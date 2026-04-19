Canva y Anthropic se unen para llevar el diseño impulsado por IA a millones de personas

SÍDNEY--(BUSINESS WIRE)--Canva, la plataforma integral líder mundial en comunicación visual, anunció hoy una nueva etapa de su colaboración estratégica de dos años con Anthropic: la integración directa de Canva en Claude Design by Anthropic Labs, presentado recientemente, apenas un día después de lanzar Canva AI 2.0 ante una audiencia de 6500 personas en Canva Create, en Los Ángeles.

Canva también presentó hoy la importación de HTML, una nueva funcionalidad que permite incorporar fácilmente al editor de Canva contenido interactivo generado en herramientas como Claude para editar, ajustar y publicar con su sistema de arrastrar y soltar.

La colaboración facilita que los usuarios de Claude Design conviertan borradores e ideas generados con inteligencia artificial en diseños totalmente editables dentro de Canva, donde pasan a ser colaborativos, coherentes con la identidad de marca y listos para usar, adaptar y publicar a gran escala. Además, ayuda a resolver una de las principales limitaciones del ecosistema actual de IA: transformar contenido generado por IA en piezas reales y útiles.

“Nunca fue tan fácil empezar con una idea, pero convertirla en algo real todavía es un proceso demasiado complejo y lleno de obstáculos. Llevamos más de una década resolviendo ese desafío y hoy más de 250 millones de personas usan Canva cada mes para transformar sus ideas en trabajo real y útil. Nos entusiasma seguir ampliando nuestra plataforma a través de esta colaboración con Claude Design, para que convertir contenido generado por IA en diseños totalmente editables, colaborativos y listos para expandirse, listos para publicar, sea una experiencia simple y fluida”. – Melanie Perkins, cofundadora y directora ejecutiva de Canva Expand

De ideas generadas con IA a diseños totalmente editables

Desde el lanzamiento de Canva MCP en Claude el julio pasado, millones de personas usaron Canva a través de Claude para crear, redimensionar y resumir contenido mediante simples instrucciones de texto. El anuncio de hoy profundiza ese avance y facilita aún más pasar de ideas y borradores a presentaciones, documentos, publicaciones para redes sociales, infografías y mucho más dentro de Canva.

Impulsado por el Foundation Design Model de Canva, el contenido exportado desde Claude Design se convierte al instante en diseños estructurados y totalmente editables dentro del editor de Canva, pensado para colaborar, hacer cambios y producir a escala. A diferencia de los resultados tradicionales de IA, que suelen ser estáticos y fragmentados, cada diseño queda listo para ajustar, compartir y seguir desarrollando.

Canva presenta edición de HTML y Artifacts

Desde páginas de destino hasta widgets y experiencias interactivas, las herramientas de IA hacen más simple que nunca crear contenido complejo en HTML. Sin embargo, muchas veces esos resultados requieren trabajar directamente sobre el código, lo que complica su edición, mejora o adaptación sin volver a empezar.

Para resolverlo, Canva también lanza la importación y edición de HTML, y amplía así su plataforma para incorporar desarrollos creados con código y recursos generados por IA dentro de su intuitivo editor de arrastrar y soltar. De este modo, Canva se convierte en la primera plataforma que integra en un único editor colaborativo la creación de contenido visual, documental e interactivo.

Ahora, los contenidos interactivos creados con Claude Artifacts pueden importarse directamente en Canva y editarse como cualquier otro diseño. Es posible cambiar colores, diseños y elementos sin rehacer el código ante cada ajuste. Después, los usuarios pueden recopilar datos con Canva Forms en Sheets o publicar sus creaciones como sitios web interactivos con dominio personalizado, todo sin salir de Canva.

Canva fortalece su lugar en el mundo de la IA

El anuncio de hoy representa un nuevo paso en la rápida expansión de Canva dentro del universo de la inteligencia artificial, donde la empresa se consolida cada vez más como la plataforma elegida para diseñar.

A medida que la IA acelera el ritmo de creación de contenido, millones de personas buscan ir más allá de las ideas y de los resultados estáticos para convertir contenido generado en diseños reales y útiles. Desde su lanzamiento en marzo de 2026, Magic Layers de Canva, producto que divide imágenes estáticas en componentes totalmente editables, ya se usó más de nueve millones de veces, lo que refleja una fuerte demanda por transformar contenido generado con IA en materiales adaptables y fáciles de reutilizar a gran escala.

Esta creciente demanda ayudó a posicionar a Canva como la tercera plataforma de IA más utilizada del mundo y la de mayor crecimiento en gasto de clientes en productos de IA entre las principales empresas de software, según una nueva investigación de la empresa de capital de riesgo Andreessen Horowitz.

“Nos entusiasma ver herramientas de IA como Claude Design integrándose con Canva para facilitar aún más la conversión de borradores e ideas en trabajo real y útil. Este anuncio profundiza más de dos años de estrecha colaboración con Anthropic, donde Canva se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas. Disfrutamos mucho trabajar junto a su equipo y compartimos una misma visión: simplificar lo complejo para millones de personas”. – Danny Wu, director de Productos de IA de Canva Expand

Actualmente, Canva impulsa el diseño de más de 250 millones de personas cada mes y da vida a más de 420 diseños por segundo. Hasta la fecha, los productos de IA y modelos fundacionales de la empresa se utilizaron más de 27 000 millones de veces.

Una nueva era para la creatividad

El anuncio de hoy se suma a una semana histórica para Canva. Ayer, la empresa presentó Canva AI 2.0, la evolución más importante de su plataforma desde su lanzamiento hace más de una década.

Presentado en Canva Create, en Los Ángeles, ante más de 6500 asistentes y millones de personas conectadas en todo el mundo, este hito marca una nueva etapa para Canva, que amplía su propuesta más allá de la generación de diseño para convertirse en la plataforma principal donde el trabajo cobra forma.

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