Klarna apporte des paiements flexibles à plus de 10 000 hôtels grâce à un partenariat avec Aven Hospitality

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, la banque numérique mondiale et le fournisseur de paiements flexibles, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec Aven Hospitality. L’accord apporte les options de paiement flexibles de Klarna aux 10 000 hôtels connectés au moteur de réservation d’Aven Hospitality, offrant ainsi aux voyageurs plus de choix et leur mode de paiement préféré.

Aujourd'hui, près de sept voyageurs sur dix paient leurs voyages avec une carte de crédit, accumulant les intérêts avant même d'avoir fait leurs bagages. Les séjours à l'hôtel ne font pas exception. Qu'il s'agisse d'une planification pour des vacances d'été en famille, d'un couple réservant une escapade spéciale ou d'un étudiant organisant un voyage pour le week-end, les titulaires de carte ont pris depuis longtemps la même habitude : payer leur voyage à crédit et se soucier de la facture quand elle arrivera. Grâce à l’intégration de Klarna dans le moteur de réservation d’Aven, les voyageurs disposent d’une alternative plus intelligente : payer en totalité, fractionner en versements sans intérêt, ou choisir un financement à plus long terme, avec des conditions transparentes et sans surprise à la fin du mois.

Alors que la demande de voyages continue de croître et que les consommateurs recherchent des moyens plus flexibles de gérer des dépenses plus importantes, il devient de plus en plus important d'offrir des options de paiement flexibles pour les voyages. En s'étendant à l'un des segments de commerce à la valeur la plus élevée, Klarna permet aux hôtels d'enregistrer davantage de réservations tout en donnant aux voyageurs un contrôle accru sur leur méthode de paiement.

« Les séjours à l'hôtel sont parmi les plus grandes dépenses que les voyageurs réservent en une seule transaction, et jusqu'à présent, le moyen par défaut de payer était de le mettre sur une carte de crédit et de porter un solde renouvelable », déclare David Sykes, directeur commercial de Klarna. « Avec l'intégration de Klarna au moteur de réservation d'Aven, les voyageurs peuvent payer en totalité, fractionner en versements sans intérêt ou choisir un financement à plus long terme : une réelle flexibilité, dès la réservation. »

« La flexibilité n’est plus un bonus dans l'expérience des clients, c’est une attente qui commence dès la réservation », déclare Ethan Wiseman, chef de la distribution, gestion des produits chez Aven Hospitality. « En intégrant Klarna dans le moteur de réservation d’Aven, nous donnons aux hôtels les moyens de répondre à ces attentes à grande échelle tout en donnant aux voyageurs plus de choix et de contrôle sur la manière dont ils paient. »

L'intégration sera lancée aux États-Unis, en Suède, en Allemagne, en Autriche, en Norvège et en Finlande, et des déploiements sur d'autres marchés sont prévus dans le courant de l'année.

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique mondiale et un prestataire de solutions de paiement flexibles. Forte de plus de 118 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et de 3,4 millions de transactions quotidiennes, Klarna s’appuie sur un réseau de paiement et de commerce alimenté par l’IA pour permettre aux consommateurs de payer plus intelligemment, avec l’ambition d’être accessible partout et pour tout. Les consommateurs peuvent utiliser Klarna en ligne, en magasin ainsi que via Apple Pay et Google Pay. Un million de commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour soutenir leur croissance et renforcer la fidélité de leurs clients, parmi lesquels Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour en savoir plus, rendez-vous sur Klarna.com.

À propos d'Aven Hospitality

Aven Hospitality, anciennement Sabre Hospitality Solutions, est une technologie mondiale indépendante et un leader SaaS dans l'industrie hôtelière, qui alimente la façon dont les hôtels vendent, distribuent et offrent des expériences aux clients. SynXis®, la principale plateforme mondiale de commerce et de distribution hôtelière, coordonne les informations hôtelières à travers plus de 600 intégrations pour assurer précision, cohérence et compétitivité partout où les voyageurs découvrent, comparent et réservent. Fort de la confiance de plus de 35 000 hôtels répartis dans plus de 190 pays, Aven Hospitality est la couche connective de nombreuses marques parmi les plus emblématiques au monde, simplifiant la complexité dans les coulisses afin que les hôteliers puissent travailler en toute confiance et rester prêts pour l’avenir.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant notre performance financière future, la structure des actions et les processus applicables, la stratégie commerciale, les objectifs de croissance, les opportunités de marché, les plans opérationnels, y compris l'issue des affaires juridiques. Des mots tels que « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « estimer », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et des expressions similaires identifient des énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus, y compris les risques liés à :

notre capacité à conserver et à développer les relations avec les consommateurs et les détaillants ;

la concurrence et les développements technologiques ;

les exigences en matière de conformité réglementaire et d’octroi de licences ;

notre capacité à obtenir les avantages escomptés de nos ententes de financement ;

la gestion du risque de crédit et la disponibilité des financements ;

les conditions économiques générales et la volatilité des marchés ; et

notre capacité à nous développer sur de nouveaux marchés et produits.

Les énoncés prospectifs reflètent nos opinions à la date du présent communiqué et sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus. Les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et à consulter les facteurs de risque dans les rapports que nous avons déposés auprès de la SEC pour une présentation plus complète des risques.

Catégorie : Actualités de partenariat

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