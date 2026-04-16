Promega breidt forensisch portfolio uit met distributieovereenkomst voor IDseek® MPS-bibliotheekvoorbereidingskits van NimaGen

MADISON, Wis.--(BUSINESS WIRE)--Forensische laboratoria krijgen nu toegang tot de portfolio van IDseek® Massively Parallel Sequencing (MPS)-kits van NimaGen via Promega Corporation, na een distributieovereenkomst die vandaag tussen de twee bedrijven is aangekondigd. De IDseek®-lijn maakt gebruik van de gepatenteerde Reverse Complement PCR (RC-PCR)-technologie van NimaGen om de gevoeligheid en specificiteit te leveren die nodig zijn voor complexe forensische monsters. Deze sequencingkits vormen een aanvulling op de bestaande Promega-portfolio van tools voor monsterpreparatie en capillaire elektroforese (CE)-gebaseerde STR-analyse.

“Al decennialang anticiperen we op de technologieën die forensische laboratoria nodig hebben om betrouwbare resultaten te produceren en spelen we daarop in,” aldus Tim Kupferschmid, Senior Director Genetic Identity bij Promega. “Met deze overeenkomst kunnen laboratoria die al lange tijd gebruikmaken van Promega-reagentia, -instrumenten en -ondersteuning op ons blijven vertrouwen wanneer ze hun workflows uitbreiden met Massively Parallel Sequencing.”

IDseek® Massively Parallel Sequencing (MPS)-kits

Alle IDseek®-bibliotheekvoorbereidingskits zijn gebaseerd op RC-PCR-technologie, waarmee forensische MPS-bibliotheekvoorbereiding in één enkele reactie in een gesloten buis mogelijk is. De workflow is ontworpen voor de gevoeligheidseisen van forensisch onderzoek, inclusief gedegradeerde monsters en monsters in kleine hoeveelheden, en levert een hoog on-target percentage op die de sequencing-efficiëntie maximaliseert.

“Dit is een belangrijke mijlpaal in onze groei. Het vergroot ons verkoopbereik en versterkt onze technische mogelijkheden om klanten wereldwijd beter van dienst te kunnen zijn,” aldus Pieter van Oers, Senior Manager Business Development – Forensics bij NimaGen. “Onze RC-PCR-bibliotheekvoorbereidingstechnologie vereenvoudigt de MPS-workflow aanzienlijk en elimineert de complexiteit die veel laboratoria ervan weerhield om over te stappen op MPS. Met onze IDseek® MPS-bibliotheekvoorbereidingsportfolio hebben forensische wetenschappers nu toegang tot de kracht van MPS met een workflow die lijkt op traditionele CE-methoden, terwijl de veiligheid van monsters, de gevoeligheid en het onderscheidend vermogen van forensische STR-testen worden verbeterd.”

Volgens de nieuwe overeenkomst zal Promega meer dan 20 producten distribueren, verdeeld over zeven productfamilies. Voorbeelden van ondersteunde toepassingen zijn:

Autosomale STR-profilering (IDseek ® OmniSTR™)

OmniSTR™) Y-chromosomale STR-profilering (IDseek ® mYSTR™)

mYSTR™) Autosomale en Y-chromosomale STR profilering (IDseek ® CombiSTR™ Plus)

CombiSTR™ Plus) Microhaplotype-analyse (IDseek ® OmniHAP™)

OmniHAP™) Identiteitsinformatieve SNP-typering (IDseek ® OmniSNP™)

OmniSNP™) Mitochondriale DNA-sequencing (IDseek® mitochondriale HVR en volledige genoomkits)

Promega-ondersteuning voor forensische laboratoria

Promega ondersteunt forensische laboratoria al meer dan 30 jaar met producten, instrumenten en technische expertise voor het volledige proces van menselijke identificatie. Voor forensische laboratoria die de transitie naar op MPS gebaseerde workflows evalueren, vereenvoudigt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de IDseek®-portfolio van NimaGen via een bestaande Promega-relatie het traject naar de aanname van MPS. Het wereldwijde distributienetwerk van Promega, de forensisch-specifieke technische ondersteuningsinfrastructuur en tientallen jaren ervaring met het bedienen van casework-laboratoria zorgen ervoor dat laboratoria naar MPS kunnen overstappen met dezelfde leveranciersverantwoordelijkheid waar ze al op vertrouwen voor hun CE-gebaseerde workflows.

Over Promega Corporation

Promega Corporation is toonaangevend in het leveren van innovatieve oplossingen en technische ondersteuning aan de biowetenschappensector. Het portfolio van het bedrijf omvat ruim 4000 producten en ondersteunt diverse biowetenschappelijke activiteiten op gebieden als celbiologie; DNA-, RNA- en eiwitanalyse, geneesmiddelenontwikkeling, menselijke identificatie en moleculaire diagnostiek. Deze hulpmiddelen en technologieën zijn de afgelopen 45 jaar steeds vaker toegepast en worden tegenwoordig door wetenschappers en technici in laboratoria gebruikt voor academisch en overheidsonderzoek, forensisch onderzoek, farmaceutische producten en tests op het gebied van diergeneeskunde, landbouw en milieu. Promega heeft zijn hoofdkantoor in Madison, Wisconsin, VS, met vestigingen in 16 landen en meer dan 50 distributeurs verspreid over de hele wereld. Meer informatie op promega.com.

Over NimaGen

NimaGen B.V. is een biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in innovatieve DNA-sequencingtechnologieën voor forensische toepassingen en menselijke identificatie. NimaGen, met hoofdkantoor in Nijmegen, Nederland, bezit de exclusieve licentie voor de gepatenteerde Reverse Complement PCR (RC-PCR)-technologie, verleend door de Salisbury NHS Foundation Trust, Verenigd Koninkrijk. De IDseek®-productlijn van het bedrijf vertegenwoordigt de volgende revolutie in forensische MPS, waarbij ongeëvenaarde gevoeligheid, robuustheid en monsterveiligheid worden gecombineerd met vereenvoudigde workflows die geavanceerde sequentiebepaling toegankelijk maken voor forensische laboratoria wereldwijd. NimaGen is onderdeel van Biolegio Holding.

