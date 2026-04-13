Lidl et 1GLOBAL : façonner ensemble l'avenir de la connectivité mobile

NECKARSULM, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, pionnier des solutions de télécommunications internationales, et les sociétés du groupe Schwarz, l’un des plus grands groupes de distribution au monde, concluent un partenariat stratégique de grande envergure. À cette fin, les sociétés du groupe Schwarz acquièrent une participation de 9,9 % dans 1GLOBAL. L’entreprise sera le partenaire technologique exclusif en matière de connectivité mobile pour les cinq prochaines années.

Dans ce contexte, 1GLOBAL et Lidl, l’un des principaux distributeurs alimentaires européens, vont mener la transformation numérique sur le marché des télécommunications. Avec l’aide de Lidl Connect et de Lidl Plus, les deux entreprises vont lancer conjointement des services de connectivité nationaux sur les marchés de Lidl.

Un partenariat permet à Lidl de proposer de nouvelles offres dans le domaine des télécommunications

En collaboration avec 1GLOBAL, Lidl répond à un besoin essentiel des utilisateurs de télécommunications : une connectivité de la plus haute qualité, facilement accessible, flexible et abordable, sans engagement contractuel à long terme. La solution et le cœur de ce partenariat : Lidl deviendra lui-même un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO), ce qui lui permettra de proposer des services mobiles à ses clients de manière indépendante. En collaboration avec 1GLOBAL, Lidl conclura des partenariats avec des opérateurs de réseaux mobiles locaux afin de répondre avec souplesse aux exigences locales.

Ensemble, 1GLOBAL et Lidl transforment le secteur et élargissent le marché global des télécommunications : les opérateurs de réseaux établis bénéficient, en tant que partenaires, de la portée, de la croissance et d’une utilisation accrue de Lidl, tandis que Lidl se charge de l’acquisition de clients et du service. En tant que fournisseur de télécommunications entièrement réglementé, 1GLOBAL fournit la plateforme technique ainsi que les licences de télécommunications et les partenariats avec des opérateurs de réseaux mobiles dans douze pays, un nombre qui devrait passer à plus de 30 pays à l’avenir.

En outre, ce partenariat stratégique inclut le développement de solutions de télécommunications innovantes sur STACKIT, la solution cloud du groupe Schwarz. La souveraineté des données, en particulier en ce qui concerne le traitement sécurisé des données clients, est ici une priorité absolue.

Hakan Koç, fondateur et PDG de 1GLOBAL, explique : « Lidl est le partenaire qui partage notre vision : nous voulons rendre les communications mobiles aussi intuitives, flexibles et numériques que possible pour des millions de personnes. Notre technologie se concentre sur des offres numériques adaptées aux besoins des utilisateurs et à leurs différents appareils. Nous voulons mener à bien la transformation technologique du marché mondial des télécommunications dans l’intérêt des personnes. »

Julian Beer, vice-président exécutif des achats chez Lidl International : « Nous démocratisons les communications mobiles. Simples, abordables et de la plus haute qualité. Nous sommes impatients de collaborer avec 1GLOBAL. Ce partenariat nous permet de devenir nous-mêmes un MVNO. Ce faisant, nous établissons de nouvelles normes et rendons les communications mobiles abordables plus faciles que jamais pour nos clients. En intégrant une technologie de pointe, nous pouvons répondre aux besoins de millions de clients en matière de connectivité simple pour leurs appareils. Grâce à notre réseau de plus de 12 000 magasins et à plus de 100 millions de clients dans notre application de fidélité Lidl Plus, nous créons une plateforme attractive pour les opérateurs de télécommunications établis.

Synergie entre les avantages pour les clients et ceux du marché

Depuis 2015, Lidl propose des forfaits mobiles prépayés via Lidl Connect. Dans le cadre de la collaboration avec 1GLOBAL, Lidl Plus, la carte client numérique de Lidl, jouera également un rôle central. Lidl Plus est disponible dans tous les pays européens où Lidl est présent. Pour des millions de personnes, Lidl est un partenaire de confiance au quotidien. À l’avenir, cela inclura également un forfait mobile abordable et de haute qualité sans engagement à long terme, ainsi que la possibilité de gérer facilement ses services via l’application Lidl Plus.

