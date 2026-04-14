Neat en Visa werken samen om kaartverzekering en -assistentie in Europa te moderniseren

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Neat, een Europese InsurTech-leider in ingebedde verzekeringen, en Visa, een wereldleider in digitale betalingen, hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de services voor verzekering en medische assistentie ingebed in Visa-kaarten te verbeteren.

Dankzij dit partnerschap krijgen houders van een Visa-kaart toegang tot nieuwe, innovatieve verzekeringsfuncties die meer transparantie bieden over beschermingen, digitaal verbeterde claimprocessen en het vermogen om beschermingen te personaliseren op basis van individuele gebruikersbehoeften gebruik makend van inzichten aangestuurd door AI. Het partnerschap wordt in Frankrijk gelanceerd in het kader van het bestaande programma voor ingebedde kaartverzekering en dekt meer dan 25 miljoen kaarthouders.

