Promega élargit son portefeuille de solutions en criminalistique grâce à un accord de distribution pour les kits de préparation de bibliothèques IDseek® de NimaGen

MADISON, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Les laboratoires d'analyses criminalistiques auront désormais accès à la gamme de kits de séquençage massivement parallèle (SMP) IDseek® de NimaGen par le biais de Promega Corporation, suite à un accord de distribution annoncé aujourd'hui entre les deux sociétés. La gamme IDseek® s'appuie sur la technologie brevetée de PCR complémentaire inverse (RC-PCR) de NimaGen afin d'offrir la sensibilité et la spécificité requises pour les échantillons d'affaires judiciaires complexes. Ces kits de séquençage complètent la gamme existante d'outils de préparation d'échantillons et d'analyse STR par électrophorèse capillaire (EC) de Promega.

« Depuis des décennies, nous planifions et répondons aux besoins technologiques des laboratoires de criminalistique afin d'obtenir des résultats fiables », déclare Tim Kupferschmid, directeur principal de l’identité génétique chez Promega. « Grâce à cet accord, les laboratoires qui bénéficient depuis longtemps des réactifs, des instruments et du support de Promega peuvent continuer à compter sur nous pour développer leurs workflows en séquençage massivement parallèle. »

Kits de séquençage massivement parallèle (SMP) IDseek®

Tous les kits de préparation de bibliothèques IDseek® reposent sur la technologie RC-PCR, permettant la préparation de bibliothèques criminalistiques SMP en une réaction unique en tube fermé. Le protocole est conçu pour répondre aux exigences de sensibilité des analyses criminalistiques, notamment pour les échantillons dégradés et en faible quantité, et garantit des rendements élevés de lectures ciblées, optimisant ainsi l'efficacité du séquençage.

« Cette étape marque un tournant décisif dans notre croissance, car elle nous permet d'élargir notre réseau de distribution et d'approfondir nos compétences techniques afin de mieux répondre à nos clients à travers le monde », déclare Pieter van Oers, responsable senior du développement commercial de la criminalistique chez NimaGen. « Notre technologie de préparation de bibliothèques RC-PCR simplifie fondamentalement le workflow SMP en éliminant la complexité qui a empêché de nombreux laboratoires d'adopter cette technologie. Grâce à notre gamme de solutions de préparation de bibliothèques IDseek® SMP, les experts en criminalistique peuvent désormais exploiter toute la puissance du SMP avec un workflow similaire aux méthodes d'électrophorèse capillaire (EC) traditionnelles, tout en améliorant la sécurité des échantillons, la sensibilité et le pouvoir de discrimination des tests STR en criminalistique. »

Aux termes de ce nouvel accord, Promega distribuera plus de 20 produits divisés en sept familles. Exemples d'applications prises en charge :

Profilage STR autosomal (IDseek ® OmniSTR™)

OmniSTR™) Profilage STR du chromosome Y (IDseek ® mYSTR™)

mYSTR™) Profilage STR autosomal et chromosomique Y (IDseek ® CombiSTR™ Plus)

CombiSTR™ Plus) Analyse des microhaplotypes (IDseek ® OmniHAP™)

OmniHAP™) typage de SNP informatifs d'identité (IDseek ® OmniSNP™)

OmniSNP™) Séquençage de l'ADN mitochondrial (kits IDseek® des régions hypervariables (HVR) mitochondriales et du génome complet)

Promega Support aux laboratoires criminalistiques

Depuis plus de 30 ans, Promega accompagne les laboratoires de criminalistique en leur fournissant des produits, des instruments et une expertise technique couvrant l'ensemble du workflow d'identification humaine. Pour ces laboratoires qui envisagent une transition vers des workflows basés sur le SMP, l'accès à la gamme IDseek® de NimaGen simplifie l'adoption du SMP, grâce à un partenariat établi avec Promega. Le réseau de distribution mondial de Promega, son infrastructure de support technique spécifique à la criminalistique et ses décennies d'expérience au service des laboratoires d'analyses judiciaires permettent à ces derniers de passer au SMP en bénéficiant de la même responsabilité du fournisseur à laquelle ils sont habitués pour leurs workflows EC.

Pour en savoir plus sur les produits IDseek® distribués par Promega, veuillez cliquer ici

À propos de Promega Corporation

Promega Corporation est un leader dans la fourniture de solutions innovantes et de support technique à l’industrie des sciences de la vie. Le portefeuille de plus de 4 000 produits de la société soutient une série de travaux en sciences de la vie dans des domaines tels que la biologie cellulaire, l’analyse de l’ADN, de l’ARN et des protéines, le développement de médicaments, l’identification humaine et les diagnostics moléculaires. Ces outils et technologies se sont développés au cours des 45 dernières années et sont aujourd’hui utilisés par des scientifiques et des techniciens dans des laboratoires de recherche universitaire et gouvernementale, de médecine légale, de produits pharmaceutiques, de diagnostics cliniques et d’essais vétérinaires, agricoles et environnementaux. Le siège de Promega est situé à Madison, dans le Wisconsin, aux États-Unis, avec des succursales dans 16 pays et plus de 50 distributeurs dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur promega.com

À propos de NimaGen

NimaGen B.V. est une société de biotechnologie spécialisée dans les technologies innovantes de séquençage d'ADN pour les applications en criminalistique et d'identification humaine. Située à Nimègue, aux Pays-Bas, NimaGen détient la licence exclusive de la technologie brevetée de PCR complémentaire inverse (RC-PCR), accordée par le Salisbury NHS Foundation Trust, au Royaume-Uni. La gamme de produits IDseek® de la société marque une nouvelle révolution dans le domaine du SMP en criminalistique, alliant une sensibilité, une robustesse et une sécurité des échantillons uniques à des workflows simplifiés qui rendent le séquençage avancé accessible aux laboratoires de criminalistique du monde entier. NimaGen est une société soeur de Biolegio Holding.

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