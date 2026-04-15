Infogain se relanza como Tenarai para acelerar la adopción de la IA empresarial

LOS GATOS, California--(BUSINESS WIRE)--Infogain anunció hoy su relanzamiento como Tenarai, empresa dedicada a la aceleración de la IA. Tenarai ya es un socio de confianza para líderes globales de la lista Fortune 500 y, a través de una transformación que abarca muchos años, la empresa redefine la forma en que el potencial de la IA se traduce en resultados empresariales. La transformación de Tenarai se basa en tres pilares: iniciativas de talento global, desarrollo de una plataforma de IA empresarial y alianzas estratégicas con proveedores de tecnología líderes y empresas emergentes.

“Nos abocamos a convertir el potencial de la IA en resultados empresariales tangibles para nuestros clientes”, manifestó Dinesh Venugopal, director ejecutivo de Tenarai. “La fusión del talento de ingeniería y la especialización sectorial junto con el profundo conocimiento del contexto comercial único de nuestros clientes nos posicionan como el socio de aceleración de IA preferido de las empresas globales. Las interrupciones de la actividad empresarial continuarán y Tenarai las convierte en un valor exponencial para nuestros clientes”.

Rohan Haldea, socio de Apax, afirmó: “Infogain ha pasado varios años generando una capacidad de IA significativa entre talentos, alianzas y plataformas. El relanzamiento como Tenarai refleja cuán lejos ha llegado dicha transformación y consolida la posición de la empresa como un socio destacado para las compañías que buscan pasar del anhelo de usar IA a los resultados reales”.

Acelerar los resultados: soluciones de IA para resultados empresariales críticos

Guiadas por una filosofía de “agilidad por diseño”, las soluciones de IA de Tenarai ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades cambiantes a medida que las pruebas piloto se convierten en avances cuantificables. Las soluciones de IA de Tenarai incluyen:

Plataformas de comercio electrónico basadas en la IA

Transformación de contenido de la IA para comerciantes

Previsión de la demanda con IA para el crecimiento de los ingresos

Aceleración de la ingeniería con PODs híbridos de tipo agéntico

Habilitación de la orquestación de agente empresarial

Unificación de datos empresariales para aplicaciones de IA

Catalizador de talentos: lanzamiento de Frontier Labs

El enfoque de Tenarai, que da prioridad a la IA, es, en esencia, profundamente humano y se basa en la premisa de que la IA debe potenciar el ingenio humano y, a la vez, permitir que los seres humanos sigan siendo responsables de los resultados empresariales. Como parte de esta iniciativa, Tenarai ha lanzado Frontier Labs, un equipo altamente especializado dedicado a convertir rápidamente ideas audaces en soluciones listas para su implementación en los clientes. El programa también introduce nuevos roles, como los de ingenieros de despliegue avanzado y líderes de diseño de agentes, para cerrar la brecha entre la compleja arquitectura de IA y la integración fluida del flujo de trabajo centrado en las personas.

Colaboración integrada: activación del ecosistema

Tenarai, que se compromete a brindar a los clientes acceso a tecnología emergente y soluciones conectadas, aprovecha un vasto ecosistema tecnológico para brindar resultados empresariales tangibles. Como parte de la transformación de la empresa, se ha unido a líderes de la industria como Databricks, Salesforce, Google Cloud, Adobe y otros socios tecnológicos a fin de acelerar las soluciones para los clientes.

Tenarai también ha celebrado alianzas estratégicas con el Instituto Nacional de Tecnología de Delhi (NIT) y BITS Pilani. Estas alianzas se centran en formar talento preparado para el futuro a través de iniciativas que conectan el ámbito académico con el empresarial, como laboratorios de innovación, proyectos conjuntos de I+D, pasantías, intercambio de conocimientos y el diseño conjunto de planes de estudio sobre inteligencia artificial.

Por último, Tenarai también anunció la expansión de su Programa de Aceleración de Empresas Emergentes (Startup Acceleration Program). Tenarai forma parte de los ecosistemas innovadores más sorprendentes del mundo y, a través de sus relaciones con empresas en fase inicial y empresas emergentes, puede ofrecer “inteligencia en innovación” a sus clientes antes de que estos productos lleguen al mercado general. Este Programa de Aceleración de Empresas Emergentes ofrece a las empresas en fase inicial conexiones con las grandes empresas que necesitan sus soluciones y una ventana selecta al mundo de los emprendedores de Silicon Valley para las empresas.

About Tenarai

Tenarai es una empresa dedicada a la aceleración de la IA en el ámbito empresarial. Con sede en Silicon Valley, diseñamos las empresas del futuro impulsadas por la IA para líderes de la lista Fortune 500 en los sectores de la tecnología, el comercio minorista y los productos de consumo envasados (CPG), los viajes, los seguros, la atención médica y las telecomunicaciones. Nos apasiona convertir el potencial de la IA en resultados empresariales para nuestros clientes. Como catalizadores de la IA, diseñamos e implementamos soluciones que permiten a nuestros clientes convertir la disrupción del sector en una ventaja competitiva. Nuestro enfoque se define por la integración de talento de ingeniería de élite, una profunda experiencia en el sector y el contexto esencial del cliente. Al centrarnos en resultados empresariales tangibles, nos aseguramos de que la IA sirva como un potente motor para el crecimiento empresarial.

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