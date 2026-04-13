Hoffmann Green renforce son partenariat avec le Groupe Angevin en signant un accord avec sa filiale Angevin Île-de-France

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le renforcement de son partenariat avec le Groupe Angevin à travers la signature d’un nouvel accord avec sa filiale Angevin Île-de-France, spécialisée dans les projets de gros œuvre en région francilienne.

Basé en Ille-et-Vilaine, le Groupe Angevin est un acteur historique du bâtiment dans l’Ouest et l’Île-de-France depuis près de 90 ans. Fondé en 1936 par Alexandre Angevin, cette entreprise familiale, aujourd’hui dirigée par la troisième génération, s’est imposée comme une référence régionale grâce à la qualité et à la diversité de ses réalisations : bâtiments industriels, équipements fonctionnels, génie civil, ouvrages d’art, habitat et énergies renouvelables. Sa solidité repose sur un réseau intégré de filiales qui lui permet de maîtriser l’ensemble de ses projets.

Conscient des enjeux environnementaux liés à son activité, le Groupe Angevin s’attache à maîtriser ses impacts et à conjuguer exigence de qualité et innovation. Dans le cadre de cette démarche, le Groupe Angevin avait initié un partenariat avec Hoffmann Green en septembre 2025 via deux de ses filiales de l’Ouest de la France, Donada et MRC Construction. Fort du succès de ces premières collaborations, le Groupe franchit aujourd’hui une nouvelle étape en étendant cet accord à sa filiale francilienne. Spécialisée dans les projets de gros œuvre en Île-de-France, Angevin Île-de-France jouera un rôle clé dans le déploiement des solutions bas-carbone d’Hoffmann Green sur ce territoire stratégique. Cette collaboration s’est d’ores et déjà concrétisée par un premier chantier de bureaux à Montlhéry et se poursuit à travers plusieurs opérations en cours et à venir, notamment à L’Haÿ-les-Roses (80 logements), Chaville (39 logements) et Marcoussis.

Ce partenariat, qui comprend des engagements de volumes pluriannuels, s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement d’Hoffmann Green. Il vient renforcer son ancrage en Île-de-France et accélérer l’adoption de ses ciments 0 % clinker sur des segments clés du marché de la construction, notamment les bâtiments industriels, les infrastructures liées aux énergies renouvelables et les projets de gros œuvre.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce nouvel accord avec le Groupe Angevin illustre la confiance renouvelée d’un acteur de référence du secteur dans nos solutions 0% clinker. L’extension de ce partenariat à l’Île-de-France constitue une étape structurante pour accélérer le déploiement de nos technologies sur un territoire clé. »

Aurélien MOKRYCKI, Directeur d'Agence Angevin Île-de-France, ajoute : « Ce partenariat avec Hoffmann Green s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à intégrer des solutions plus vertueuses sur l’ensemble de nos opérations. Les premières applications ont démontré la capacité de ces ciments 0% clinker à répondre aux exigences techniques de nos chantiers de gros œuvre. Cette collaboration nous permet de participer activement à la transformation durable du secteur de la construction. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE GROUPE ANGEVIN

Basé en Ille-et-Vilaine, le Groupe Angevin est un acteur historique du bâtiment dans l’Ouest et en Île-de-France depuis près de 90 ans. Entreprise familiale, elle s’illustre par la qualité et la diversité de ses réalisations – bâtiments industriels, génie civil, ouvrages d’art, habitat et énergies renouvelables. Grâce à un réseau intégré de filiales telles que Donada et MRC Constructions, le Groupe maîtrise l’ensemble de ses projets tout en renforçant son expertise et son ancrage territorial. Innovant et engagé pour la durabilité, il adopte des solutions bas-carbone pour construire autrement et répondre aux enjeux environnementaux du secteur.

Pour plus d’informations : https://www.groupe-angevin.fr/