Kubota Vision Inc. firma un acuerdo de suministro y licencia con Laboratoires KÔL para un fármaco candidato para el tratamiento de la enfermedad de Stargardt dentro del programa de uso compasivo

CLERMONT-FERRAND, Francia, y TOKIO, Japón--(BUSINESS WIRE)--Kubota Vision Inc. («Kubota Vision»), una filial de propiedad exclusiva de Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. (Minato-ku, Tokio, Japón), ha anunciado la firma de un acuerdo de suministro y licencia con Laboratoires KÔL (Clermont-Ferrand, Francia) para el suministro de un candidato a fármaco para el tratamiento de la enfermedad de Stargardt (STGD1) dentro de una autorización de uso compasivo.

El objetivo de este acuerdo es que Kubota Vision y KÔL colaboren en el suministro de «Emixustat» para el tratamiento de la enfermedad de Stargardt (STGD1) mediante una autorización de uso compasivo en Francia.

Kubota Vision fabricará y suministrará en exclusiva los productos finales de Emixustat a KÔL, y KÔL tendrá los derechos exclusivos para distribuir Emixustat en Francia dentro del acceso de uso compasivo.

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