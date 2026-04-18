Canva kündigt Zusammenarbeit mit Anthropic an, um Millionen von Menschen KI-gestütztes Design zugänglich zu machen

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Canva, die weltweit führende All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation, gab heute den nächsten Schritt in seiner zweijährigen strategischen Zusammenarbeit mit Anthropic bekannt: Canva wird direkt in das neu gestartete „Claude Design“ von Anthropic Labs integriert – einen Tag, nachdem Canva AI 2.0 vor 6.500 Zuschauern auf der Canva Create in Los Angeles vorgestellt wurde.

Canva führt heute außerdem den HTML-Import ein, eine neue Funktion, mit der sich interaktive Inhalte, die in Tools wie Claude erstellt wurden, ganz einfach in den Canva-Editor importieren lassen, um sie per Drag-and-Drop gemeinsam zu bearbeiten, zu optimieren und zu veröffentlichen.

Durch diese Zusammenarbeit können Nutzer von Claude Design KI-generierte Entwürfe und Ideen einfacher in vollständig bearbeitbare Designs in Canva umwandeln, wo diese dann gemeinsam bearbeitet werden können, dem Markenimage entsprechen und bereit für die Skalierung und Veröffentlichung sind. Sie hilft dabei, eine der größten Lücken in der heutigen KI-Landschaft zu schließen: die Umwandlung von KI-generierten Inhalten in echte, nutzbare Ergebnisse.

„Es war noch nie so einfach, eine Idee zu entwickeln, doch ihre Umsetzung ist nach wie vor zu komplex und zersplittert. Wir beschäftigen uns seit mehr als einem Jahrzehnt mit diesem Problem, und heute nutzen jeden Monat mehr als eine Viertelmilliarde Menschen Canva, um ihre Ideen in konkrete, nutzbare Ergebnisse umzusetzen. Wir freuen uns, unsere Plattform durch diese Zusammenarbeit mit Claude Design noch weiter auszubauen, sodass KI-generierte Inhalte nahtlos in vollständig bearbeitbare, kollaborative und skalierbare Designs umgewandelt werden können, die sofort zur Veröffentlichung bereit sind.“ – Melanie Perkins, Mitbegründerin und CEO von Canva Expand

Von KI-generierten Entwürfen bis hin zu vollständig bearbeitbaren Designs

Seit der Einführung des Canva MCP in Claude im vergangenen Juli haben Millionen von Menschen Canva über Claude genutzt, um mithilfe einfacher Textanweisungen Inhalte zu erstellen, deren Größe anzupassen und zusammenzufassen. Die heutige Ankündigung knüpft an diese Dynamik an und macht es noch einfacher, Entwürfe und Ideen in Canva in Präsentationen, Dokumente, Social-Media-Beiträge, Infografiken und vieles mehr umzusetzen.

Dank des „Foundation Design Model“ von Canva werden aus Claude Design exportierte Inhalte im Canva-Editor sofort in strukturierte, vollständig bearbeitbare Designs umgewandelt, die für Zusammenarbeit, Iteration und Skalierung ausgelegt sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Ergebnissen, die statisch und fragmentiert sind, lässt sich jedes Design weiterverfeinern, teilen und weiterentwickeln.

Einführung in HTML und die Bearbeitung von Objekten in Canva

Von Landingpages über Widgets bis hin zu interaktiven Erlebnissen – KI-Tools machen es einfacher denn je, komplexe Inhalte mit HTML zu erstellen. Diese Ergebnisse sind jedoch oft fest im Code verankert, sodass sie nur schwer bearbeitet, verfeinert oder angepasst werden können, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Diese Ergebnisse sind jedoch oft fest im Code verankert, sodass sie nur schwer bearbeitet, verfeinert oder angepasst werden können, ohne von vorne anzufangen. Damit ist Canva die erste Plattform, die die Erstellung von visuellen, dokumentbasierten und interaktiven Inhalten in einem einzigen kollaborativen Editor vereint.

Jetzt lassen sich Claude-Artifacts direkt in Canva importieren und wie jedes andere Design bearbeiten. Ändern Sie Farben, Layouts und Elemente, ohne bei jeder Änderung den Code neu generieren zu müssen. Sammeln Sie anschließend Daten mit Canva Forms in Google Tabellen oder veröffentlichen Sie Ihr Projekt als interaktive Website mit einer eigenen Domain – ganz ohne Canva zu verlassen.

Ausbau der Rolle von Canva im KI-Ökosystem

Die heutige Ankündigung markiert den jüngsten Schritt in Canvas rascher Expansion im KI-Ökosystem, wo sich das Unternehmen zusehends zur ersten Anlaufstelle für Design entwickelt.

Da KI das Tempo der Inhaltserstellung beschleunigt, suchen Millionen von Menschen nach Wegen, über Ideen und statische Ergebnisse hinauszugehen und generierte Inhalte in echte, nutzbare Designs zu verwandeln. Seit der Einführung im März 2026 wurde Canvas Produkt „Magic Layers“, das statische Bilder in vollständig bearbeitbare Komponenten zerlegt, mehr als neun Millionen Mal genutzt, was die starke Nachfrage nach der Umwandlung von KI-generierten Inhalten in anpassbare, skalierbare Arbeiten unterstreicht.

Diese wachsende Nachfrage hat dazu beigetragen, dass Canva laut einer neuen Studie der Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz zur dritthäufigsten KI-Plattform weltweit geworden ist und unter den führenden Softwareunternehmen das schnellste Wachstum bei den Kundenausgaben für KI-Produkte verzeichnet.

„Wir freuen uns sehr, dass KI-Tools wie Claude Design nun in Canva integriert werden, wodurch es noch einfacher wird, Entwürfe und Ideen in konkrete, nutzbare Ergebnisse umzusetzen. Diese Ankündigung baut auf einer mehr als zweijährigen engen Zusammenarbeit mit Anthropic auf, wo Canva zu einer der meistgenutzten Apps geworden ist. Die enge Zusammenarbeit mit dem Team dort hat uns sehr gefallen, und wir teilen die gemeinsame Überzeugung, komplexe Dinge für Millionen von Menschen einfach zu machen.“ – Danny Wu, Head of AI Products bei Canva Expand

Canva unterstützt mittlerweile jeden Monat mehr als eine Viertelmilliarde Menschen bei ihren Designprojekten und erweckt jede Sekunde mehr als 420 Designs zum Leben. Die KI-Produkte und Grundmodelle des Unternehmens wurden bis heute mehr als 27 Milliarden Mal genutzt.

Eine neue Ära der Kreativität

Die heutige Ankündigung knüpft an eine ereignisreiche Woche für Canva an. Gestern stellte das Unternehmen Canva AI 2.0 vor, die bedeutendste Weiterentwicklung seiner Plattform seit deren Einführung vor mehr als einem Jahrzehnt.

Die Ankündigung erfolgte auf der Canva Create in Los Angeles vor mehr als 6.500 Teilnehmern und Millionen von Zuschauern weltweit. Diese Woche läutet für Canva eine neue Ära ein, da das Unternehmen über die reine Designerstellung hinauswächst und sich zu einem zentralen System entwickelt, das die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, prägt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.