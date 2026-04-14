Neat y Visa se asocian para modernizar los servicios de seguro y asistencia para tarjetas en Europa

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Neat, líder europeo en tecnología de seguros (InsurTech) en el ámbito de los seguros integrados, y Visa, líder internacional en pagos digitales, han anunciado una alianza estratégica para mejorar los servicios de seguros y asistencia médica integrados en las tarjetas Visa.

Gracias a esta colaboración, los titulares de tarjetas Visa podrán acceder a nuevas e innovadoras funciones de seguro, que ofrecen una mayor transparencia en las coberturas, procesos de reclamación mejorados digitalmente y la posibilidad de personalizar las coberturas en función de las necesidades individuales de cada usuario mediante análisis con tecnología de IA. La colaboración se pondrá en marcha en Francia, como parte del programa de seguros integrados en tarjetas ya existente, que da cobertura a más de 25 millones de titulares de tarjetas. Posteriormente, se irá extendiendo progresivamente a otros países de Europa.

Esta colaboración tiene como objetivo mejorar de forma significativa la forma en que los titulares de tarjetas interactúan con su seguro integrado, ofreciendo protecciones diarias de gran valor con una relación cobertura-precio inigualable, junto con una experiencia totalmente digital y fluida, diseñada para proporcionar respuestas más claras, resoluciones más rápidas y un proceso de reclamación sin complicaciones, tanto en el ámbito del seguro como de la asistencia.

«Los seguros y la asistencia desempeñan un papel fundamental en el valor que una tarjeta Visa aporta a sus titulares. Solo en Francia, nuestros programas de seguros integrados ya protegen a más de 25 millones de titulares, tanto particulares como empresarios. A medida que aumenta el uso, las expectativas cambian: los titulares de tarjetas buscan claridad, personalización y una experiencia de reclamación más rápida y centrada en lo digital. A través de nuestra colaboración con Neat, estamos reinventando los seguros integrados en las tarjetas combinando la envergadura y la confianza de Visa con tecnología de última generación. Esta colaboración nos permite ofrecer una protección más intuitiva, más transparente y más adecuada, lo que consolida a la tarjeta Visa como una compañera de cada día que aporta beneficios reales y de gran valor que van mucho más allá de los pagos», afirmó Florence Mélique, vicepresidenta sénior del grupo y directora general para la región de Francia, Bélgica y Luxemburgo de Visa.

«La oportunidad de asociarnos con un líder internacional en su sector como Visa supone un claro reconocimiento de nuestra posición única en el ámbito de los seguros integrados. Esta colaboración con un líder internacional es un avance significativo para Neat que refuerza nuestra ambición de ampliar considerablemente nuestra presencia en Europa como nuevo líder y figura clave en nuestro sector. Demuestra nuestra capacidad para ofrecer una infraestructura de seguros integrados a escala europea, con altos estándares de transparencia, rapidez y fiabilidad. Visa ha reconocido la ventaja innovadora de Neat y su capacidad para diseñar productos a medida y centrados en el cliente», afirmó Maximilien Dauzet, director ejecutivo de Neat

Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es líder internacional en pagos digitales y facilita las transacciones entre consumidores, comerciantes, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar el mundo a través de la red de pagos más innovadora, cómoda, fiable y segura, permitiendo que las personas, las empresas y las economías prosperen. Creemos que las economías que incluyen a todo el mundo en todas partes benefician a todo el mundo en todas partes, y consideramos que el acceso es fundamental para el futuro de los movimientos de dinero. Más información en Visa.com.

Acerca de Neat

Fundada en 2022, Neat es una empresa francesa de tecnología aplicada a los seguros especializada en seguros integrados B2B2C. Su plataforma de seguros de última generación permite a los distribuidores (SNCF, Pierre et Vacances, Center Parcs, leboncoin, Cdiscount, Decathlon, etc.) ofrecer soluciones de seguros sin marca, sencillas, útiles y sin complicaciones. Con presencia ya en 8 países, Neat recaudó 50 millones de euros en 2024 para seguir con su buen ritmo de crecimiento.

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