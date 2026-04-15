Andersen Global amplía su red con Andersen en Pakistán

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continúa expandiendo su presencia en el sur de Asia con la incorporación de Andersen en Pakistán como nueva empresa miembro de su red.

Tras adoptar la marca Andersen, la empresa, anteriormente Saafin Global Consulting, suma un enfoque multidisciplinario y presta servicios a clientes de diversos sectores, entre ellos manufactura, energía, servicios financieros, telecomunicaciones, salud, sector inmobiliario y capital privado. Con sede en Islamabad, Andersen en Pakistán ofrece servicios integrales en materia impositiva, asesoramiento corporativo y gestión del capital humano, tanto para organizaciones locales como internacionales.

“Nuestro trabajo se basa en principios éticos, se guía por la transparencia y se sustenta en un compromiso permanente con la precisión”, afirmó Rashid Ibrahim, socio gerente de Andersen en Pakistán. “La adopción de la marca Andersen marca un hito clave para nuestra empresa. Refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones prácticas y de alta calidad, y potencia nuestra capacidad para acompañar a nuestros clientes frente a la creciente complejidad regulatoria, transaccional y organizativa en un entorno cada vez más global”.

“Esta incorporación refuerza nuestra presencia en el sur de Asia y acompaña nuestro crecimiento en mercados emergentes”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Las capacidades multidisciplinarias de la empresa y su profundo conocimiento del mercado local fortalecen nuestra propuesta de servicios integrados para clientes que operan en Pakistán y a nivel internacional”.

Andersen Global es una asociación internacional formada por empresas independientes y legalmente separadas, integrada por profesionales de las áreas impositiva, legal y de valuación en todo el mundo. Fundada en 2013 por la empresa estadounidense Andersen Tax LLC, la organización cuenta hoy con más de 50 000 profesionales y presencia en más de 1000 oficinas, a través de su red de empresas miembro y colaboradoras.

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