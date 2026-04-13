Lidl和1GLOBAL攜手共創行動連結的未來

德國，內卡蘇爾姆--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球電信解決方案先驅1GLOBAL與全球規模居前的零售集團Schwarz集團旗下公司建立全面戰略合作關係。為此，Schwarz集團旗下公司正計畫收購9.9%的1GLOBAL股份。該公司將在接下來五年中擔任其行動連結獨家技術合作夥伴。

在這個背景脈絡下，1GLOBAL與歐洲一流食品零售商Lidl將在電信市場中驅策數位轉型。在Lidl Connect與Lidl Plus的協助之下，兩家公司計畫聯手將國家級連結服務引入Lidl的市場。

協助Lidl推出新型電信服務的合作關係

Lidl將與1GLOBAL合作解決電信使用者的一項重大需求——享受便捷易用、靈活且價格實惠的頂級連結服務，且無需忍受長期合約捆綁。這套解決方案以及這次合作的目標是將Lidl轉型為行動虛擬網路營運商 (MVNO)，可獨立提供客戶行動通訊服務。Lidl將透過與1GLOBAL的合作，與當地行動網路營運商建立合作關係，靈活回應當地的要求。

1GLOBAL與Lidl將共同推動這個產業的轉型，並擴大總體電信市場：既有的網路營運商將因合作夥伴的身分受益於Lidl的覆蓋範圍、成長與更高的利用率；Lidl則負責拓展客源與提供服務。1GLOBAL是一家全面接受監管的電信服務供應商，不僅提供技術平台，還提供電信營運執照，並已與遍布12個國家的行動網路營運商建立合作關係，並預計還將進一步擴展至30多個國家。

此外，這項戰略合作關係也包括在Schwarz集團的雲端解決方案「STACKIT」開發創新電信解決方案。資料主權——尤其是客戶資料的安全處理——將是這個過程的首要考量。

1GLOBAL創辦人暨執行長Hakan Koç解釋道：「Lidl是一位與我們分享共同願景的合作夥伴。我們想盡最大力量為數百萬群眾實現行動通訊的直觀、彈性與數位化。我們的技術焦點集中於專為使用者與他們的多樣設備需求打造的數位產品。我們想要順利驅動全球電信市場的技術轉型，為群眾帶來最佳利益。」

Lidl International採購部執行副總裁Julian Beer說：「我們正在推動行動通訊的民主化，追求簡單、實惠與卓越品質。我們熱烈期盼與1GLOBAL合作。這次合作使我們能夠以行動虛擬網路營運商的身分行動。我們將藉此制定更高的標準，讓客戶以前所未有的輕鬆便捷方式享受實惠的行動通訊服務。我們整合尖端技術，滿足數百萬客戶渴望輕鬆連結設備的需求。我們憑藉1.2萬多家門市網，以及Lidl Plus忠誠度應用程式的1億多名使用者群，為既有的電信企業打造極具吸引力的合作平台。」

客戶與市場優勢加乘

自2015年以來，Lidl透過Lidl Connect提供預付行動通訊方案。Lidl的數位客戶卡「Lidl Plus」也將在與1GLOBAL的合作中發揮重大作用。目前，Lidl營運的所有歐洲國家都可以使用Lidl Plus。對數百萬群眾而言，Lidl是其日常生活中值得信賴的夥伴。未來還將進一步擴展服務，涵蓋價格實惠且品質優異的行動通訊套餐（無需簽訂長期合約），並支援使用者透過Lidl Plus應用程式輕鬆管理各項服務。

「經由這一步，我們繼續將忠誠度應用程式轉化為客戶的生活伴侶；同時借助經濟實惠的連結服務，打造一個能夠惠及整個家庭的產品。我們目前正努力將它無縫整合到我們的核心業務。」Julian Beer說。

關於Lidl

Schwarz集團旗下機構Lidl的總部位於德國內卡蘇爾姆，是德國與歐洲的一流食品零售商。Lidl目前在全球31個國家經營約12,600家門市以及230多個商品經銷與物流中心，員工數在382,400名以上。

Lidl重視為顧客提供最佳性價比。奉行簡化與流程導向，以此主導從門市、區域配送中心到全國總部的日常營運。

Lidl的日常營運強調對員工、社會及環境負責。對Lidl而言，永續發展意味著持之以恆地實踐對品質的承諾。

Lidl的企業價值觀強調績效、尊重、信任、務實與歸屬感。它們構成了Lidl的企業文化核心，指引我們的日常行動，並奠定業務成功的基礎。

Lidl的2024會計年度門市銷售額達1321億歐元。Schwarz集團旗下各公司在2024會計年度的銷售總額達1754億歐元。

關於1GLOBAL：引領電信領域的數位轉型

1GLOBAL是一家技術驅動型全球行動通訊服務商，致力協助全球企業全面釋放行動連結的成長潛力。1GLOBAL擁有一流電信技術平台、全套全球可行的監管授權以及進入電信批發市場的有利地位，在無縫提供行動連結解決方案方面具有得天獨厚的優勢。1GLOBAL服務全球首屈一指的銀行、公司和數位優先企業，包括新型銀行、旅遊公司和零售集團等，連結全球6000多萬台裝置。

1GLOBAL的2025年營收持續成長，實現營收為2.03億美元，利潤為2600萬美元。過去一年的要事包括市場對1G Connect Travel™產品的強勁需求、拓展企業及合規解決方案，以及持續投資eSIM技術。展望未來，1GLOBAL將致力擴大國家級連結覆蓋範圍、拓展行動虛擬網路營運商業務版圖並擴大技術平台規模，繼續創造永續盈利成長。

1GLOBAL由經驗豐富的科技創辦人和企業家Hakan Koç和Pyrros Koussios創立於2022年。這所歐洲技術領先企業致力推動全球電信市場的數位轉型。該公司在12個國家以完全受監管的行動虛擬網路營運商身分運作，另在其他28個國家以受監管的電信營運商身分運作。1GLOBAL總部位於荷蘭，在里斯本、柏林和聖保羅設有世界一流研發中心，在15個國家雇用近500名專家。

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