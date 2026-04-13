Lidl e 1GLOBAL: creare insieme il futuro della connettività mobile
Lidl e 1GLOBAL: creare insieme il futuro della connettività mobile
- La collaborazione esclusiva amplierà l'offerta di Lidl Connect
- Ridefinire la libertà mobile: massimizzare la flessibilità delle persone attraverso piani tariffari di telefonia mobile semplici, digitali ed economici
- La collaborazione offre nuove opportunità di crescita per fornitori di telecomunicazioni consolidati
NECKARSULM, Germania--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, un pioniere nelle soluzioni di telecomunicazioni globali e le società di Schwarz Group, uno dei gruppi di vendita al dettaglio più grandi al mondo, sono in procinto di firmare un accordo di collaborazione strategica completo. A tal fine, le aziende dello Schwarz Group stanno acquisendo una quota del 9,9 percento in 1GLOBAL. La società opererà come partner tecnologico esclusivo per la connettività mobile nei prossimi cinque anni.
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