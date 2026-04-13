Locus Robotics lanza Locus Array, una nueva clase de robótica basada en IA física para la automatización total del fulfillment

WILMINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Locus Robotics, líder en automatización de almacenes basada en la flexibilidad, anunció hoy el lanzamiento global de Locus Array, un sistema de fulfillment totalmente autónomo. La solución combina robótica móvil, un brazo robótico de picking integrado y percepción impulsada por IA con ejecución autónoma, lo que permite completar flujos de trabajo de extremo a extremo sin intervención manual. Ya hay implementaciones en marcha con clientes de acceso anticipado en Norteamérica, mientras la empresa se prepara para escalar Locus Array a nivel global en Europa y la región de Asia Pacífico, en respuesta a la creciente demanda de soluciones completamente autónomas para operaciones logísticas.

«Durante años, el fulfillment autónomo ha sido más promesa y marketing que realidad… hasta ahora», afirmó Rick Faulk, CEO de Locus Robotics. «Las operaciones logísticas se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a la escasez de mano de obra, el aumento de los costes y una variabilidad constante que los sistemas tradicionales no pueden absorber. Locus Array introduce la autonomía en operaciones reales a escala, con un enfoque de sistema completamente nuevo, diseñado para resolver estos desafíos desde su raíz».

Entre los clientes de acceso anticipado que ya operan Locus Array se encuentra DHL Supply Chain, cliente global de larga trayectoria:

«El lanzamiento de Locus Array marca un momento clave en el camino de Digitalización Acelerada de DHL, llevándonos más allá del picking asistido tradicional hacia una nueva era de fulfillment autónomo de alta densidad», señaló Sally Miller, Chief Information Officer Global de DHL Supply Chain. «En DHL creemos que una idea solo es tan buena como su capacidad de escalar, y nuestra colaboración con Locus Robotics ha demostrado de forma constante que podemos convertir conceptos de vanguardia en estándares operativos globales.

Al ser los primeros en implementar Locus Array, no solo estamos afrontando los retos actuales de capacidad y mano de obra, sino que estamos diseñando activamente una cadena de suministro más ágil. Esta innovación nos permite maximizar el espacio vertical y reducir drásticamente las intervenciones manuales, garantizando la velocidad y fiabilidad que nuestros clientes esperan del líder mundial en logística».

Locus Array permite a las operaciones lograr:

Alto rendimiento y alta densidad con un fulfillment optimizado:

Procesa pedidos en paralelo y consolida el trabajo directamente en el pasillo, aumentando el rendimiento con capacidad de operación 24/7.

Procesa pedidos en paralelo y consolida el trabajo directamente en el pasillo, aumentando el rendimiento con capacidad de operación 24/7. Ejecución autónoma en múltiples flujos de trabajo:

Gestiona picking, almacenaje ( putaway ), inducción, entrega, slotting y reposición en un único sistema, reduciendo el trabajo manual hasta en un 90 %.

Gestiona picking, almacenaje ( ), inducción, entrega, y reposición en un único sistema, reduciendo el trabajo manual hasta en un 90 %. Menor tiempo para generar valor, con mínima disrupción:

Se implementa en cuestión de semanas, sin rediseñar las instalaciones ni añadir infraestructuras complejas.

Se implementa en cuestión de semanas, sin rediseñar las instalaciones ni añadir infraestructuras complejas. Rendimiento flexible y escalable en entornos dinámicos:

Escala según el volumen y se adapta a cambios en layouts, catálogo de referencias y demanda sin necesidad de rehacer flujos de trabajo.

Escala según el volumen y se adapta a cambios en layouts, catálogo de referencias y demanda sin necesidad de rehacer flujos de trabajo. Ejecución coordinada entre múltiples robots:

Funciona de forma integrada con Locus Origin y Locus Vector para cubrir el 100 % las referencias dentro de un único sistema unificado, ofreciendo un retorno de inversión rápido mediante un modelo escalable de Robots como Servicio (RaaS) con baja inversión inicial.

Presentamos Robots-to-Goods (R2G)

En conjunto, estas capacidades introducen una nueva categoría de automatización de almacenes: Robots-to-Goods (R2G). En este modelo, sistemas robóticos inteligentes como Locus Array se desplazan directamente hasta el inventario y ejecutan tareas de fulfillment dentro del propio pasillo. Al integrar múltiples flujos de trabajo directamente en el robot, R2G amplía la automatización más allá de los procesos asistidos, convirtiéndola en totalmente autónoma.

A diferencia de los sistemas tradicionales, que trasladan el inventario a través de procesos fijos, en el caso de Locus Array los robots se asignan dinámicamente a las tareas en tiempo real. Esto reduce los desplazamientos, mantiene la disponibilidad continua de referencias y permite una mayor densidad de almacenamiento dentro de los diseños de almacén existentes.

