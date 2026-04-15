Cloudflare colabora con Wiz para proteger la superficie de ataque global de la IA y eliminar los puntos ciegos de la «IA en la sombra»

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en plataforma de conectividad en la nube, ha anunciado hoy una colaboración con Wiz, empresa líder en seguridad de nube e inteligencia artificial e integrada actualmente en Google Cloud, para ofrecer a los equipos de seguridad una forma unificada de analizar y proteger aplicaciones basadas en IA en todo su entorno. Al integrar Cloudflare AI Security for Apps directamente en el Security Graph de Wiz, las organizaciones obtienen una visión completa de su huella de inteligencia artificial y las herramientas necesarias para protegerla.

Las organizaciones lanzan funcionalidades basadas en inteligencia artificial a un ritmo que los equipos de seguridad no siempre pueden seguir. Cada nueva aplicación conversacional, asistente o punto de acceso de búsqueda basado en IA representa una posible superficie de ataque expuesta a riesgos como la inyección de instrucciones, la exfiltración de datos sensibles o el uso indebido del sistema. El reto no consiste únicamente en saber qué existe, sino en identificar qué activos de IA están desplegados en sus entornos digitales, si cuentan con medidas de protección adecuadas y si estas funcionan correctamente. Para ello, los responsables de seguridad necesitan un único punto de referencia fiable que les permita comprender y proteger mejor su infraestructura de IA y de nube.

La integración ayuda a los clientes a eliminar de forma automatizada los puntos ciegos de la inteligencia artificial en su infraestructura, lo que permite a los equipos de seguridad acelerar su adopción con mayor control. Cloudflare AI Security for Apps proporciona controles en el borde de red para proteger los puntos de acceso de IA frente a riesgos como la inyección de instrucciones o el acceso a contenidos no seguros, mientras que la plataforma AI Application Protection (AI-APP) de Wiz mapea de extremo a extremo las aplicaciones de IA y detecta brechas de seguridad. Al integrar las políticas de seguridad de Cloudflare en el Security Graph de Wiz, los equipos pueden priorizar los riesgos según su nivel de explotabilidad. De este modo, los responsables de seguridad obtienen visibilidad sobre los modelos de lenguaje (LLM) que operan en sus entornos digitales y controles en tiempo real para aplicar políticas. Cloudflare y Wiz son independientes del modelo y del proveedor de nube, por lo que protegen los puntos de acceso con independencia del LLM o la infraestructura utilizada.

«La IA es la tecnología más transformadora de nuestra generación, con un enorme potencial de innovación. Pero para muchas organizaciones sigue siendo una caja negra. En nuestras conversaciones con responsables de seguridad vemos que se enfrentan al reto de equilibrar la innovación con la proliferación de la «IA en la sombra» en sus organizaciones, ya que las herramientas de seguridad tradicionales resultan insuficientes a este nivel», ha señalado Tom Evans, director de Alianzas de Cloudflare. «La colaboración entre Cloudflare y Wiz ayuda a resolver este dilema. Ahora ofrecemos una solución que permite innovar con IA a gran velocidad, sin el temor de exponer los datos más sensibles».

«La alineación en materia de seguridad no solo reduce el riesgo, también impulsa el desarrollo de aplicaciones de IA», ha afirmado Oron Noah, vicepresidente de Producto, Extensibilidad y Alianzas de Wiz. «Al combinar la visibilidad de extremo a extremo de Wiz con las protecciones en el borde de Cloudflare, cerramos una brecha crítica en la gestión del riesgo de IA. Esta colaboración ofrece una visión unificada de los puntos de acceso de IA y del contexto de riesgo compartido, lo que permite detener amenazas como la inyección de instrucciones o la «IA en la sombra» antes de que se produzcan».

La colaboración entre Cloudflare y Wiz permite a los clientes:

Detectar la «IA en la sombra»: identificar todos los puntos de acceso de modelos de lenguaje en los activos digitales, incluidos aquellos desplegados sin intervención de los equipos de seguridad, y determinar cuáles están protegidos y cuáles expuestos.

identificar todos los puntos de acceso de modelos de lenguaje en los activos digitales, incluidos aquellos desplegados sin intervención de los equipos de seguridad, y determinar cuáles están protegidos y cuáles expuestos. Inspeccionar el tráfico de IA en tiempo real: Cloudflare AI Security for Apps analiza cada solicitud a puntos de acceso de modelos de lenguaje para detectar y mitigar filtraciones de datos personales, inyección de instrucciones y temas definidos a medida. Estas detecciones se ejecutan en paralelo en la red global de Cloudflare sin afectar a la latencia del tráfico de IA.

