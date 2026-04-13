Premiera Locus Array. W pełni autonomiczna realizacja zamówień dzięki nowej klasie robotów z fizyczną AI

WILMINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Locus Robotics, lider w obszarze elastycznej automatyzacji magazynów, ogłosił globalną premierę Locus Array, w pełni autonomicznego systemu realizacji zamówień. Jest to mobilny robot ze zintegrowanym ramieniem robotycznym do kompletacji oraz percepcją opartą na AI, który może działać samodzielne, realizując całe procesy bez udziału człowieka. Wdrożenia są już realizowane we wczesnym dostępie u klientów w Ameryce Północnej. Jednocześnie firma przygotowuje się do skalowania Locus Array globalnie, w Europie i Azji-Pacyfiku, by sprostać rosnącemu popytowi na całkowicie autonomiczną obsługę zamówień.

Locus Array to w pełni autonomiczny robot magazynowy realizujący procesy end-to-end bezpośrednio w alejkach. Wykorzystuje zaawansowany system Physical AI, który obejmuje widzenie komputerowe, podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym oraz manipulację robotyczną, umożliwiając realizację zadań bez ingerencji człowieka. Jest zaprojektowany, by redukować zależność od pracy manualnej nawet o 90%, zapewnić stabilną przepustowość i umożliwić skalowanie bez konieczności przebudowy infrastruktury.

– Przez lata autonomiczna realizacja zamówień była bardziej obietnicą i narracją niż rzeczywistością – aż do teraz. Operacje magazynowe mierzą się z rosnącą presją wynikającą z ograniczeń kadrowych, rosnących kosztów i ciągłej zmienności, której tradycyjne systemy nie są w stanie zaadresować. Locus Array wprowadza do rzeczywistych operacji autonomię na dużą skalę, oferując fundamentalnie inne, systemowe podejście, zaprojektowane tak, aby odpowiadać na te wyzwania u podstaw – powiedział Rick Faulk, CEO Locus Robotics.

Nowy układ logistyki dzięki Locus Array

Podstawowym wyróżnikiem robota jest możliwość zapewnienia wysokiej przepustowości przy zoptymalizowanej realizacji zamówień, dzięki przetwarzaniu ich równolegle oraz konsolidacji pracy bezpośrednio w alejkach, bez chwili przerwy w działaniu.

Locus Array może autonomicznie realizować wiele procesów: kompletację, odkładanie (putaway), przyjęcia (induction), odkładanie końcowe (drop-off), slotowanie i uzupełnianie zapasów. Poprzez ich integrację w jednym systemie, można zmniejszyć zapotrzebowanie na pracę manualną nawet o 90%.

Co więcej, rozwiązanie skraca czas osiągnięcia wartości przy minimalnych zakłóceniach. Wdrożenie trwa kilka tygodni i nie wymaga przeprojektowywania magazynu czy dodawania złożonej infrastruktury. Array działa wydajnie w dynamicznych środowiskach: można skalować jego wykorzystanie wraz z wolumenem oraz elastycznie dostosowywać rozwiązanie do zmian layoutów, SKU i popytu bez przebudowy procesów.

Dla firm wykorzystujących rozwiązania Locus Robotics, ważna jest możliwość skoordynowanej pracy wielu robotów. Locus Array jest w pełni zintegrowany z Locus Origin i Locus Vector, co umożliwia pełną obsługę SKU w jednym, spójnym systemie. W połączeniu z niskimi kosztami początkowymi modelu Robotics-as-a-Service, stwarza to możliwość szybszego osiągnięcia zwrotu z inwestycji.

Wśród pierwszych klientów korzystających z Locus Array w operacjach produkcyjnych znajduje się DHL Supply Chain, wieloletni globalny partner.

– Wprowadzenie Locus Array stanowi przełomowy moment w procesie przyspieszonej cyfryzacji DHL, przenosząc nas od tradycyjnej kompletacji wspomaganej do nowej ery autonomicznej realizacji wielu zamówień jednocześnie. W DHL wierzymy, że wartość pomysłu mierzy się jego skalowalnością, a nasza współpraca z Locus Robotics wielokrotnie pokazała, że potrafimy przekładać nowatorskie koncepcje na globalne standardy operacyjne. Wdrażając Locus Array jako pierwsi nie tylko odpowiadamy na dzisiejsze wyzwania związane z pracą i przepustowością, ale aktywnie projektujemy bardziej elastyczny łańcuch dostaw. Ta innowacja pozwala maksymalizować wykorzystanie przestrzeni w pionie oraz znacząco ograniczyć liczbę ręcznych operacji, zapewniając jednocześnie szybkość i niezawodność, których oczekują nasi klienci – powiedziała Sally Miller, Global Chief Information Officer, DHL Supply Chain.