Impulsado por LocusONE™, la plataforma de orquestación basada en IA, Locus Array opera como parte de una flota unificada junto con Locus Origin y Locus Vector. LocusONE asigna el trabajo de forma dinámica según la demanda en tiempo real, coordinando robots, flujos de trabajo y movimientos de inventario como un único sistema que escala y se adapta con el tiempo.

Esto permite extender la automatización a todos los procesos de fulfillment, ofreciendo un rendimiento constante y la confianza operativa necesaria para sobresalir en un entorno incierto.

Locus Array se presentará en vivo en MODEX 2026, en Atlanta, Georgia.

Para más información, visite: GetLocusBots.com

Preguntas frecuentes

¿Qué es Locus Array?

Locus Array es un robot de almacén totalmente autónomo que ejecuta flujos de trabajo de fulfillment de extremo a extremo directamente en el pasillo. Es un sistema avanzado de IA física que combina visión artificial impulsada por IA, toma de decisiones en tiempo real y manipulación robótica para percibir su entorno y realizar tareas como picking, guardado, inducción, entrega y slotting sin intervención humana.

¿Qué problema resuelve Locus Array?

Locus Array aborda tres desafíos clave de las operaciones logísticas: la escasez de mano de obra, el aumento de los costes y la necesidad de mantener niveles de servicio mientras la demanda fluctúa. Reduce la dependencia del trabajo manual hasta en un 90 %, mantiene un rendimiento constante en condiciones cambiantes y permite escalar y adaptarse sin rediseñar la infraestructura.

¿Cuántos robots Locus Array pueden operar en un almacén?

Locus Array está diseñado para escalar en entornos logísticos en constante cambio. Las flotas pueden ir desde unos pocos robots hasta cientos, según los requisitos de rendimiento. Varios robots Array pueden operar en el mismo pasillo y en diferentes niveles, lo que permite aumentar la densidad de automatización tanto en instalaciones existentes como nuevas, sin rediseñar los flujos de trabajo.

¿Qué es Robots-to-Goods (R2G)?

Robots-to-Goods (R2G) es una nueva categoría de automatización de almacenes impulsada por Locus Robotics, en la que los robots se desplazan directamente hasta el inventario y ejecutan tareas de fulfillment dentro del flujo operativo. Al mantener el inventario fijo y llevar la automatización al trabajo, R2G permite una operación continua, mayor densidad de almacenamiento y un rendimiento no limitado por la mano de obra.

DHL – La compañía logística para el mundo

El Grupo DHL es la empresa logística líder en el mundo; conecta personas y mercados y es un facilitador del comercio mundial. El grupo aspira a ser la primera opción para clientes, empleados, inversores y empresas a escala global, para ello se centra en acelerar el crecimiento sostenible de sus negocios logísticos y en desarrollar iniciativas de crecimiento. El Grupo DHL contribuye al mundo a través de prácticas empresariales sostenibles, amplios programas de responsabilidad social corporativa y actividades medioambientales, y aspira a lograr una logística con cero emisiones netas en 2050.

El Grupo DHL cuenta con dos marcas fuertes: DHL, que ofrece una amplia gama de servicios de paquetería, transporte urgente, transporte de mercancías y gestión de la cadena de suministro, y soluciones logísticas para el comercio electrónico; y Deutsche Post, el mayor proveedor de servicios postales de Europa y el líder del mercado alemán de correos. El Grupo DHL emplea a aproximadamente 602.000 personas en más de 220 países y territorios de todo el mundo y generó unos ingresos de aproximadamente 84.200 millones de euros en 2024.

Acerca de Locus Robotics

Locus Robotics es líder en automatización de almacenes basada en la flexibilidad, proporcionando confianza operativa a operadores logísticos que trabajan en un entorno definido por la incertidumbre constante. Locus Robotics permite a las empresas planificar, ejecutar y adaptarse frente a la volatilidad del volumen, la variabilidad de la mano de obra y la evolución de los perfiles de pedido.

Impulsada por la plataforma LocusONE, Locus Robotics orquesta flujos de trabajo de fulfillment —incluidos picking, reposición, clasificación y empaquetado— a través de un sistema unificado de robótica, orquestación e IA aplicada. La plataforma ofrece visibilidad predictiva, toma de decisiones adaptativa y ejecución elástica, proporcionando a los responsables de operaciones una visión clara de la capacidad, el rendimiento y los riesgos, sin infraestructuras fijas ni rediseños disruptivos de las instalaciones.

Con la confianza de más de 150 marcas de retail, salud, 3PL e industria en más de 350 centros en todo el mundo, Locus Robotics acompaña a las operaciones en cada etapa de su proceso de automatización. A través de un modelo pionero de Robots como Servicio (RaaS), Locus permite que el rendimiento evolucione al ritmo de las necesidades operativas.