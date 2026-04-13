Neat et Visa nouent un partenariat stratégique pour moderniser l'assurance et l’assistance cartes en Europe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Neat, leader européen de l'assurance embarquée, et Visa, leader mondial des paiements numériques, annoncent un partenariat stratégique pour améliorer les services d'assurance et d'assistance intégrés aux cartes Visa.

Grâce à ce partenariat, les titulaires de cartes Visa pourront accéder à de nouvelles fonctionnalités d'assurance innovantes, avec une plus grande transparence sur les protections, des processus de déclaration de sinistre optimisés et la possibilité de personnaliser les couvertures en fonction des besoins individuels des utilisateurs grâce à des analyses basées sur l'intelligence artificielle.

Le partenariat sera lancé en France dans le cadre du programme d'assurance carte existant, couvrant plus de 25 millions de titulaires. Il sera ensuite progressivement déployé dans d'autres pays d'Europe.

Cette collaboration vise à transformer radicalement la manière dont les titulaires de cartes interagissent avec leur assurance, en leur offrant des protections quotidiennes à forte valeur ajoutée avec le meilleur rapport couverture/prix. Associé à une expérience digitale fluide, l’assurance a été pensée pour apporter des réponses claires et rapides avec un parcours de réclamation sans friction, pour l’assurance et l’assistance.

« L'assurance fait partie intégrante de la proposition de valeur des cartes Visa pour les consommateurs et les entreprises. À mesure que les attentes évoluent, nous nous engageons à offrir une protection plus simple, plus intuitive et plus fiable. Notre partenariat avec Neat répond à ce besoin par la combinaison des expertises assurantielle et technologique qui permet d’offrir une expérience client plus fluide et compétitive. » a déclaré Florence Mélique, vice-présidente senior du groupe Visa et Directrice Générale de la région France, Belgique et Luxembourg

« L'opportunité de nous associer à un leader mondial du secteur tel que Visa est une reconnaissance claire de notre positionnement unique dans le domaine de l'assurance embarquée. Cette collaboration avec un acteur mondial est une étape importante pour Neat qui illustre notre ambition d’accélérer notre présence en Europe. Elle démontre notre capacité à déployer une infrastructure à l'échelle européenne, avec des standards élevés de transparence, de rapidité et de fiabilité. Visa a reconnu l’avantage technologique de Neat et sa capacité à concevoir des produits sur mesure, pour mieux répondre aux besoins client. » a déclaré Maximilien Dauzet, cofondateur et CEO de Neat.

À propos de Visa

Visa (NYSE: V) is a world leader in digital payments, facilitating transactions between consumers, sellers, financial institutions and government entities across more than 200 countries and territories. Our mission is to connect the world through the most innovative, convenient, reliable and secure payments network, enabling individuals, businesses and economies to thrive. We believe that economies that include everyone everywhere, uplift everyone everywhere and see access as foundational to the future of money movement. Learn more at Visa.com.

À propos de Neat

Neat est une assurtech française spécialisée dans l’assurance embarquée BtoBtoC. Sa plateforme permet à des distributeurs (SNCF, Pierre et Vacances, Center Parcs, leboncoin, Cdiscount, Decathlon, etc.) de proposer des protections simples, utiles et activables sans friction. Déjà présente dans 8 pays, Neat a levé 50 M€ en 2024 pour structurer son développement international.