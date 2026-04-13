Lidl e 1GLOBAL: creare insieme il futuro della connettività mobile

NECKARSULM, Germania--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, un pioniere nelle soluzioni di telecomunicazioni globali e le società di Schwarz Group, uno dei gruppi di vendita al dettaglio più grandi al mondo, sono in procinto di firmare un accordo di collaborazione strategica completo. A tal fine, le aziende dello Schwarz Group stanno acquisendo una quota del 9,9 percento in 1GLOBAL. La società opererà come partner tecnologico esclusivo per la connettività mobile nei prossimi cinque anni.

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