Nowa gałąź automatyzacji: Robots-to-Goods

Powyższe możliwości wprowadzają nową kategorię automatyzacji magazynowej: Robots-to-Goods (R2G). W tym modelu inteligentne systemy robotyczne, takie jak Locus Array, przemieszczają się bezpośrednio do towaru i realizują zadania w danej alejce. Dzięki osadzeniu wielu procesów bezpośrednio w robocie, R2G rozszerza automatyzację z procesów wspomaganych do całkowicie autonomicznych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, które przenoszą towar między ustalonymi etapami, roboty takie jak Locus Array są dynamicznie przypisywane do zadań w czasie rzeczywistym. To minimalizuje czas przemieszczania się, utrzymuje dostępność SKU oraz umożliwia składowanie o wyższej gęstości w istniejących magazynach.

Locus Array, wraz z robotami Locus Origin i Locus Vector, działa w ramach platformy orkiestracyjnej LocusONE jako część zintegrowanej floty, która może liczyć od kilku do setek robotów. Niezależnie od liczby, zadania są im przydzielane dynamicznie, w oparciu o dane czasu rzeczywistego. LocusONE koordynuje roboty, procesy i ruch zapasów w spójnym systemie, który skaluje się i adaptuje do operacji. Pozwala to rozszerzyć automatyzację na wszystkie procesy obsługi zamówień, zapewniając stabilną wydajność i przewidywalność operacyjną nawet w niepewnym środowisku operacyjnym.

Locus Array zostanie zaprezentowany w trakcie konferencji MODEX 2026 w Atlancie, w stanie Georgia.

DHL – firma logistyczna dla świata.

DHL jest wiodącą globalną marką z sektora logistyki. Nasze oddziały DHL oferują niezrównaną gamę usług logistycznych, od krajowych i międzynarodowych dostaw paczek, rozwiązań wysyłki i kompletacji zamówień ze sklepów internetowych, międzynarodowych usług kurierskich, międzynarodowego przewozu drogowego, lotniczego i morskiego do zarządzania przemysłowym łańcuchem dostaw. Zatrudniając około 380 000 pracowników w ponad 220 krajach i terytoriach na całym świecie, DHL łączy ludzi i firmy bezpiecznie i niezawodnie, usprawniając zrównoważone globalne przepływy handlowe.

Dzięki specjalistycznym rozwiązaniom dla rynków i sektorów rozwijających się, takich jak technologie, sektor farmaceutyczny i medyczny, inżynieria, produkcja i energetyka, mobilność autonomiczna oraz handel detaliczny, DHL zdecydowanie pozycjonuje się jako "Logistyczna firma dla świata".

DHL jest częścią grupy Deutsche Post DHL. W 2021 roku Grupa osiągnęła przychody przekraczające 81 mld EUR. Dzięki zrównoważonym praktykom biznesowym i zaangażowaniu w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska, Grupa wnosi swój pozytywny wkład w rozwój świata. Grupa Deutsche Post DHL dąży do osiągnięcia zerowej emisji w logistyce do 2050 r.

O Locus Robotics

Locus Robotics jest liderem w obszarze elastycznej automatyzacji magazynów (Flexibility-First Warehouse Automation), zapewniając operatorom magazynowym przewidywalność operacyjną w środowisku charakteryzującym się stałą zmiennością. Firma umożliwia organizacjom planowanie, realizację i dostosowywanie operacji w warunkach zmienności wolumenów, dostępności pracowników oraz ewoluujących profili zamówień.

Dzięki wykorzystaniu platformy LocusONE, Locus Robotics orkiestruje procesy obsługi zamówień w zakresie kompletacji, uzupełniania zapasów, sortowania i pakowania, wykorzystując zintegrowany system robotyki, orkiestracji i wdrożeń AI. Platforma zapewnia predykcyjną widoczność, adaptacyjne podejmowanie decyzji oraz elastyczność działania, dając liderom operacyjnym jasny wgląd w zdolności, przepustowość i ryzyko – bez sztywnej infrastruktury czy zakłócających pracę zmian w układzie magazynu.

Z rozwiązań Locus Robotics korzysta ponad 150 marek z sektorów handlu detalicznego, ochrony zdrowia, 3PL i przemysłu, w ponad 350 lokalizacjach na całym świecie. Dostarczane w modelu Robots-as-a-Service (RaaS), rozwiązania Locus Robotics pozwalają rozwijać wydajność operacyjną wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi. Więcej informacji na stronie GetLocusBots.com.