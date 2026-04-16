Andersen Global lancerer Andersen in Pakistan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter sin regionale vækst i Sydasien med tilføjelsen af Andersen in Pakistan som det seneste medlemsfirma, der slutter sig til den globale organisation.

Efter overgangen til Andersen-brandet tilbyder virksomheden – tidligere kendt som Saafin Global Consulting – en bredt funderet praksis, der betjener kunder på tværs af brancher, herunder fremstillingsindustri, energi, finansielle tjenester, telekommunikation, sundhedsvæsen, fast ejendom og private equity. Med hovedkvarter i Islamabad leverer Andersen in Pakistan integreret support inden for skat, virksomhedsrådgivning og HR-tjenester til nationale og internationale organisationer.

"Vores service er forankret i etik, styret af gennemsigtighed og bevist gennem et vedholdende engagement i præcision," udtalte Rashid Ibrahim, ledende partner hos Andersen in Pakistan. "At tage Andersen-brandet til os er en vigtig milepæl for vores firma. Det afspejler vores forpligtelse til at levere praktiske løsninger af høj kvalitet, samtidig med at det styrker vores evne til at bistå klienter, der navigerer i lovgivningsmæssig, transaktionsmæssig og organisatorisk kompleksitet i et stadig mere globalt miljø."

"Denne tilføjelse styrker yderligere vores medlemsfirmaers tilstedeværelse i Sydasien og understøtter vores fortsatte vækst på nye markeder," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Firmaets tværfaglige kompetencer og stærke lokale markedsindsigt giver os bedre mulighed for at levere integrerede ydelser til kunder, der opererer i Pakistan og på tværs af landegrænser."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

