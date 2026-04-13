Lidl y 1GLOBAL: forjando juntos el futuro de la conectividad móvil

NECKARSULM, Alemania--(BUSINESS WIRE)--1GLOBAL, pionero en soluciones de telecomunicaciones globales, y las empresas del Grupo Schwarz, uno de los grupos de tiendas minoristas más grandes del mundo, celebran una alianza estratégica integral. A tal fin, las compañías que forman parte del Grupo Schwarz adquieren una participación del 9,9 % en 1GLOBAL. La empresa actuará como el socio tecnológico exclusivo de la conectividad móvil en los próximos cinco años.

En este contexto, 1GLOBAL y Lidl, uno de los minoristas de alimentos líderes de Europa, impulsarán la transformación digital en el mercado de las telecomunicaciones. Con la ayuda de Lidl Connect y Lidl Plus, ambas empresas presentarán juntas los servicios de conectividad nacional en los mercados de Lidl.

La alianza da lugar a ofertas de telecomunicaciones nuevas de Lidl

Junto con 1GLOBAL, Lidl aborda una necesidad clave entre los usuarios de telecomunicaciones: conectividad de fácil acceso, flexible y asequible de la más alta calidad sin compromisos contractuales a largo plazo. La solución y el eje central de la alianza: Lidl se convertirá en un operador móvil virtual (OMV), lo que le permitirá ofrecer servicios de telefonía móvil a sus clientes de forma independiente. En colaboración con 1GLOBAL, Lidl establecerá alianzas con operadores de redes móviles locales para responder con flexibilidad a las necesidades locales.

Juntas, 1GLOBAL y Lidl transforman la industria y expanden el mercado de las telecomunicaciones en general: los operadores de redes consolidados se benefician como socios del alcance, crecimiento y mayor utilización de Lidl, mientras Lidl se encarga de la adquisición y la atención de los clientes. Como proveedor de telecomunicaciones totalmente regulado, 1GLOBAL provee la plataforma técnica como así también las licencias y sociedades de telecomunicaciones con operadores de red móvil en doce países, que se prevé que se expandirán hacia más de 30 países en el futuro.

Además, la alianza estratégica incluye el desarrollo de soluciones de telecomunicaciones innovadoras en STACKIT, la solución en la nube del Grupo Schwarz. La soberanía de datos, en especial en lo referido al manejo seguro de los datos de los clientes, es una de nuestras principales prioridades.

Hakan Koç, fundador y director ejecutivo de 1GLOBAL, explicó: “Lidl es el socio que comparte nuestra visión: queremos que las comunicaciones móviles sean lo más intuitivas, flexibles y digitales posibles para millones de personas. Nuestra tecnología se centra en ofertas digitales que satisfagan las necesidades de los usuarios y sus diversos dispositivos. Queremos impulsar con éxito la transformación tecnológica del mercado de telecomunicaciones global en beneficio de las personas”.

Julian Beer, vicepresidente ejecutivo de Compras de Lidl International: "Estamos democratizando las comunicaciones móviles: simples, asequibles y de la más alta calidad. Estamos muy entusiasmados por colaborar con 1GLOBAL. Esta alianza nos permite entrar en el mercado como un operador móvil virtual (OMV). De este modo, estamos estableciendo nuevos estándares y haciendo que las comunicaciones móviles asequibles sean más fáciles que nunca para nuestros clientes. Al integrar tecnología de vanguardia, podemos satisfacer las necesidades de millones de clientes que buscan una conectividad sencilla para sus dispositivos. Gracias a nuestra red de más de 12 000 tiendas y a los más de 100 millones de clientes de nuestra aplicación de fidelización Lidl Plus, estamos creando una plataforma atractiva para las empresas de telecomunicaciones consolidadas.

