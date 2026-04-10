AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a North American Fire & General Insurance Company Limited y North American Life Insurance Company Limited

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) a North American Fire & General Insurance Company Limited (NAFICO) (Guyana) y North American Life Insurance Company Limited (NALICO). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de NAFICO reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada. Las calificaciones de NALICO reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y ERM apropiado.

NAFICO se constituyó en Guyana en 1989 y es la tercera aseguradora más grande del país. La compañía suscribe negocio de daños con un portafolio de productos principalmente compuesto por automóviles, incendio y responsabilidad civil, y se posiciona como líder del mercado en cobertura de auto. NALICO también se constituyó en 1989 y se dedica principalmente a la suscripción de seguros colectivos de vida y salud, así como rentas vitalicias y vida individual, situándose entre las cinco principales compañías en este segmento. Ambas compañías pertenecen al Grupo Edward B Beharry, un conglomerado nacional.

La evaluación de la fortaleza de balance en el nivel de muy fuerte de NALICO y NAFICO refleja sus bases de capital estables, con un calce adecuado de activos y pasivos, así como estructuras de reaseguro apropiadas. Sin embargo, dichos balances se ven presionados por riesgos de inversión, los cuales son un componente importante del capital requerido para ambas compañías, debido a la limitante en valores disponibles en el mercado en el que operan. Esto también está determinado por las condiciones favorables macroeconómicas de Guyana. El desempeño operativo de ambas compañías se considera adecuado, con índices de siniestralidad y beneficios manejables, un crecimiento contenido de primas y utilidades netas constantes. AM Best espera que ambas compañías continúen fortaleciendo sus capacidades de ERM.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación para NAFICO y NALICO si hay una disminución significativa en sus niveles de capitalización ajustada por riesgos, respectivamente, a niveles que ya no respalden la evaluación del balance de muy fuerte, o si el desempeño operativo se deteriora con el tiempo debido a pérdidas netas o de suscripción. Aunque poco probable, podrían ocurrir acciones positivas de calificación para NAFICO y NALICO si las compañías mejoran su desempeño operativo y eso contribuye a crecer sus bases de capital.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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