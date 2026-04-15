Infogain przyjmuje szyld Tenarai w celu przyspieszenia wdrażania AI dla firm

LOS GATOS, Kalifornia--(BUSINESS WIRE)--Firma Infogain poinformowała dzisiaj o przemianowaniu na Tenarai, firmę dążącą do przyspieszenia wdrażania AI dla firm. Tenarai jest już zaufanym partnerem wiodących przedsiębiorstw sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500 z całego świata i dzięki wieloletniej transformacji nadaje nowy wymiar realizacji potencjału AI w firmowej scenerii. Transformacja Tenarai opiera się na trzech filarach – globalnych inicjatywach na rzecz pozyskiwania talentów, rozwoju platformy AI dla firm oraz nawiązaniu strategicznych partnerstw z czołowymi dostawcami i przedsiębiorstwami typu start-up z dziedziny rozwiązań technologicznych.

– Koncentrujemy się przede wszystkim na przekształceniu potencjału AI w wymierne wyniki biznesowe dla naszych klientów – powiedział Dinesh Venugopal, dyrektor generalny Tenarai. – Dzięki połączeniu utalentowanych programistów i branżowej wiedzy fachowej z dogłębną znajomością unikalnych okoliczności biznesowych naszych klientów możemy cieszyć się pozycją preferowanego partnera firm z całego świata pragnących szybciej wdrożyć AI. Rewolucja w biznesie trwa, a Tenarai potrafi ją wykorzystać, by zapewnić klientom niesamowite korzyści.

– Firma Infogain przez wiele lat budowała istotne zdolności w dziedzinie AI, jeśli chodzi o utalentowany personel, partnerstwa oraz platformy. Przemianowanie na Tenarai odzwierciedla zaawansowany stopień tej transformacji i wzmacnia pozycję firmy jako wybitnego partnera dla firm pragnących nie tylko ambitnie myśleć o AI, ale również osiągnąć dzięki niej realne wyniki – powiedział Rohan Haldea, jeden ze wspólników Apax.

Szybsze osiąganie wyników: rozwiązania AI w służbie kluczowych wyników biznesowych

Kierując się filozofią „sprawności z założenia”, rozwiązania AI opracowywane przez Tenarai zapewniają możliwość elastycznego dostosowywania się do zmiennych potrzeb, w miarę przekształcania pilotażowych inicjatyw w wymierne postępy. Stworzone przez Tenarai rozwiązania AI obejmują:

wspomagane AI platformy handlu elektronicznego,

przekształcanie treści z użyciem AI dla specjalistów od marketingu,

prognozowanie zapotrzebowania z pomocą AI w celu zwiększenia przychodów,

szybsze opracowywanie aspektów technicznych dzięki hybrydowym agentowym POD,

umożliwienie orkiestracji zadań firmowych agentów,

ujednolicenie danych firmy na potrzeby zastosowań z użyciem AI.

Trampolina dla talentów: debiut Frontier Labs

Przyjęte przez Tenarai podejście ukierunkowane na AI opiera się przede wszystkim na człowieku oraz założeniu, że AI powinna wzmacniać ludzką pomysłowość przy zachowaniu odpowiedzialności człowieka za ostateczne wyniki biznesowe. W tym kontekście firma Tenarai zainaugurowała Frontier Labs – zespół specjalistów koncentrujących się wyłącznie na szybkim przekształcaniu śmiałych pomysłów w rozwiązania gotowe do realizacji dla klientów. Program wprowadza również nowe role, takie jak Forward Deployed Engineer czy Agentic Design Lead, aby wypełnić lukę między złożoną architekturą AI a koniecznością płynnej integracji przepływów pracy z naciskiem na znaczenie człowieka.

Partnerstwo z definicji: aktywacja ekosystemu

Firma Tenarai, która pragnie zapewnić klientom dostęp do nowych technologii i rozwiązań opartych na łączności, wykorzystuje obszerny ekosystem technologiczny, by dostarczać wymierne wyniki biznesowe. W ramach transformacji dołączyła ona do branżowych liderów, takich jak Databricks, Salesforce, Google Cloud, Adobe oraz inni partnerzy technologiczni, by przyspieszyć opracowywanie rozwiązań dla klientów.

Tenarai nawiązała również strategiczne partnerstwa z Narodowym Instytutem Technologicznym (NIT) w Delhi oraz BITS Pilani. Partnerstwa te opierają się na chęci kultywowania talentów przygotowanych na wyzwania przyszłości w drodze inicjatyw realizowanych przez uczelnie ze światem biznesu, w tym innowacyjnych laboratoriów, wspólnych prac badawczo-rozwojowych, staży, wymiany wiedzy i wspólnego opracowywania programu nauczania w dziedzinie AI.

Firma Tenarai poinformowała także o rozszerzeniu swojego Programu na rzecz Akceleracji działalności typu Start-up. Tenarai należy do najznakomitszych ekosystemów innowacyjnych na świecie, a dzięki relacjom z firmami znajdującymi się na wczesnym etapie rozwoju oraz przedsiębiorstwami typu start-up jest w stanie zapewnić klientom istotne informacje dotyczące innowacji, zanim staną się one ogólnodostępne. Program na rzecz Akceleracji działalności typu Start-up oferuje firmom na wczesnym etapie rozwoju możliwość nawiązania kontaktu z dużymi przedsiębiorstwami, które potrzebują ich rozwiązań, a także zapewnia specjalną ścieżkę pozwalającą firmom wkroczyć w świat biznesu Doliny Krzemowej.

