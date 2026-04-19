-

Canva宣布与Anthropic达成合作，将AI驱动的设计能力带给数百万用户

通过此次合作，Canva将接入Claude Design，助力将AI生成的创意转化为可全面编辑、符合品牌规范的设计成果

original Canva与Claude

Canva与Claude

澳大利亚悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的一体化视觉传播平台Canva今日宣布，其与Anthropic为期两年的战略合作迈入新阶段。根据该合作，Canva将直接接入Claude Design这一由Anthropic推出的全新设计能力。此项进展紧随Canva在洛杉矶举行的Canva Create大会上，面向6,500名与会者发布Canva AI 2.0之后对外宣布。

Canva同日推出HTML导入功能，这一全新能力使用户能够将通过Claude等工具生成的交互式内容，轻松导入Canva编辑器，在其中进行拖放式协作、优化与发布。

此次合作进一步简化了Claude Design用户的创作流程，使其能够将AI生成的初稿与创意高效转化为在Canva中可全面编辑的设计成果，实现团队协同、统一品牌呈现，并支持规模化应用与发布。同时，这一举措有助于弥合当前AI应用中的一大关键短板——即将AI生成内容转化为真正可用、可执行的实际工作成果。

“创意的产生从未如此便捷，但将其转化为现实成果，仍然面临流程复杂、环节割裂的挑战。十余年来，我们始终致力于解决这一难题。如今，每月已有超过2.5亿用户通过Canva将创意转化为真正可用的成果。我们很高兴通过与Claude Design的合作，进一步拓展平台能力，使AI生成的内容能够无缝转化为可全面编辑、支持协作且具备规模化应用能力的设计作品，并可直接发布。”

 

——Melanie Perkins，Canva联合创始人兼首席执行官

从AI生成初稿到可全面编辑的设计成果

自去年7月在Claude中推出Canva MCP以来，已有数百万用户通过Canva与Claude的结合，借助简洁的文本提示完成内容创建、尺寸调整与摘要生成。此次发布在既有基础上进一步升级体验，使用户能够更加顺畅地将创意与草稿转化为演示文稿、文档、社交媒体内容、信息图等多样化设计成果。

依托Canva自研的Foundation Design Model，从Claude Design导出的内容可即时转化为结构化、可全面编辑的设计，并在Canva编辑器中呈现，支持协作、迭代与规模化应用。不同于传统AI生成结果往往呈现为静态且碎片化的输出，每一项设计均可直接用于优化、共享并持续拓展应用。

在Canva中推出HTML导入与“Artifact”编辑能力

从落地页、组件到各类交互式体验，AI工具正使基于HTML生成复杂内容变得前所未有的便捷。然而，这类输出往往以代码形式存在，难以在不从头重构的情况下进行编辑、优化或灵活调整。

为解决这一痛点，Canva同步推出HTML导入与编辑功能，将代码及AI生成的各类“Artifact”（生成内容成果）无缝纳入其简洁直观的拖放式编辑器中，实现统一创作与管理。此举使Canva成为首个在单一协作式编辑环境中，打通视觉内容、文档内容与交互式内容创作的平台。

如今，Claude Artifacts可直接导入Canva，并可如同其他设计作品一般进行编辑。用户无需在每次调整时重新生成代码，即可灵活更换配色、版式及各类元素。随后，还可通过Canva Forms收集数据并同步至Sheets，或将作品发布为绑定自定义域名的交互式网站，整个流程均可在Canva内一站式完成，无需离开平台。

拓展Canva在AI生态中的布局

此次发布标志着Canva在AI生态体系中持续深化布局的最新进展，公司正加速迈向设计创作的首选平台。

随着AI不断提升内容生成效率，数以百万计的用户正寻求突破创意构想与静态输出的局限，将生成内容转化为真正可用的设计成果。自2026年3月推出以来，Canva的Magic Layers已累计使用超过900万次。该功能可将静态图像拆解为可全面编辑的组件，凸显出市场对于将AI生成内容转化为灵活、可扩展设计成果的强劲需求。

根据风险投资机构Andreessen Horowitz最新发布的研究，这一持续攀升的市场需求推动Canva跃升为全球第三大最常用的AI平台，并在主要软件公司中，成为AI产品客户支出增速最快的企业。

“我们很高兴看到Claude Design等AI工具与Canva实现深度集成，使将草稿与创意转化为真正可用的成果变得更加轻松便捷。此次发布建立在与Anthropic逾两年的紧密合作基础之上，期间Canva已成为使用最广泛的应用之一。我们非常珍视与其团队的密切协作，并在“以简驭繁，让复杂技术惠及数以百万计用户”这一目标上高度契合。”

