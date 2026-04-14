FirstLight et la Première nation du Lac Des Mille Lacs obtiennent un contrat pour une nouvelle production solaire dans le cadre du processus d'approvisionnement en énergie LT2 de la SIERE

OSHAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--FirstLight, un chef de file dans la production d'énergie propre, le développement et le stockage d'énergie, et la Première Nation du Lac Des Mille Lacs, ont annoncé aujourd'hui l'attribution de leur projet solaire de 57,2 MW à Fort Frances dans le cadre de l'appel d'offres à long terme 2 (LT2) de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE). Le projet solaire de Fort Frances est l'un des 14 projets auxquels la SIERE a attribué des contrats, représentant ensemble plus de 1 300 MW de nouvel approvisionnement en électricité propre pour la province, qui s'efforce de répondre à l'augmentation prévue de la demande d'électricité, tout en maintenant l'abordabilité et en faisant progresser les objectifs de réduction des émissions de carbone.

Une fois achevé, le projet produira suffisamment d'électricité propre pour alimenter environ 8 000 foyers ontariens et créera des emplois locaux pendant la construction et tout au long de la durée du contrat de 20 ans, offrant ainsi des avantages économiques et communautaires significatifs à la ville de Fort Frances. En tant que partenaire à 50 %, la Première nation du Lac des Mille Lacs participera au développement du projet. Le projet soutiendra également la croissance, la vision et la prospérité de la Première nation.

Le projet solaire de Fort Frances s'appuie sur l'héritage de plus de 100 ans de FirstLight et de ses prédécesseurs dans la communauté grâce à son projet hydroélectrique de 13,1 MW, la centrale de Fort Frances, qui a été construite en 1909 et est située sur la rivière Rainy.

"FirstLight est ravie d'avoir obtenu un contrat dans le cadre du marché d'approvisionnement en énergie LT2 de la SIERE afin de mettre en ligne une nouvelle production solaire pour les communautés de l'Ontario, en collaboration avec notre précieux partenaire, la Première Nation du Lac Des Mille Lacs", a déclaré Justin Trudell, président et chef de la direction de FirstLight. "Nous sommes fiers de soutenir la demande croissante d'électricité en Ontario et les efforts visant à maintenir l'accessibilité financière sans compromettre les objectifs de réduction des émissions de carbone."

"L'obtention de ce contrat représente une étape importante dans la construction d'une capacité économique durable à long terme pour notre nation tout en contribuant aux besoins énergétiques futurs de l'Ontario", a déclaré le chef Whitecloud de la Première Nation du Lac Des Mille Lacs. "Le projet solaire de Fort Frances illustre la façon dont les nations autochtones peuvent participer en tant que véritables partenaires aux grands projets d'infrastructure - en façonnant les projets dès le début, en assurant une gestion responsable de nos terres traditionnelles et en créant une valeur durable pour nos membres. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de FirstLight pour faire avancer un projet qui allie opportunités économiques, responsabilité environnementale et bénéfices intergénérationnels."

"Félicitations à FirstLight pour l'attribution par la SIERE de son parc solaire de 57,2 MW qui sera développé dans la ville de Fort Frances. Fort Frances accueille favorablement le développement de sources d'énergie verte sur son territoire", a déclaré Andrew Hallikas, maire de Fort Frances. "Ce parc solaire contribuera à l'avenir économique de Fort Frances, de la Première nation du Lac des Mille Lacs et de la province de l'Ontario, et fournira l'électricité propre, fiable et renouvelable dont nous avons tant besoin pour alimenter l'industrie et notre vie quotidienne. Nous sommes fiers de voir un partenaire de longue date comme FirstLight continuer à investir dans notre communauté, et nous nous réjouissons d'une relation durable et mutuellement bénéfique avec FirstLight et la Première nation du Lac Des Mille Lacs."

À propos de FirstLight

FirstLight est un producteur d'énergie propre, un développeur et une société de stockage d'énergie de premier plan en Amérique du Nord. Avec un portefeuille diversifié qui comprend plus de 1,6 GW d'énergies renouvelables et de technologies de stockage d'énergie en fonctionnement et un pipeline de développement de plus de 4 GW de projets solaires, de batteries, d'hydroélectricité et d'éoliennes terrestres et offshore, FirstLight se spécialise dans les solutions hybrides qui associent des actifs hydroélectriques, de pompage-turbinage, solaires à grande échelle, de batteries à grande échelle et d'éoliennes. La mission de l'entreprise est d'accélérer la décarbonisation du réseau électrique en soutenant le développement, l'exploitation et l'intégration des énergies renouvelables et du stockage afin de répondre aux besoins croissants du monde en matière d'énergie propre et de fournir un système électrique propre, fiable, abordable et équitable. Basée à Burlington, MA, avec des bureaux d'exploitation à Northfield, MA, New Milford, CT, Adrian, PA, Oshawa, ON, et Montréal, QC, FirstLight est l'intendante de plus de 14 000 acres et de centaines de kilomètres de rivage le long de certaines des plus belles rivières et des plus beaux lacs d'Amérique du Nord. FirstLight est la propriété exclusive d'Investissements PSP depuis 2016. Pour en savoir plus, visitez le site www.firstlight.energy ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

À propos de la Première nation du Lac des Mille Lacs

La Première nation du Lac des Mille Lacs est une nation ojibwée du nord-ouest de l'Ontario. L'histoire de la nation est unique : elle a été forcée d'abandonner les terres de sa réserve en raison d'inondations artificielles, ce qui a entraîné le déplacement de ses membres pendant des générations. Aujourd'hui, la Première nation du Lac des Mille Lacs s'emploie activement à mettre en œuvre des initiatives visant à reconstruire sa nation, notamment en restaurant son assise territoriale, en renforçant sa gouvernance et en créant des débouchés économiques à long terme. Grâce à des partenariats stratégiques et à l'accent mis sur le développement durable, la nation s'efforce d'établir une base économique solide qui favorise le bien-être de la communauté, l'autodétermination et la croissance intergénérationnelle.