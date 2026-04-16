Promega amplia il portafoglio forense con un accordo di distribuzione di kit preparatori per librerie MPS IDseek®di NimaGen

MADISON, Wis.--(BUSINESS WIRE)--I laboratori di analisi forensi ora avranno accesso al portafoglio di kit di sequenziamento massivo parallelo (MPS) IDseek® di NimaGen attraverso Promega Corporation, a seguito di un accordo di distribuzione annunciato oggi tra le due aziende. La gamma IDseek® è alimentata dalla tecnologia brevettata Reverse Complement PCR (RC-PCR) di NimaGen per fornire la sensibilità e la specificità richieste per campioni di analisi impegnativi. Questi kit di sequenziamento estendono l'attuale portafoglio Promega di strumenti per la preparazione dei campioni e l'analisi STR basata sull'elettroforesi capillare (CE).

“Da decenni anticipiamo e rispondiamo alle tecnologie di cui hanno bisogno i laboratori forensi per produrre risultati affidabili”, ha dichiarato Tim Kupferschmid, Direttore Senior di Identità genetica presso Promega. “Con questo accordo i laboratori che da anni utilizzano i reagenti, la strumentazione e il supporto di Promega possono continuare ad affidarsi a noi mentre ampliano i loro flussi di lavoro con il sequenziamento massivo parallelo”.

Kit di sequenziamento massivo parallelo (MPS) IDseek®

Tutti i kit di preparazione per librerie IDseek® sono realizzati con tecnologia RC-PCR, che consente la preparazione di librerie forensi MPS in un'unica reazione a provetta chiusa. Il flusso di lavoro è progettato per rispondere alle esigenze di sensibilità delle analisi forensi, compresi campioni degradati e di quantità esigue e produce percentuali elevate di letture corrette, ottimizzando l'efficienza del sequenziamento.

“Questo segna una tappa importante nella nostra crescita, ampliando la portata delle nostre vendite e approfondendo le nostre capacità tecniche per meglio servire i clienti di tutto il mondo”, ha dichiarato Pieter van Oers, Senior Manager di Sviluppo aziendale – Scienze forensi presso NimaGen. “La nostra tecnologia di preparazione di librerie RC-PCR fondamentalmente semplifica il flusso di lavoro MPS, eliminando la complessità che ha impedito a molti laboratori di passare all'MPS. Con il nostro portafoglio di preparazione di librerie MPS IDseek®, gli scienziati forensi possono ora accedere alla potenza di MPS con un flusso di lavoro che assomiglia ai tradizionali metodi CE, aumentando al contempo la sicurezza dei campioni, la sensibilità e la capacità di distinzione dei test forensi STR”.

Secondo il nuovo accordo, Promega distribuirà più di 20 prodotti in sette famiglie di prodotti. A titolo esemplificativo, le applicazioni supportate comprendono:

Profilazione STR autosomica (IDseek ® OmniSTR™)

OmniSTR™) Profilazione STR del cromosoma Y (IDseek ® mYSTR™)

mYSTR™) Profilazione STR autosomica e del cromosoma Y (IDseek ® CombiSTR™ Plus)

CombiSTR™ Plus) Analisi del microaplotipo (IDseek ® OmniHAP™)

OmniHAP™) Tipizzazione SNP informativa dell'identità (IDseek ® OmniSNP™)

OmniSNP™) Sequenziamento del DNA mitocondriale (kit IDseek® Mitochondrial HVR e Full Genome)

Assistenza Promega per laboratori forensi

Promega supporta i laboratori forensi da oltre 30 anni con prodotti, strumentazione e competenza tecnica che comprende il flusso di lavoro completo dell'identificazione umana. Per i laboratori forensi che valutano la transizione ai flussi di lavoro basati sull'MPS, riuscire ad accedere al portafoglio IDseek® di NimaGen attraverso un rapporto consolidato con Promega semplifica il percorso all'adozione dell'MPS. La rete di distribuzione globale di Promega, l'infrastruttura di supporto tecnico specifica per il settore forense e decenni di esperienza al servizio di laboratori di analisi significano che i laboratori possono passare all'MPS con lo stesso livello di affidabilità da parte del fornitore di cui già si avvalgono per i loro flussi di lavoro basati su CE.

Per saperne di più sui prodotti IDseek® distribuiti da Promega, fare clic qui

Informazioni su Promega Corporation

Promega Corporation è un'azienda leader nella fornitura di soluzioni innovative e supporto tecnico al settore delle scienze della vita. Il portafoglio di oltre 4.000 prodotti dell'azienda sostiene una serie di attività nel settore delle scienze della vita in ambiti quali la biologia cellulare, l'analisi di DNA, RNA e proteine, lo sviluppo di farmaci, l'identificazione umana e la diagnostica molecolare. Tali strumenti e tecnologie hanno registrato un aumento delle loro applicazioni nel corso degli ultimi 45 anni e sono oggi utilizzati da scienziati e tecnici in laboratori per la ricerca accademica e governativa, la medicina legale, i prodotti farmaceutici, la diagnostica clinica e i test veterinari, agricoli e ambientali. Promega ha la sua sede centrale a Madison, nel Wisconsin, USA, con filiali in 16 paesi e oltre 50 distributori globali. Per saperne di più, visitare il sito promega.com.

Informazioni NimaGen

NimaGen B.V. è un'azienda biotecnologica specializzata in tecnologie innovative di sequenziamento del DNA per applicazioni forensi e identificazione umana. Con sede a Nijmegen, nei Paesi Bassi, NimaGen detiene la licenza esclusiva per la tecnologia brevettata Reverse Complement PCR (RC-PCR), concessa dal Salisbury NHS Foundation Trust, Regno Unito. La linea di prodotti IDseek® dell'azienda rappresenta la prossima rivoluzione nell'MPS forense, abbinando sensibilità, robustezza e sicurezza dei campioni senza pari e flussi di lavoro semplificati che rendono il sequenziamento avanzato accessibile ai laboratori forensi di tutto il mondo. NimaGen fa parte di Biolegio Holding.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.