 

——Danny Wu，Canva人工智能产品负责人

目前，Canva每月服务超过2.5亿用户，平均每秒助力创作超过420项设计作品。迄今为止，公司旗下AI产品及基础模型的累计使用次数已突破270亿次。

创意新时代的开启

此次发布延续了Canva具有里程碑意义的一周。就在昨日，公司正式推出Canva AI 2.0，这是自平台问世十余年来最具标志性的重大升级。

该成果于在洛杉矶举行的Canva Create大会上发布，现场吸引超过6,500名与会者参与，并有全球数百万观众同步观看。本周亦标志着Canva迈入全新发展阶段——从单一的设计生成工具，进一步演进为驱动工作流程运转的核心平台。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Canva媒体联络
comms@canva.com

Industry:

Canva

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Canva媒体联络
comms@canva.com

More News From Canva

Canva将品牌化设计能力直接嵌入AI助手

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI正在改写未来的工作模式，专业人士如今几分钟就能完成过去需要数小时的工作。但AI助手始终存在一个痛点：生成的视觉内容千篇一律，配色也不符合品牌规范，后续需要耗费大量时间手动调整，抵消了AI带来的效率提升。 如今这一痛点正式得到解决，Canva将品牌智能能力直接融入现代日常工作中最常用的AI工具。即日起，ChatGPT用户可创作与自身Canva品牌套件完全匹配的设计作品，让企业的品牌视觉形象鲜活呈现，同时成为AI工作流程中可实时调用的核心能力。 此次功能升级，让Canva和ChatGPT这两大领域标杆平台以全新方式强强联手，让符合品牌规范的设计创作变得更加便捷流畅。从可直接对接客户的提案演示文稿，到社交平台图文、专业质感海报，双方的合作持续助力Canva践行让每个人都能轻松开展设计创作的使命。 赋能全民高效创作，坚守品牌视觉一致性 Canva正迅速成为AI设计的核心基础设施。继上周首次登陆Anthropic旗下Claude平台后，Canva今日完成ChatGPT端应用的功能更新，此举进一步印证了Canva作为AI生态系统...

Canva可画推出梦想实验室（Dream Lab）和重大视觉办公套件升级，发力AI和工作场所工具

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为唯一的一站式视觉传播平台，Canva可画今天发布了一系列定将改变人们在工作以及其他场景进行设计的方式的新产品和新功能。这次发布的产品和功能恰逢Canva可画月度活跃用户突破2亿大关，相比过去两年增加了1.15亿，同时该公司的年化收入也突破25亿美元。 Canva可画最新的创新包括强大新生成式人工智能技术（来自Canva可画最近收购的Leonardo.Ai），推出了多种令人震撼的新功能，以实现更智能的工作、更好的协作和非凡的数额内容创建。梦想实验室（Dream Lab）的推出让各行各业的团队都能在工作中解锁更高水平的创造力、设计精准性和高效率。 该公司还透露，在推出Canva可画企业版五个月以来，Canva可画的大型组织订阅数量不断增加，纽约证券交易所（NYSE）、Atlassian、惠普（HP）、Snowflake、Ray White、DHL Express、Tecnocasa和Docusign等行业领先企业都已开始利用此解决方案来简化自身组织的内容创建并推广其品牌。 随着Canva可画在工作场所的采用率不断扩大，该平...

应用程序使用量突破10亿促使Canva扩展开发者平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球唯一的一体化视觉交流平台Canva今天发布了针对其不断扩大的Canva开发者社区的更新，这次是其打造全球最具可插拔性设计平台愿景的组成部分。 在旧金山举行的第二届Canva Extend年会上，Canva推出了几个新API，通过高级应用程序计划实现收入，并增加了帮助构建者扩展业务的工具。 在一年的时间里，Canva的开发者社区已经扩展到包括来自122个国家的成员，为300个应用程序的市场做出了贡献，并且应用程序数量还在不断增加。自2023年6月Canva开发者计划启动以来，这些应用程序已被使用了10亿次。在Canva平台上进行开发为开发者提供了一种简单的方式，使其可以将自己的应用程序交付给Canva 1.9亿月活跃用户，而这些用户又可以通过使用新技术来实现自己的目标并从中受益。 Canva总经理兼生态系统主管Anwar Haneef表示："我们的愿景是通过应用程序和集成创建最具互操作性的工作平台，同时为构建该平台的开发人员提供有益的体验。我们与世界各地的开发者合作，推出了数百种人工智能和设计功能，Canva的扩展速度...
Back to Newsroom