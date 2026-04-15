Andersen Global成立Andersen in Pakistan

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global新增Andersen in Pakistan作为该全球组织的最新成员公司，持续推进在南亚地区的业务拓展。

此次启用Andersen品牌的公司前身为Saafin Global Consulting，拥有多元化的业务能力，为包括制造业、能源、金融服务、电信、医疗保健、房地产和私募股权在内的各行各业的客户提供服务。Andersen in Pakistan总部位于伊斯兰堡，为本地和国际企业提供税务、企业咨询和人力资本服务的一体化支持。

Andersen in Pakistan管理合伙人Rashid Ibrahim表示：“我们的服务以职业道德为根基，以透明化为指引，并凭借对精准度的不懈追求获得认可。启用Andersen品牌是本公司的重要里程碑。它体现了我们对于提供务实、高品质解决方案的承诺，同时也增强了我们支持客户在日益全球化的环境中应对监管、交易和组织层面复杂问题的能力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次新成员公司的加入进一步巩固了我们在南亚的成员公司布局，并支持我们在新兴市场的持续增长。该公司的多元化业务能力和强大的本地市场洞察，提升了我们为在巴基斯坦及跨境运营的客户提供一体化服务的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

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