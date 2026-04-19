Canva宣布与Anthropic达成合作，将AI驱动的设计能力带给数百万用户

澳大利亚悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的一体化视觉传播平台Canva今日宣布，其与Anthropic为期两年的战略合作迈入新阶段。根据该合作，Canva将直接接入Claude Design这一由Anthropic推出的全新设计能力。此项进展紧随Canva在洛杉矶举行的Canva Create大会上，面向6,500名与会者发布Canva AI 2.0之后对外宣布。

Canva同日推出HTML导入功能，这一全新能力使用户能够将通过Claude等工具生成的交互式内容，轻松导入Canva编辑器，在其中进行拖放式协作、优化与发布。

此次合作进一步简化了Claude Design用户的创作流程，使其能够将AI生成的初稿与创意高效转化为在Canva中可全面编辑的设计成果，实现团队协同、统一品牌呈现，并支持规模化应用与发布。同时，这一举措有助于弥合当前AI应用中的一大关键短板——即将AI生成内容转化为真正可用、可执行的实际工作成果。

“创意的产生从未如此便捷，但将其转化为现实成果，仍然面临流程复杂、环节割裂的挑战。十余年来，我们始终致力于解决这一难题。如今，每月已有超过2.5亿用户通过Canva将创意转化为真正可用的成果。我们很高兴通过与Claude Design的合作，进一步拓展平台能力，使AI生成的内容能够无缝转化为可全面编辑、支持协作且具备规模化应用能力的设计作品，并可直接发布。” ——Melanie Perkins，Canva联合创始人兼首席执行官 Expand

从AI生成初稿到可全面编辑的设计成果

自去年7月在Claude中推出Canva MCP以来，已有数百万用户通过Canva与Claude的结合，借助简洁的文本提示完成内容创建、尺寸调整与摘要生成。此次发布在既有基础上进一步升级体验，使用户能够更加顺畅地将创意与草稿转化为演示文稿、文档、社交媒体内容、信息图等多样化设计成果。

依托Canva自研的Foundation Design Model，从Claude Design导出的内容可即时转化为结构化、可全面编辑的设计，并在Canva编辑器中呈现，支持协作、迭代与规模化应用。不同于传统AI生成结果往往呈现为静态且碎片化的输出，每一项设计均可直接用于优化、共享并持续拓展应用。

在Canva中推出HTML导入与“Artifact”编辑能力

从落地页、组件到各类交互式体验，AI工具正使基于HTML生成复杂内容变得前所未有的便捷。然而，这类输出往往以代码形式存在，难以在不从头重构的情况下进行编辑、优化或灵活调整。

为解决这一痛点，Canva同步推出HTML导入与编辑功能，将代码及AI生成的各类“Artifact”（生成内容成果）无缝纳入其简洁直观的拖放式编辑器中，实现统一创作与管理。此举使Canva成为首个在单一协作式编辑环境中，打通视觉内容、文档内容与交互式内容创作的平台。

如今，Claude Artifacts可直接导入Canva，并可如同其他设计作品一般进行编辑。用户无需在每次调整时重新生成代码，即可灵活更换配色、版式及各类元素。随后，还可通过Canva Forms收集数据并同步至Sheets，或将作品发布为绑定自定义域名的交互式网站，整个流程均可在Canva内一站式完成，无需离开平台。

拓展Canva在AI生态中的布局

此次发布标志着Canva在AI生态体系中持续深化布局的最新进展，公司正加速迈向设计创作的首选平台。

随着AI不断提升内容生成效率，数以百万计的用户正寻求突破创意构想与静态输出的局限，将生成内容转化为真正可用的设计成果。自2026年3月推出以来，Canva的Magic Layers已累计使用超过900万次。该功能可将静态图像拆解为可全面编辑的组件，凸显出市场对于将AI生成内容转化为灵活、可扩展设计成果的强劲需求。

根据风险投资机构Andreessen Horowitz最新发布的研究，这一持续攀升的市场需求推动Canva跃升为全球第三大最常用的AI平台，并在主要软件公司中，成为AI产品客户支出增速最快的企业。

“我们很高兴看到Claude Design等AI工具与Canva实现深度集成，使将草稿与创意转化为真正可用的成果变得更加轻松便捷。此次发布建立在与Anthropic逾两年的紧密合作基础之上，期间Canva已成为使用最广泛的应用之一。我们非常珍视与其团队的密切协作，并在“以简驭繁，让复杂技术惠及数以百万计用户”这一目标上高度契合。” ——Danny Wu，Canva人工智能产品负责人 Expand

目前，Canva每月服务超过2.5亿用户，平均每秒助力创作超过420项设计作品。迄今为止，公司旗下AI产品及基础模型的累计使用次数已突破270亿次。

创意新时代的开启

此次发布延续了Canva具有里程碑意义的一周。就在昨日，公司正式推出Canva AI 2.0，这是自平台问世十余年来最具标志性的重大升级。

该成果于在洛杉矶举行的Canva Create大会上发布，现场吸引超过6,500名与会者参与，并有全球数百万观众同步观看。本周亦标志着Canva迈入全新发展阶段——从单一的设计生成工具，进一步演进为驱动工作流程运转的核心平台。

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