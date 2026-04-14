Klarna lleva los pagos flexibles a más de 10.000 hoteles gracias a su acuerdo con Aven Hospitality

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, un banco digital y proveedor de pagos flexibles a nivel global, anunció hoy una nueva colaboración con Aven Hospitality. El acuerdo incorpora las opciones de pago flexible de Klarna a los más de 10.000 hoteles conectados al motor de reservas de Aven Hospitality, ofreciendo a los viajeros una mayor flexibilidad y la posibilidad de utilizar su método de pago preferido.

Hoy en día, casi siete de cada diez viajeros utilizan tarjetas de crédito para financiar sus viajes, acumulando intereses incluso antes de hacer las maletas, y las estancias en hoteles no son una excepción. Ya sea una familia que planifica sus vacaciones de verano, una pareja que reserva una escapada especial o un estudiante que organiza un viaje de fin de semana, casi todos han recurrido durante mucho tiempo al mismo hábito: financiar sus viajes con tarjetas de crédito y preocuparse por la factura más adelante.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.