Andersen Global lance Andersen in Pakistan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit son expansion régionale en Asie du Sud avec l’ajout d’Andersen in Pakistan, qui devient le dernier cabinet membre à rejoindre l’organisation mondiale.

Suite à son passage sous la marque Andersen, le cabinet (anciennement Saafin Global Consulting) propose désormais une offre multidisciplinaire à destination de clients issus de divers secteurs, dont l’industrie manufacturière, l’énergie, les services financiers, les télécommunications, la santé, l’immobilier et le capital-investissement. Basé à Islamabad, Andersen in Pakistan offre un accompagnement intégré dans les domaines de la fiscalité, du conseil aux entreprises et des ressources humaines à des organisations nationales et internationales.

« Notre service, ancré sur des principes éthiques, est guidé par la transparence et se traduit par un engagement sans faille en faveur de la précision », a déclaré Rashid Ibrahim, associé gérant d’Andersen in Pakistan. « L’adoption de la marque Andersen marque une étape importante pour notre cabinet. Elle reflète notre engagement à fournir des solutions concrètes et de grande qualité, tout en renforçant notre capacité à accompagner nos clients dans un environnement de plus en plus mondialisé, marqué par une complexité réglementaire, transactionnelle et organisationnelle croissante. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen, a confié pour sa part : « Ce nouvel ajout renforce encore la présence de notre réseau de cabinets membres en Asie du Sud et soutient notre croissance continue sur les marchés émergents. Les compétences multidisciplinaires du cabinet et sa connaissance approfondie du marché local vont nous permettre d’offrir des services intégrés à nos clients opérant au Pakistan et au-delà. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, composés de professionnels de la fiscalité et du droit du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 50 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

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