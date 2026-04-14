Rebellions、SKテレコムおよびArmと提携、 ソブリンAIおよび通信インフラ分野への展開を推進

韓国、ソウル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AI推論インフラのグローバルリーダーであるRebellionsは、ソブリンAIおよび通信特化型AIデータセンターを支えるインフラの開発に向けて、SKテレコム（SKT）およびArmとの協業を発表します。本協業を通じて、各社は、Armが初めて設計したデータセンター向けCPUであるArm AGI CPUとRebellionsのAIチップを組み合わせたAIサーバーの開発を計画しています。本システムは、グローバル市場への展開に先立ち、SKテレコムのAIデータセンター環境で検証される予定です。

本提携は、AIインフラの各分野を代表する業界リーダーが参画するものであり、推論市場における急増する需要に対応するとともに、高性能かつエネルギー効率に優れたソブリンAIインフラの標準確立を目指します。さらに各社は、インフラ設計から実環境での導入および検証に至るまで、バリューチェーン全体にわたり協業を進める計画です。

本取り組みの一環として、Arm® Neoverse® CSS V3をベースに構築されたArm AGI CPUと、Rebellionsの「RebelCard™」アクセラレーターは、高性能サーバーインフラとして統合されます。ハードウエア統合にとどまらず、各社はファームウェアを含むソフトウエアスタック全体の共同開発を進め、開発したソリューションをSKテレコムの実運用データセンター環境に展開し、ソブリンAIモデルおよび通信事業者向けの大規模データ処理における性能と安定性を検証します。また、これらのサーバー上でSKテレコム独自の基盤モデル「A.X K1」を稼働させることも検討されています。

技術検証の完了後、各社はより広範な商用展開の機会を検討する計画です。これを通じてRebellionsは、グローバルなソブリンAIデータセンター市場向けに最適化されたソリューションを提供し、特にアジア市場で確固たるプレゼンスの確立を目指します。具体的には、独立したAIインフラを必要とする世界の通信事業者および公共機関に対し、カスタマイズ可能で、安定性が実証されたソリューションの提供に注力します。

「圧倒的な性能と電力効率を実現する当社の『RebelCard』をフルスタックのソフトウエアとともに提供することで、Rebellionsは次世代AIデータセンターを支える中核的存在となっています」と、Rebellionsの最高技術責任者（CTO）であるオ・ジヌクは述べました。「各分野の専門家が結集したこのワンチームの協業は、AI特化型インフラの構築における業界の重要な先例になると期待しています。」

「推論に最適化されたインフラと当社独自の基盤モデル『A.X K1』を組み合わせたフルパッケージを提供することで、AIデータセンター市場における競争力をさらに強化していきます」と、SKテレコムのバイスプレジデント兼AI事業開発責任者であるイ・ジェシンは述べました。

「AIインフラが世界的に拡大する中、CPUはアクセラレーター、メモリー、ネットワーク全体にまたがるワークロードを調整する上で重要な役割を担います」と、ArmのクラウドAI事業部門Go-to-Market担当バイスプレジデントであるエディ・ラミレス氏は述べました。「Arm Neoverse CSS V3をベースに構築されたArm AGI CPUは、大規模なAI導入に求められる性能と効率性を実現するよう設計されています。RebellionsおよびSKテレコムとともに、ソブリンAIおよび通信市場向けのスケーラブルなインフラの実現を支えています。」

Rebellions「RebelCard™」について

RebellionsのRebelCard™は、同社の次世代AI半導体「Rebel 100」（旧称Rebel-Quad）を採用したモジュール型カード製品です。第5世代の高帯域幅メモリー（HBM3E）と4つのNPUチップレットを統合し、卓越したコンピューティング性能を実現します。現行のフラッグシップGPUに匹敵する性能を確保するとともに、それらを上回る電力効率を実現することで、大規模AIデータセンターにおけるエネルギーおよびコスト最適化のニーズに対応します。また、高速チップ間通信技術により、超大規模なマルチモーダルモデルおよびMixture of Experts（MoE）モデルの実行向けに最適化されています。

Rebellionsについて

Rebellionsは、AI時代に求められる、企業や国家が必要とする性能、効率性、サプライチェーンのレジリエンスを備えた専用設計の推論アクセラレーターを開発しています。同社のフラッグシップである「Rebel100™」は、ドル当たり・ワット当たりで最高水準の性能を実現します。学習用途からの転用ではなく、推論用途に特化してゼロから設計されており、オープンソースおよびオープンスタンダードのみに基づいて構築されたフルスタックソフトウエアを備えています。すでに企業および政府機関において商用導入の実績を有し、最も要求の厳しいAIワークロードに対応するチップレット・アーキテクチャーを備えるRebellionsは、あらゆる組織および国家がAIを単に利用するだけでなく、自ら保有し、管理・制御できるようにします。アラムコ、Arm、Kindred Ventures、KT、未来アセットグループ、サムスン、SKハイニックス、およびSKテレコムの支援を受けるRebellionsは、韓国に本社を置き、米国でも事業を展開しています。詳細は、www.rebellions.ai、LinkedIn（www.linkedin.com/company/rebellions-ai）、X（twitter.com/rebellions_inc）をご覧ください。

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