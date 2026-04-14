Klarna biedt flexibele betalingsmogelijkheden aan meer dan 10.000 hotels dankzij de samenwerking met Aven Hospitality

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, de wereldwijde digitale bank en aanbieder van flexibele betaaloplossingen, heeft vandaag een nieuwe samenwerking met Aven Hospitality aangekondigd. Dankzij deze overeenkomst worden de flexibele betaalopties van Klarna beschikbaar in de 10.000 hotels die zijn aangesloten op de boekingsmodule van Aven Hospitality. Dit biedt reizigers een grotere keuze waarvoor ze hun favoriete betaalmethode kunnen gebruiken.

Tegenwoordig betalen bijna 7 op de 10 reizigers hun reizen met een creditcard. Dit betekent het betalen van rente nog voordat ze hun koffers hebben gepakt. Hotelverblijven vormen hierop geen uitzondering. Of het nu gaat om een gezin dat een zomervakantie plant, een stel dat een romantisch uitje boekt of een student die een weekendtrip organiseert: kaarthouders vallen al lang terug op dezelfde gewoonte: reizen op krediet betalen en zich pas zorgen maken over de rekening als die binnenkomt.

