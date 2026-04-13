Lidl与1GLOBAL携手共塑移动互联未来

德国内卡苏尔姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球通信解决方案领域的先驱1GLOBAL，已与全球规模最大的零售集团之一——Schwarz Group旗下公司达成一项全面战略合作。根据协议，Schwarz Group旗下公司将收购1GLOBAL 9.9%的股份。未来五年，1GLOBAL将作为独家技术合作伙伴，为其提供移动连接相关技术支持。

在此基础上，1GLOBAL将与欧洲领先食品零售商之一Lidl携手，协同推动电信市场的数字化转型。借助Lidl Connect与Lidl Plus，双方将在Lidl所覆盖的各国市场联合推出本地连接服务。

合作推动Lidl推出全新电信服务

Lidl携手1GLOBAL，精准回应电信用户的一项核心需求：在无需长期合约约束的情况下，轻松享有高品质、灵活且价格亲民的连接服务。此次合作的关键在于，Lidl将以移动虚拟网络运营商（MVNO）的身份开展业务，从而能够独立面向客户提供移动通信服务。通过与1GLOBAL协作，Lidl还将与各地本土移动网络运营商建立合作关系，以更灵活地满足不同市场的本地化需求。

1GLOBAL与Lidl正携手重塑行业格局，并进一步拓展整体电信市场空间：对成熟网络运营商而言，借助与Lidl的合作，可受益于其广泛的市场触达能力、增长潜力以及更高的网络利用效率；而Lidl则负责客户获取与服务运营。作为一家受到全面监管的电信服务提供商，1GLOBAL提供技术平台、电信牌照，以及在12个国家与移动网络运营商建立的合作网络，未来这一布局预计将进一步拓展至30多个国家。

此外，此次战略合作还涵盖基于Schwarz Group云解决方案STACKIT开发创新电信解决方案。在这一过程中，数据主权，尤其是客户数据的安全处理，始终是重中之重。

1GLOBAL创始人兼首席执行官Hakan Koç表示：“Lidl是与我们志同道合的合作伙伴。我们共同的愿景，是让数以百万计的用户享受到尽可能直观、灵活且数字化的移动通信体验。我们的技术专注于打造契合用户及其各类设备需求的数字化服务。我们希望以真正符合用户利益的方式，持续推动全球电信市场的技术变革。”

Lidl International执行副总裁兼采购负责人Julian Beer表示：“我们正让移动通信服务走向更广泛的大众市场——更简单、更实惠、品质更卓越。我们十分期待与1GLOBAL携手合作。此次合作使我们能够以移动虚拟网络运营商（MVNO）的身份自主开展业务。借此，我们不仅将树立新的行业标准，也将让客户以前所未有的便捷方式，享受到价格亲民的移动通信服务。通过整合最先进的技术，我们能够满足数以百万计客户对各类设备便捷连接的需求。依托遍布全球超过12,000家门店的广泛网络，以及Lidl Plus忠诚度应用逾1亿用户的庞大覆盖，我们也正在为成熟电信企业打造一个极具吸引力的平台。”

客户与市场优势的协同效应

自2015年以来，Lidl一直通过Lidl Connect提供预付费移动通信套餐。在与1GLOBAL的合作中，Lidl的数字化会员卡Lidl Plus亦将发挥核心作用。Lidl Plus现已覆盖Lidl在欧洲的全部市场。对数以百万计的消费者而言，Lidl早已成为其日常生活中值得信赖的伙伴。未来，这一信赖还将进一步延伸至无需长期合约、价格亲民且品质出众的移动通信套餐，以及通过Lidl Plus应用便捷管理相关服务的全新体验。

Julian Beer表示：“通过这一举措，我们正持续将Lidl Plus打造为陪伴客户日常生活的生活方式助手，并以价格亲民的连接服务，推出一项惠及整个家庭的相关产品与服务。与此同时，我们也将这一服务与自身核心业务实现无缝衔接。”

关于Lidl

Lidl隶属于Schwarz Group，总部位于德国内卡苏尔姆，是德国及欧洲领先的食品零售企业之一。目前，Lidl在31个国家经营约12,600家门店，以及230多个商品配送与物流中心，员工总数超过382,400人。

Lidl始终坚持为顾客提供优质且高性价比的产品与服务。简明高效与流程导向，构成了其门店、区域配送中心及各国总部日常运营的核心准则。

Lidl在日常经营中始终积极承担对人、社会与环境的责任。对Lidl而言，可持续发展意味着不断以实际行动践行其品质承诺，日复一日，始终如一。

“绩效、尊重、信任、务实、归属感”是Lidl的企业核心价值观。这些价值观深植于企业文化之中，贯穿于日常经营实践，并构成其持续取得商业成功的重要基础。

2024财年，Lidl实现门店销售额1,321亿欧元；施瓦茨集团旗下各公司同期合计实现总销售额1,754亿欧元。

关于1GLOBAL：引领电信领域的数字化转型

1GLOBAL是一家以技术驱动发展的全球移动通信服务提供商，致力于赋能全球企业，全面释放移动连接的增长潜能。凭借业内领先的电信技术平台、覆盖全球市场的完善监管牌照组合，以及对电信批发市场的优先触达能力，1GLOBAL具备提供无缝移动连接解决方案的独特优势。如今，1GLOBAL服务于全球领先的银行、企业及数字原生业务机构，包括新型数字银行、旅游企业和零售集团，在全球范围内连接的设备数量已超过6,000 万台。

2025年，1GLOBAL延续了稳健的盈利增长势头，实现营业收入2.03亿美元、利润2,600万美元。该年度，公司业绩表现主要受益于1G Connect Travel™业务需求强劲增长、企业及合规解决方案持续扩展，以及对eSIM技术的持续投入。展望未来，1GLOBAL将聚焦拓展全国性连接服务，进一步扩大其MVNO布局，并推动技术平台规模化发展，以持续实现稳健、可持续的盈利增长。

1GLOBAL由资深科技创业者Hakan Koç与Pyrros Koussios于2022年创立，是推动全球电信市场数字化转型的欧洲科技领军企业。公司目前在12个国家以全面受监管的移动虚拟网络运营商（MVNO）身份开展业务，并在另外28个国家作为受监管电信运营商运营。1GLOBAL总部设于荷兰，并在里斯本、柏林和圣保罗布局世界级研发中心，业务覆盖15个国家，汇聚近500名专业人才。

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