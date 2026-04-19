Canva宣布與Anthropic合作，為數百萬使用者帶來AI驅動的設計體驗

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的一站式視覺溝通平台Canva今日宣布，與Anthropic為期兩年的策略性合作進入新階段，將Canva直接接取Anthropic Labs全新推出的Claude Design。此前一天，Canva剛剛在洛杉磯Canva Create大會上面對6500名現場觀眾發表了Canva AI 2.0。

Canva今日還推出了HTML導入功能，這一全新能力讓使用者可輕鬆將Claude等工具生成的互動式內容導入Canva編輯器，透過拖拽操作實現協同編輯、完善和發表。

此次合作讓Claude Design使用者能夠更輕鬆地將AI生成的草稿和創意轉化為Canva中完全可編輯的設計，使其具備協同性、符合品牌規範，並隨時可以擴充和發表。這一合作填補了目前AI領域的一大空白：將AI生成內容轉化為真實可用的成果。

「創意的起點從未如此簡單，但將其實現的過程仍過於複雜和割裂。十多年來我們一直在解決這一問題，如今每月有超過2.5億人使用Canva，將自己的創意變成真實可用的成果。我們欣然透過與Claude Design的合作進一步擴大自身平台，將AI生成內容順暢轉化為完全可編輯、可協同、可擴充且隨時可發表的設計。」 – Canva共同創辦人兼執行長Melanie Perkins Expand

從AI生成的草稿到完全可編輯的設計

自去年7月在Claude中上線Canva MCP以來，已有數百萬使用者透過Claude使用Canva，藉助簡單文本指令完成內容創作、尺寸調整和摘要生成。今日宣布的合作進一步延續這一動力，讓使用者能更輕鬆地將草稿和創意轉化為Canva中的簡報、文件、社交貼文、資訊圖表等內容。

憑藉Canva底層設計模型，從Claude Design匯出的內容可在Canva編輯器中即時轉化為結構化、完全可編輯的設計，支援合作、反覆運算和擴充。與傳統AI生成的靜態、零散內容不同，每一份設計均可直接完善、分享和二次創作。

Canva推出HTML和創作成果編輯功能

從落地頁到小工具再到互動式體驗，AI工具讓使用HTML生成複雜內容變得前所未見得簡單。但這類成果通常以程式碼形式呈現，若不重新製作，很難進行編輯、完善和調整。

為解決這一問題，Canva同步推出HTML導入和編輯功能，在簡易拖拽式編輯器中擴大平台對程式碼和AI生成成果的支援。這讓Canva成為第一個在單一合作編輯器中統一視覺、文件和互動式內容創作的平台。

如今，Claude生成的創作成果可直接導入Canva，並像其他設計內容一樣進行編輯。無需每次修改都重新生成程式碼，即可更換顏色、布局和元素。隨後還可透過Canva表單蒐集資料至表格，或將作品以自訂網域發表為互動式網站，全程無需離開Canva。

擴大Canva在AI生態系統中的地位

今日宣布的合作是Canva在AI生態系統中快速擴張的最新措施，該公司正迅速成為設計領域的首選平台。

隨著AI加快內容創作進程，數百萬使用者尋求超越創意和靜態輸出，將生成內容轉化為真實可用的設計。Canva的Magic Layers產品於2026年3月上線，可將靜態圖片拆解為完全可編輯的元件，至今使用次數已超過900萬次，彰顯出使用者對將AI生成內容轉化為可適配、可擴充作品的強烈需求。

創投公司Andreessen Horowitz的最新調研顯示，這一持續成長的需求已協助Canva成為全球使用量第三的AI平台，同時也是主流軟體公司中客戶在AI產品上支出成長最快的平台。

「我們樂見Claude Design等AI工具與Canva整合，讓使用者可以更輕鬆地將草稿和創意轉化為真實可用的成果。此次合作建立在與Anthropic兩年多密切合作的基礎之上，期間Canva已成為使用最廣泛的應用程式之一。我們很享受與對方團隊的密切合作，雙方在為數百萬使用者化繁為簡方面不謀而合。」 – Canva AI產品負責人Danny Wu Expand

目前Canva每月為超過2.5億人提供設計支援，每秒誕生超過420份設計作品。迄今為止，公司AI產品和底層模型的使用量已突破270億次。

創意新時代

今天的公告建立在Canva意義重大的一周基礎之上。昨日，公司發表了Canva AI 2.0，這是其創立十多年來平台最重大的一次升級。

本次發表在洛杉磯Canva Create大會上進行，超過6500名現場與會者和全球數百萬線上觀眾共同見證。本周代表Canva開啟一個新時代——公司從單純的設計生成工具升級為賦能工作流程的核心系統。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。