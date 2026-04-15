Andersen Global uruchamia Andersen in Pakistan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kontynuuje ścieżkę regionalnego wzrostu w Azji Południowej wraz z dołączeniem Andersen in Pakistan jako najnowszej firmy członkowskiej należącej do organizacji.

Obejmująca markę Andersen firma, która dawniej działała pod nazwą Saafin Global Consulting, stanowi multidyscyplinarną praktykę świadczącą usługi na rzecz klientów z różnych branż, w tym z sektora produkcji, energii, usług finansowych, telekomunikacji, opieki zdrowotnej, nieruchomości i inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym. Andersen in Pakistan, której siedziba mieści się w mieście Islamabad, świadczy zintegrowane usługi wsparcia w zakresie opodatkowania, doradztwa dla przedsiębiorstw i kapitału ludzkiego na rzecz organizacji w kraju i za granicą.

– U podstaw naszych usług leżą zasady etyki, kierujemy się przejrzystością i nieustannie udowadniamy niezachwiane zaangażowanie na rzecz precyzyjnej realizacji – powiedział Rashid Ibrahim, wspólnik zarządzający Andersen in Pakistan. – Przyjęcie szyldu Andersen stanowi istotny etap w historii naszej firmy. Odzwierciedla to nasze zobowiązanie do dostarczania praktycznych rozwiązań wysokiej jakości przy jednoczesnym wzmocnieniu naszego potencjału pod względem wspierania klientów mierzących się z zawiłościami regulacyjnymi, transakcyjnymi i organizacyjnymi w coraz bardziej zglobalizowanym otoczeniu.

– Dołączenie kolejnej firmy członkowskiej pozwala nam jeszcze bardziej wzmocnić obecność w Azji Południowej i przyczynia się do naszego nieprzerwanego rozwoju na wschodzących rynkach – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Multidyscyplinarne zdolności firmy oraz jej solidna znajomość lokalnego rynku zwiększają nasz potencjał pod względem świadczenia zintegrowanych usług na rzecz klientów prowadzących działalność w Pakistanie oraz w innych krajach.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