Cloudflare AI Security for Apps analiza cada solicitud a puntos de acceso de modelos de lenguaje para detectar y mitigar filtraciones de datos personales, inyección de instrucciones y temas definidos a medida. Estas detecciones se ejecutan en paralelo en la red global de Cloudflare sin afectar a la latencia del tráfico de IA. Mapear flujos de datos sensibles: Wiz representa los flujos de datos entre aplicaciones de IA, modelos y repositorios en su Security Graph, ofreciendo visibilidad sobre dónde interactúan los datos sensibles con las cargas de trabajo de IA para priorizar la remediación.

Wiz representa los flujos de datos entre aplicaciones de IA, modelos y repositorios en su Security Graph, ofreciendo visibilidad sobre dónde interactúan los datos sensibles con las cargas de trabajo de IA para priorizar la remediación. Verificar las protecciones: Wiz comprueba que las implementaciones de IA están protegidas por Cloudflare AI Security for Apps. Si faltan controles o están mal configurados, genera alertas para su corrección directa en la plataforma de Cloudflare.

Wiz comprueba que las implementaciones de IA están protegidas por Cloudflare AI Security for Apps. Si faltan controles o están mal configurados, genera alertas para su corrección directa en la plataforma de Cloudflare. Priorizar la remediación: la integración permite identificar qué puntos de acceso de IA no protegidos tienen acceso a datos sensibles o sistemas en entorno productivo, de modo que los equipos de seguridad puedan corregir primero los riesgos más críticos.

La integración se ofrece como una solución sin necesidad de flujos de trabajo personalizados ni agentes adicionales. Las detecciones de Cloudflare se ejecutan en línea en su red global, una de las más grandes e interconectadas del mundo, lo que permite ofrecer seguridad en IA sin cambios arquitectónicos ni impacto en el rendimiento. Para más información, consulte los siguientes enlaces:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en plataforma de conectividad en la nube con la misión de ayudar a crear un Internet mejor. Permite a las organizaciones hacer que sus empleados, aplicaciones y redes sean más rápidas y seguras en todas partes, a la vez que reducen la complejidad y los costes. Su plataforma de conectividad en la nube ofrece la gama más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, para que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar e impulsar su negocio.

Gracias a una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea cada día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en sus servicios, desde grandes marcas globales hasta emprendedores, pymes, organizaciones sin ánimo de lucro, entidades humanitarias y administraciones públicas de todo el mundo.

Más información sobre la plataforma de conectividad en la nube en cloudflare.com/connectivity-cloud. Consulte las últimas tendencias e información sobre Internet en radar.cloudflare.com.

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Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas de conformidad con la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 (en su versión modificada) y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 (en su versión modificada), que conllevan riesgos e incertidumbres significativos. En algunos casos, estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso de términos como «puede», «será», «debería», «espera», «prevé», «planea», «anticipa», «podría», «pretende», «objetivo», «proyecta», «cree», «estima» o «continúa», así como sus variantes negativas u otras expresiones de significado similar. Entre las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se encuentran, entre otras, las relativas a las capacidades y eficacia de Cloudflare AI Security for Apps y otras tecnologías de Cloudflare, los beneficios para los clientes derivados de su uso, la colaboración con Wiz y sus posibles beneficios, la integración de productos de ambas empresas, la captación de nuevos clientes y la ampliación de la actividad con clientes existentes, así como el desarrollo tecnológico, el crecimiento, las iniciativas y estrategias de la empresa, y las declaraciones de sus directivos. Los resultados reales pueden diferir de forma significativa debido a diversos factores, incluidos los riesgos descritos en los informes presentados por Cloudflare ante la Securities and Exchange Commission (SEC), incluido su informe anual en el formulario 10-K presentado el 26 de febrero de 2026, así como otros documentos que pueda presentar ante dicho organismo.

Las declaraciones prospectivas reflejan únicamente la situación a la fecha de este comunicado. Cloudflare no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones para reflejar acontecimientos posteriores, salvo que así lo exija la ley. No debe depositarse una confianza indebida en ellas, ya que los resultados reales pueden diferir de forma sustancial.

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