Sinergia de ventajas para los clientes y el mercado

Lidl ofrece planes de telefonía móvil de prepago a través de Lidl Connect desde 2015. Como parte de la colaboración con 1GLOBAL, Lidl Plus, la tarjeta digital para clientes de Lidl, también desempeñará un papel fundamental. Lidl Plus está disponible en todos los países europeos donde opera Lidl. Para millones de personas, Lidl es un socio de confianza en la vida cotidiana. En el futuro, esto también incluirá un plan de telefonía móvil asequible y de alta calidad sin contratos a largo plazo, así como la posibilidad de gestionar fácilmente sus servicios a través de la aplicación Lidl Plus.

“Gracias a esta medida, estamos mejorando constantemente nuestra aplicación de fidelización para convertirla en un compañero de estilo de vida para nuestros clientes y, gracias a una conectividad asequible, estamos creando una oferta que resulta relevante para toda la familia. Estamos integrando esto a la perfección con nuestro negocio principal”, señaló Julian Beer.

Acerca de Lidl

Lidl forma parte del Grupo Schwarz y tiene su sede en Neckarsulm, Alemania. Es uno de los minoristas de alimentos líderes en Alemania y Europa. Lidl en la actualidad opera alrededor de 12 600 tiendas y más de 230 centros de distribución y logística de mercancía en 31 países y cuenta con más de 382 400 empleados.

En Lidl, valoramos una relación costo-beneficio óptima para nuestros clientes. La simplicidad y la orientación del proceso determinan las actividades diarias en las tiendas, los centros de distribución regional y la sede nacional.

Lidl asume su responsabilidad con las personas, la sociedad y el medio ambiente en sus actividades cotidianas. Para Lidl, la sostenibilidad significa cumplir cada día con su promesa de calidad.

El rendimiento, el respeto, la confianza, la sensatez y el sentido de pertenencia son los valores corporativos de Lidl, que constituyen el núcleo de nuestra cultura corporativa, marcan nuestras acciones cotidianas y son la base de nuestro éxito empresarial.

Lidl llegó a vender en las tiendas por un valor de 132 100 millones de euros en el año fiscal 2024. Las empresas del Grupo Schwarz generaron ventas totales por 175 400 millones de euros en el año fiscal 2024.

Acerca de 1GLOBAL: líder de la transformación digital en telecomunicaciones

1GLOBAL es un proveedor global de comunicaciones móviles impulsado por la tecnología y especializado en capacitar a empresas de todo el mundo para que aprovechen todo el potencial de crecimiento de la conectividad móvil. Con la mejor plataforma de tecnología de telecomunicaciones de su clase, un conjunto completo de licencias reguladoras viables a nivel mundial y un acceso privilegiado al mercado mayorista de telecomunicaciones, 1GLOBAL se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer soluciones de conectividad sin fisuras. 1GLOBAL presta servicio a los principales bancos, corporaciones y empresas digitales del mundo, incluidos neobancos, empresas de viajes y grupos de tiendas minoristas, y conecta más de 60 millones de dispositivos en todo el mundo.

En 2025, 1GLOBAL siguió creciendo de forma rentable, generando unos ingresos de 203 millones de dólares y un beneficio de 26 millones de dólares. El año se caracterizó por la fuerte demanda de la oferta 1G Connect Travel™, la expansión de las soluciones para empresas y de cumplimiento normativo, y la inversión continua en tecnología eSIM. De cara al futuro, 1GLOBAL se centrará en ampliar la conectividad nacional, extender su presencia como operador móvil virtual (OMV) y ampliar su plataforma tecnológica para seguir ofreciendo un crecimiento sostenible y rentable.

Creada en 2022 por los experimentados fundadores y emprendedores tecnológicos Hakan Koç y Pyrros Koussios, 1GLOBAL es un líder tecnológico europeo que impulsa la transformación digital en el mercado mundial de las telecomunicaciones. Funciona como Operador Móvil Virtual ("OMV") totalmente regulado en 12 países y como operador de telecomunicaciones regulado en otros 28 países. Con sede en los Países Bajos y centros de I+D de categoría mundial en Lisboa, Berlín y San Pablo, 1GLOBAL emplea a casi 500 expertos en 15 países.

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