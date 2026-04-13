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Exploration : TotalEnergies et TPAO signent un accord de coopération

PARIS & ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ont signé aujourd’hui un Memorandum of Understanding (MoU) portant sur des opportunités d’exploration.

Cet accord établit un cadre de coopération technique, incluant une évaluation conjointe d’opportunités d’exploration dans la zone turque de la mer Noire ainsi qu’à l’international.

« Nous sommes heureux d’engager cette coopération avec TPAO, qui s’appuie sur les expertises techniques de nos deux entreprises pour examiner des opportunités d’exploration mutuellement bénéfiques en mer Noire comme à l’international » a déclaré Nicola Mavilla, directeur Exploration de TotalEnergies.

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