SpineGuard et Omnia Medical annoncent la conclusion du transfert des actifs de SpineGuard Inc. et la signature d’un accord de distribution exclusive pour le PediGuard® aux Etats-Unis

MORGANTOWN, Virginie Occidentale & BOULDER, Colorado & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, et Omnia Medical LLC, société américaine développant et commercialisant des solutions technologiques innovantes pour la chirurgie de la colonne vertébrale et du bassin, annoncent la finalisation du transfert des actifs de SpineGuard Inc., filiale américaine de SpineGuard, et la signature d’un accord de distribution exclusive pour le PediGuard aux États-Unis.

Finalisation du transfert d’actifs et accord de distribution exclusive

Omnia Medical et SpineGuard annoncent aujourd’hui la signature de deux nouveaux contrats :

- un accord de transfert d’actifs de SpineGuard Inc. ; et

- un accord de distribution exclusive pour le PediGuard aux États-Unis.

Les termes financiers de ces accords demeurent confidentiels.

A l’issue de cette opération, Omnia Medical assure la commercialisation des dispositifs PediGuard sur le marché américain, auprès des clients et distributeurs historiques de SpineGuard Inc., tout en étendant leur diffusion via son propre réseau de commercialisation. Les dispositifs PediGuard sont désormais intégrés à l’offre globale d’implants d’Omnia Medical, adressant ainsi une large variété de procédures vertébrales, chirurgicales et interventionnelles, à l’hôpital ou dans les centres ambulatoires.

SpineGuard conserve la maîtrise de la conception et de la fabrication des différents modèles de PediGuard, qu’elle vend à Omnia Medical à des prix définis contractuellement.

Un partenariat industriel et commercial renforcé

SpineGuard et Omnia Medical collaborent depuis 2020, initialement dans le cadre d’un accord de distribution non-exclusif aux États-Unis, puis à travers un accord de co-développement et de commercialisation exclusive portant sur deux dispositifs novateurs intégrant la technologie DSG® : un système de vis pédiculaires intelligentes pour la chirurgie vertébrale et un instrument de perçage baptisé PsiFGuard destiné à sécuriser le placement d’implants pour la fusion sacro-iliaque, un marché interventionnel en forte croissance.

PsiFGuard a été lancé officiellement en janvier 2026 au congrès de la NANS (North American Neuromodulation Society) à Las Vegas en combinaison avec DNA, le nouvel implant d’Omnia pour la fusion sacro-iliaque.

Fortes de ce développement réussi et afin de mieux exploiter leurs complémentarités, les deux sociétés ont progressivement étendu leur collaboration avec une série d’accords en 2025 qui ont mené au transfert de SpineGuard Inc. et à l’expansion de leur partenariat commercial.

Un impact financier positif pour SpineGuard

Cette opération permet à SpineGuard de mieux valoriser sa technologie sur le marché américain tout en réduisant significativement sa structure de coûts. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif prioritaire de la Société d’atteindre l’équilibre opérationnel fin 2026.

Il est précisé que les actifs transférés ne sont pas essentiels pour l’exploitation de SpineGuard, ni pour sa capacité à innover et développer la technologie DSG®.

Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « Cette opération marque une étape clé dans notre stratégie aux États‑Unis en vue d’accélérer le déploiement de notre technologie DSG® sur le premier marché mondial de la chirurgie vertébrale, tout en allégeant significativement notre structure de coûts. L’intégration progressive de SpineGuard Inc. au sein d’Omnia Medical, le temps d’apurer notre dette principale et d’affiner les modalités du transfert, nous a permis de bien leur transmettre le flambeau de la commercialisation du PediGuard aux Etats Unis et de pouvoir apprécier encore un peu plus leur enthousiasme pour la technologie DSG, leur esprit entrepreneurial et leurs atouts pour accroitre l’adoption de nos produits. Ce transfert constitue un levier important vers l’atteinte de notre objectif d’équilibre opérationnel à fin 2026. »

Troy Schifano, Directeur Général et Co-fondateur de Omnia Medical ajoute : « Depuis le début de notre collaboration, nous sommes convaincus des synergies entre nos deux sociétés sur le marché américain, particulièrement en raison de notre infrastructure intégrée verticalement. L’acquisition des actifs de la filiale américaine de SpineGuard nous permet de consolider les opérations, de rationaliser la logistique et de nous focaliser sur l’accélération de la croissance des ventes. La technologie DSG de SpineGuard a démontré sa fiabilité, et alors que l’industrie des dispositifs vertébraux continue de migrer vers l’ambulatoire, nous pensons que cette plateforme de guidage efficiente et prouvée cliniquement est bien positionnée pour une large adoption. Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous appuyer sur ces bases solides pour commercialiser l’ensemble de la gamme PediGuard comme nous avons commencé à le faire avec le PsiFGuard. Cette opération renforce l’engagement d’Omnia à délivrer des solutions sûres, reproductibles et qui améliorent les résultats cliniques tout en alimentant notre croissance future. »

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard est une entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale DSG® de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux. La société conçoit, développe et commercialise à travers le monde des dispositifs médicaux intégrant sa technologie. Plus de 110 000 chirurgies ont été sécurisées à ce jour grâce à DSG® et de nombreuses études scientifiques dont 39 publiées dans des revues médicales de référence, ont établi sa fiabilité, sa précision et autres bénéfices pour les patients, les chirurgiens, le personnel hospitalier et les systèmes de santé. Forte de ces fondamentaux et de partenariats stratégiques, SpineGuard étend les applications de sa technologie DSG® au traitement des scolioses par voie antérieure, la fusion de l’articulation sacro-iliaque, l’implantologie dentaire et les innovations telles que la vis pédiculaire et le foret « intelligents » ou la robotique chirurgicale. DSG® a été inventée par Maurice Bourlion, le Dr Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem. La société est engagée dans une démarche RSE.

Plus d’informations sur www.spineguard.com

À propos d’Omnia Medical

Une équipe d’ingénieurs et de professionnels de premier plan a formé Omnia Medical en 2014, un fabriquant d’implants orthopédiques basé à Morgantown en Virginie Occidentale. La mission d’Omnia Medical est de développer des produits innovants qui réduisent le temps opératoire grâce à des instrumentations sûres et fiables, améliorant les résultats chirurgicaux. La collaboration permanente avec les chirurgiens permet à la société d’accomplir sa mission, qui conduit à des économies de coûts pour les praticiens et leurs patients. Omnia Medical a créé une gamme complète d’implants pour la colonne vertébrale et le bassin, incluant une gamme de cages intersomatiques offrant la technologie de surface ostéo-intégrative TiBrid, et se distingue par sa position de pionnier dans la fusion postérieure de l’articulation sacro-iliaque.

Plus d’informations sur www.OmniaMedical.com