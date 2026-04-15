TestMu AI与Quarks Technosoft携手合作，共同推动自主质量工程的新时代

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- TestMu AI（前身为LambdaTest），作为率先推出的全栈式Agentic AI质量工程平台，今日宣布与领先的数字工程与质量咨询公司Quarks Technosoft建立战略合作伙伴关系，旨在重新定义企业在人工智能驱动开发时代开展软件测试的方式。

随着企业越来越多地采用人工智能以超越以往的速度生成代码，传统的测试模式正成为创新的主要制约因素。此次合作将TestMu AI的自主测试能力与Quarks Technosoft在质量工程转型方面的深厚专业知识相结合，打造一种统一的、面向未来的软件质量解决方案，该方案智能、可扩展且达到企业级标准。

此次合作的核心在于双方共同的愿景：实现自主质量工程，使测试从手动、被动的方式转变为自我管理、持续学习的系统。TestMu AI通过其智能平台提供智能层，能够以机器速度自主地规划、编写和执行测试。Quarks Technosoft则通过嵌入人机协同策略来完善这一功能，帮助企业设计稳健的质量工程框架，将人工智能驱动的工作流集成到CI/CD流水线中，并引导企业在文化和运营层面向自主测试转型。

两家公司携手合作，致力于成为现代软件交付的完整解决方案提供商，确保“智能”不仅仅意味着自动化，而是真正意义上的智能、安全且契合企业需求。通过将前沿的人工智能能力与战略实施专长相结合，此次合作将帮助企业克服测试瓶颈，显著减少测试债务，并大规模交付高质量的数字化体验。

TestMu AI首席执行官兼联合创始人Asad Khan表示：“随着人工智能加速软件开发进程，真正的挑战在于确保质量能够跟上这一步伐。我们与Quarks Technosoft的合作将自主智能与工程专业知识相结合，打造了一个自我维持的质量层，该层不仅能跟上开发速度，更能从根本上改变软件的验证和交付方式。”

Quarks Technosoft首席运营官Saurabh Anand表示：“我们正在进入一个质量工程必须与软件本身同步发展的时代。我们与TestMu AI的合作标志着我们迈向自主、人工智能驱动的质量生态系统的重大一步，这将重新定义企业构建和扩展数字产品的方式。通过将先进的智能体自动化技术与Quarks在转型和DevSecOps方面的专业知识相结合，我们能够帮助企业更快地行动、更有信心地创新，并大规模地交付安全、高质量的体验。此次合作不仅仅是为了改进测试，更是为了重新构想软件交付的未来。”

关于TestMu AI

TestMu AI是全球首个基于Agentic AI的质量工程平台，旨在帮助企业以智能为核心，实现测试的自动化和规模化。通过将自主能力与现代开发工作流的无缝集成相结合，TestMu AI赋能团队在“人工智能优先”的时代交付更快、更可靠且更安全的软件。

更多信息，请访问https://www.testmuai.com/

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