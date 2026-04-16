Promega amplía su cartera de productos forenses con un acuerdo de distribución para los kits de preparación de bibliotecas IDseek® MPS de NimaGen

MADISON, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Los laboratorios forenses tendrán ahora acceso a la gama de kits de secuenciación masiva paralela (MPS) IDseek® de NimaGen a través de Promega Corporation, tras el acuerdo de distribución anunciado hoy entre ambas empresas. La línea IDseek® se basa en la tecnología patentada de PCR complementaria inversa (RC-PCR) de NimaGen para ofrecer la precisión y la especificidad necesarias para muestras de casos complejos. Estos kits de secuenciación amplían la cartera actual de Promega de herramientas de análisis de STR basadas en la preparación de muestras y la electroforesis capilar (CE).

«Durante décadas, nos hemos adelantado a las tecnologías que necesitan los laboratorios forenses para obtener resultados fiables y hemos sabido adaptarnos a ellas», afirma Tim Kupferschmid, director sénior de Identidad genética de Promega. «Gracias a este acuerdo, los laboratorios que llevan mucho tiempo beneficiándose de los reactivos, los equipos y el soporte técnico de Promega podrán seguir contando con nosotros a medida que amplíen sus flujos de trabajo con la secuenciación masiva en paralelo».

Kits de secuenciación masiva paralela (MPS) IDseek®

Todos los kits de preparación de bibliotecas IDseek® se basan en la tecnología RC-PCR, que permite la preparación de bibliotecas MPS para aplicaciones forenses en una única reacción dentro de un tubo cerrado. El flujo de trabajo está diseñado para satisfacer las exigencias de precisión de los casos forenses, incluyendo las muestras degradadas y de baja cantidad, y ofrece un alto porcentaje de lecturas en el objetivo que maximiza la eficiencia de la secuenciación.

«Esto supone un avance importante en nuestro crecimiento, ya que amplía nuestro alcance comercial y refuerza nuestras capacidades técnicas para atender mejor a los clientes de todo el mundo», afirma Pieter van Oers, director sénior de Desarrollo empresarial y Ciencias forenses de NimaGen. «Nuestra tecnología de preparación de bibliotecas RC-PCR simplifica sustancialmente el flujo de trabajo de MPS, al eliminar la complejidad que ha impedido a muchos laboratorios dar el salto a MPS. Con nuestra gama de productos IDseek® para la preparación de bibliotecas MPS, los científicos forenses pueden ahora acceder a las ventajas de MPS con un flujo de trabajo similar a los métodos tradicionales de CE, al tiempo que aumentan la seguridad de las muestras, la precisión y la capacidad de distinción de las pruebas forenses de STR».

En virtud del nuevo acuerdo, Promega distribuirá más de 20 productos pertenecientes a siete gamas diferentes. Entre las aplicaciones compatibles se incluyen, por ejemplo:

Perfil genético autosómico STR (IDseek ® OmniSTR™)

OmniSTR™) Perfil de STR del cromosoma Y (IDseek ® mYSTR™)

mYSTR™) Perfil de marcadores STR autosómicos y del cromosoma Y (IDseek ® CombiSTR™ Plus)

CombiSTR™ Plus) Análisis de microhaplotipos (IDseek ® OmniHAP™)

OmniHAP™) Tipificación de SNP para la identificación (IDseek ® OmniSNP™)

OmniSNP™) Secuenciación del ADN mitocondrial (IDseek® Kits de HVR mitocondrial y de genoma completo)

Servicios de Promega para laboratorios forenses

Promega lleva más de 30 años prestando servicio a laboratorios forenses con productos, instrumentación y conocimientos técnicos que abarcan todo el flujo de trabajo de la identificación humana. Para los laboratorios forenses que están valorando la transición a flujos de trabajo basados en MPS, la posibilidad de acceder a la gama IDseek® de NimaGen a través de la relación ya establecida con Promega facilita el proceso de adopción de MPS. La red de distribución internacional de Promega, su infraestructura de asistencia técnica específica para el ámbito forense y sus décadas de experiencia al servicio de los laboratorios de investigación de casos permiten a estos laboratorios pasar a los MPS con la misma garantía de responsabilidad del proveedor en la que ya confían para sus flujos de trabajo basados en CE.

Para obtener más información sobre los productos IDseek® distribuidos por Promega, haga clic aquí

Acerca de Promega Corporation

Promega Corporation es líder en soluciones innovadoras y asistencia técnica en el sector de las ciencias biológicas. La cartera de la empresa, compuesta por más de 4000 productos, ofrece herramientas para una serie de tareas en las ciencias biológicas como biología celular, ADN, ARN y análisis de proteínas, desarrollo de fármacos, identificación humana y diagnóstico molecular. Estas herramientas y tecnologías han crecido en su aplicación durante los últimos 45 años y actualmente son utilizadas por científicos y personal técnico en laboratorios para investigación gubernamental y académica, estudios forenses, investigación farmacéutica, diagnóstico clínico y veterinaria, agricultura y pruebas ambientales. Promega tiene sus oficinas centrales en Madison (Wisconsin, EE. UU.) y sucursales en 16 países con más de 50 distribuidores en todo el mundo. Más información en promega.com.

Acerca de NimaGen

NimaGen B.V. es una empresa biotecnológica especializada en tecnologías innovadoras de secuenciación de ADN para aplicaciones forenses y la identificación humana. Con sede en Nimega (Países Bajos), NimaGen posee la licencia exclusiva de la tecnología patentada de PCR complementaria inversa (RC-PCR), concedida por el Salisbury NHS Foundation Trust, del Reino Unido. La línea de productos IDseek® de la empresa representa la próxima revolución en MPS forense, ya que combina una precisión, fiabilidad y seguridad de las muestras sin igual con flujos de trabajo simplificados que hacen que la secuenciación avanzada sea accesible para los laboratorios forenses de todo el mundo. NimaGen forma parte de Biolegio Holding.

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