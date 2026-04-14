Neat e Visa collaborano per modernizzare le assicurazioni e i servizi di assistenza legati alle carte di credito in Europa

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Neat, azienda europea di InsurTech leader nel settore delle funzionalità assicurative integrate, e Visa, un leader mondiale nei pagamenti digitali, hanno annunciato una collaborazione strategica per migliorare i servizi di assicurazione e assistenza sanitaria integrati nelle carte Visa.

Grazie a questa collaborazione, i titolari di carte Visa avranno accesso a nuove funzionalità assicurative innovative, offrendo maggiore trasparenza sulle protezioni, sui processi di gestione dei sinistri digitalmente potenziati e la possibilità di personalizzare le coperture assicurative in base alle esigenze degli utenti utilizzando informazioni basate sull'intelligenza artificiale. La collaborazione verrà lanciata in Francia nell'ambito del programma assicurativo integrato nelle carte già consolidato, che copre oltre 25 milioni di titolari di carte Visa.

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