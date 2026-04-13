-

Lidl e 1GLOBAL: creare insieme il futuro della connettività mobile

  • La collaborazione esclusiva amplierà l'offerta di Lidl Connect
  • Ridefinire la libertà mobile: massimizzare la flessibilità delle persone attraverso piani tariffari di telefonia mobile semplici, digitali ed economici
  • La collaborazione offre nuove opportunità di crescita per fornitori di telecomunicazioni consolidati
original This exclusive partnership between 1GLOBAL and Lidl will enable new telecommunications offerings.

This exclusive partnership between 1GLOBAL and Lidl will enable new telecommunications offerings.

NECKARSULM, Germania--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, un pioniere nelle soluzioni di telecomunicazioni globali e le società di Schwarz Group, uno dei gruppi di vendita al dettaglio più grandi al mondo, sono in procinto di firmare un accordo di collaborazione strategica completo. A tal fine, le aziende dello Schwarz Group stanno acquisendo una quota del 9,9 percento in 1GLOBAL. La società opererà come partner tecnologico esclusivo per la connettività mobile nei prossimi cinque anni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per Lidl
Corporate Affairs Lidl International
Email: corporate.communications.international@lidl.com

Contatto per 1GLOBAL
1GLOBAL Communications
Email: press@1global.com

Industry:

1GLOBAL

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Contatto per Lidl
Corporate Affairs Lidl International
Email: corporate.communications.international@lidl.com

Contatto per 1GLOBAL
1GLOBAL Communications
Email: press@1global.com

More News From 1GLOBAL

Riassunto: 1GLOBAL consente a Revolut di offrire piani mobili in Polonia

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, fornitore globale di comunicazioni mobili basate sulla tecnologia, rafforza la sua collaborazione con Revolut, estendendo nel mercato polacco l'offerta leader di piani dati mobili della neobanca leader nel settore. Integrando la capacità dell'eSIM di 1GLOBAL nella sua app multiservizio, i clienti di Revolut in Polonia che hanno aderito alla lista d'attesa possono ora approfittare dei piani mobili in bundle che includono piani dati nazionali a tariffe competi...

Riassunto: 1GLOBAL apre la nuova sede centrale ad Amsterdam e consolida la governance aziendale

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, fornitore globale orientato alla tecnologia attivo nelle comunicazioni mobili, ha trasferito la propria sede ad Amsterdam e al contempo ha rafforzato significativamente la struttura della propria governance. Grazie a queste mosse strategiche, l'azienda si prepara a una crescita accelerata nello spazio internazionale degli operatori di reti mobili virtuali (MVNO) e degli abilitatori di reti mobili virtuali (MVNE) di tutto il mondo. La nascita di 1GLOBAL Holdi...

Riassunto: 1GLOBAL e Odido ridefiniscono la connettività 5G on-demand con SimWallet

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, un fornitore globale di comunicazioni mobili con una forte base tecnologica, ha stretto una collaborazione con il principale gestore di telefonia mobile olandese Odido per alimentare il lancio di SimWallet, un'app mobile autonoma per la connettività delle eSIM. SimWallet è stata introdotta sul mercato olandese nell'aprile di quest'anno. L'applicazione offre accesso quasi istantaneo alla rete 5G di Odido nei Paesi Bassi ed è utilizzabile da chiunque, clienti...
Back to Newsroom