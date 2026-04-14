AC Milan y Corpay Cross-Border extienden su alianza

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--AC Milan y Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder global en pagos corporativos, han anunciado hoy que la unidad de negocios Cross-Border de Corpay ha firmado un acuerdo a largo plazo para ampliar su exitosa y exclusiva colaboración como socio oficial de cambio de divisas comercial del club.

La alianza reúne a dos organizaciones con un fuerte enfoque en la innovación y una clara vocación internacional. Por un lado, AC Milan conecta a más de 500 millones de aficionados en todo el mundo y continúa evolucionando sin perder de vista su legado, con el objetivo de reforzar el vínculo tanto con los seguidores actuales como con las futuras generaciones.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.