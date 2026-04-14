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AC米蘭與Corpay Cross-Border擴大合作

兩大品牌重申了其以創新願景為驅動，凝聚人與全球企業力量的共同承諾

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多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AC米蘭與全球企業支付領導者Corpay, Inc.*（NYSE：CPAY）今日宣布，Corpay旗下Cross-Border業務部門已簽署長期合作協議，將延續雙方成功的獨家合作關係，繼續擔任俱樂部官方商業外匯合作夥伴。

此次合作讓兩大同樣注重創新和國際視野的組織緊密相連。一方面，AC米蘭擁有遍布全球的逾五億球迷，在傳承其悠久歷史的同時，不斷發展以吸引新老球迷的持續關注。另一方面，Corpay以其創新解決方案，幫助企業突破地理限制、管理外匯風險並精準、安全地執行跨境支付。

「我們很高興能夠繼續與Corpay攜手前行，延續合作伙伴關係，這體現了我們雙方共同致力於凝聚全球受眾的力量，建立深遠的夥伴關係，並以前瞻視野始終保持前進。」AC米蘭營收長Maikel Oettle表示。

「在過去的三個賽季裡，我們有幸成為AC米蘭的官方商業外匯合作夥伴。」Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示，「我們為俱樂部各隊對我們的信任感到自豪，並很高興能將與這家足球史上最成功的俱樂部之一的合作關係繼續延續多年。」

關於Corpay
Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪： www.corpay.com

*本文中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的跨境業務部門： https://www.corpay.com/cross-border ；查看Corpay跨境業務部門旗下公司的完整列表，請造訪： https://www.corpay.com/compliance

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay聯絡人：
Brad Loder
行銷長
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Industry:
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Corpay, Inc.

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