« Avec cette initiative, nous faisons évoluer notre application de fidélité pour en faire un compagnon de vie pour nos clients et, grâce à une connectivité abordable, nous créons une offre qui s’adresse à toute la famille. Nous intégrons cela de manière transparente à notre cœur de métier », déclare Julian Beer.

À propos de Lidl

Lidl fait partie du groupe Schwarz, dont le siège social se trouve à Neckarsulm, en Allemagne, et figure parmi les principaux distributeurs alimentaires en Allemagne et en Europe. Lidl exploite actuellement environ 12 600 magasins et plus de 230 centres de distribution et de logistique dans 31 pays, et emploie plus de 382 400 personnes.

Chez Lidl, nous accordons une grande importance à un rapport qualité-prix optimal pour nos clients. La simplicité et l'orientation vers les processus déterminent les activités quotidiennes dans les magasins, les centres de distribution régionaux et le siège national.

Lidl assume ses responsabilités envers les personnes, la société et l'environnement dans ses activités quotidiennes. Pour Lidl, la durabilité signifie tenir chaque jour à nouveau sa promesse de qualité.

Performance, respect, confiance, ancrage et appartenance sont les valeurs d'entreprise de Lidl, qui sont au cœur de notre culture d'entreprise, façonnent nos actions quotidiennes et constituent la base de notre succès entrepreneurial.

Lidl a réalisé un chiffre d'affaires en magasin de 132,1 milliards d'euros au cours de l'exercice 2024. Les entreprises du groupe Schwarz ont généré un chiffre d'affaires total de 175,4 milliards d'euros au cours de l'exercice 2024.

À propos de 1GLOBAL : Conduire la transformation numérique dans les télécommunications

1GLOBAL est un fournisseur international de services de communication mobile axé sur la technologie, dont la mission est de permettre aux entreprises du monde entier d'exploiter pleinement le potentiel de croissance de la connectivité mobile. Grâce à une plateforme technologique de télécommunications de pointe, à un ensemble complet de licences réglementaires valables à l'échelle internationale et à un accès privilégié au marché de gros des télécommunications, 1GLOBAL occupe une position unique pour fournir des solutions de connectivité mobile sans faille. Au service des plus grandes banques, entreprises et sociétés axées sur le numérique du monde entier – notamment des néo-banques, des agences de voyage et des groupes de distribution –, 1GLOBAL connecte plus de 60 millions d'appareils dans le monde.

En 2025, 1GLOBAL a poursuivi sa croissance rentable, générant un chiffre d'affaires de 203 millions de dollars et un bénéfice de 26 millions de dollars. L'année a été marquée par une forte demande pour l'offre 1G Connect Travel™, l'expansion des solutions d'entreprise et de conformité, ainsi que par la poursuite des investissements dans la technologie eSIM. À l'avenir, 1GLOBAL se concentrera sur l'expansion de la connectivité nationale, l'extension de sa présence en tant qu'opérateur mobile virtuel (MVNO) et la mise à l'échelle de sa plateforme technologique afin de continuer à générer une croissance durable et rentable.

Fondée en 2022 par Hakan Koç et Pyrros Koussios, fondateurs et entrepreneurs expérimentés dans le domaine des technologies, 1GLOBAL est un leader technologique européen qui pilote la transformation numérique sur le marché international des télécommunications. Elle opère en tant qu'opérateur de réseau mobile virtuel (« MVNO ») entièrement réglementé dans 12 pays et en tant qu'opérateur de télécommunications réglementé dans 28 autres pays. Basée aux Pays-Bas et disposant de centres de R&D de classe mondiale à Lisbonne, Berlin et São Paulo, 1GLOBAL emploie près de 500 experts répartis dans 15 pays.

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