor nauwkeurigheid,” verklaart Rashid Ibrahim, managing partner van Andersen in Pakistan. “Het aannemen van het merk Andersen vormt een belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf. Het weerspiegelt onze inzet om praktische, kwaliteitsvolle oplossingen te leveren, terwijl het ons vermogen versterkt om klanten steun te bieden wanneer zij zich een weg moeten banen in regelgevende, transactionele en organisatorische complexiteit in een steeds globaler wordende omgeving.”

“Deze toevoeging vormt een verdere versterking van de aanwezigheid van onze lidbedrijven in Zuid-Azië en ondersteunt onze continue groei in opkomende markten,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “De multidisciplinaire capaciteiten van het bedrijf en het sterke inzicht in de lokale markt bevorderen ons vermogen om klanten actief in Pakistan en over de landsgrenzen heen geïntegreerde diensten te bieden.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidbedrijven bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door het Amerikaanse lidbedrijf Andersen Tax LLC en telt nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.