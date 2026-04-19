A Canva anunciou uma colaboração com a Anthropic para levar o design impulsionado por IA a milhões de pessoas.
A Canva anunciou uma colaboração com a Anthropic para levar o design impulsionado por IA a milhões de pessoas.
Nova colaboração integra o Canva ao Claude Design da Anthropic, transformando ideias geradas por IA em designs totalmente editáveis e alinhados à marca
SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--A Canva, plataforma líder mundial de comunicação visual, anunciou hoje o próximo capítulo de sua colaboração estratégica de dois anos com a Anthropic. A novidade é a integração do Canva ao recém-lançado Claude Design, da Anthropic Labs, um dia após a empresa revelar o Canva AI 2.0 para um público de 6,5 mil pessoas no Canva Create, em Los Angeles.
O Canva também está lançando hoje a importação de HTML, um novo recurso que facilita a transferência de conteúdo interativo gerado em ferramentas como o Claude para o editor do Canva. Com ele, é possível colaborar, aprimorar e publicar por meio de arrastar e soltar.
A colaboração permite que os usuários do Claude Design transformem rascunhos e ideias gerados por IA em designs totalmente editáveis no Canva, que se tornam colaborativos, alinhados à marca e prontos para ampliação e publicação. Isso ajuda a resolver uma das maiores lacunas do cenário atual da IA: a conversão de conteúdo gerado por IA em trabalho real e utilizável.
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“Nunca foi tão fácil iniciar uma ideia, mas transformá-la em realidade ainda é complexo e fragmentado. Estamos resolvendo isso há mais de uma década e, hoje, mais de um quarto de bilhão de pessoas utilizam o Canva todos os meses para transformar suas ideias em trabalhos reais e utilizáveis. Estamos entusiasmados em expandir ainda mais nossa plataforma por meio desta colaboração com o Claude Design, tornando simples converter conteúdo gerado por IA em designs totalmente editáveis, colaborativos e escaláveis, prontos para publicação.”
– Melanie Perkins, cofundadora e CEO da Canva
De rascunhos gerados por IA a designs totalmente editáveis
Desde o lançamento do Canva MCP no Claude em julho passado, milhões de pessoas têm usado o Canva por meio do Claude para criar, redimensionar e resumir conteúdo usando simples comandos de texto. O anúncio de hoje amplia esse impulso, tornando ainda mais fácil transformar rascunhos e ideias em apresentações, documentos, posts para redes sociais, infográficos e muito mais no Canva.
Impulsionado pelo Foundation Design Model (Modelo Fundamental de Design) do Canva, o conteúdo exportado do Claude Design é instantaneamente convertido em designs estruturados e totalmente editáveis no editor do Canva, que foi criado para colaboração, iteração e escala. Ao contrário dos resultados tradicionais de IA, que são estáticos e fragmentados, cada design já está pronto para ser aprimorado, compartilhado e ampliado.
Apresentamos a edição de HTML e artefatos no Canva
De páginas de destino a widgets e experiências interativas, as ferramentas de IA estão tornando mais fácil do que nunca a geração de conteúdo complexo usando HTML. Entretanto, esses resultados geralmente ficam bloqueados em código, o que dificulta a edição, o refinamento ou a adaptação sem que seja necessário recomeçar do zero.
Para resolver esse problema, o Canva também está lançando a importação e a edição de HTML, expandindo sua plataforma para oferecer suporte a códigos e artefatos gerados por IA em seu editor de arrastar e soltar simples. Com isso, o Canva se torna a primeira plataforma a unificar a criação de conteúdo visual, documental e interativo em um único editor colaborativo.
Agora, os artefatos podem ser importados diretamente para o Canva e editados como qualquer outro design. É possível trocar cores, layouts e elementos sem precisar regenerar o código a cada alteração. Em seguida, é possível coletar dados com o Canva Forms em planilhas ou publicar a criação como um site interativo com um domínio personalizado, tudo sem sair do Canva.
Ampliação do papel do Canva no ecossistema de IA
O anúncio de hoje representa mais um passo na rápida expansão da empresa pelo ecossistema de IA, onde ela está se tornando rapidamente o destino preferencial para o design.
À medida que a IA acelera o ritmo da criação de conteúdo, milhões de pessoas buscam maneiras de ir além de ideias e resultados estáticos, transformando o conteúdo gerado em designs reais e utilizáveis. Desde seu lançamento, em março de 2026, o Magic Layers, produto do Canva que divide imagens estáticas em componentes totalmente editáveis, já foi utilizado mais de nove milhões de vezes, destacando a forte demanda por transformar conteúdo gerado por IA em trabalhos adaptáveis e escaláveis.
Essa demanda crescente ajudou a tornar o Canva a terceira plataforma de IA mais utilizada no mundo, além de ser a que mais cresce em gastos dos clientes com produtos de IA entre as principais empresas de software, segundo uma nova pesquisa da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz.
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“Estamos entusiasmados em ver ferramentas de IA como o Claude Design se integrarem ao Canva para tornar ainda mais fácil transformar rascunhos e ideias em trabalhos reais e utilizáveis. Este anúncio se baseia em mais de dois anos de estreita colaboração com a Anthropic, período em que o Canva se tornou um dos aplicativos mais utilizados. Temos apreciado trabalhar de perto com a equipe deles e compartilhamos um forte alinhamento no propósito de tornar o complexo simples para milhões de pessoas.”
– Danny Wu, diretor de Produtos de IA da Canva
O Canva agora impulsiona o design para mais de um quarto de bilhão de pessoas todos os meses, dando vida a mais de 420 designs por segundo. Os produtos de IA e os modelos fundacionais da empresa já foram utilizados mais de 27 bilhões de vezes até o momento.
Uma nova era para a criatividade
O anúncio de hoje dá continuidade a uma semana marcante para o Canva. Ontem, a empresa revelou o Canva AI 2.0, a evolução mais significativa de sua plataforma desde o lançamento, há mais de uma década.
Anunciado no Canva Create, em Los Angeles, diante de mais de 6,5 mil participantes e milhões de espectadores ao redor do mundo, este lançamento marca uma nova era para o Canva, à medida que a empresa vai além da criação de designs e se torna o sistema central na forma como o trabalho é realizado.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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