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Canva annuncia una collaborazione con Anthropic per portare a milioni di utenti la progettazione basata sull'AI

La nuova collaborazione integra Canva in Claude Design by Anthropic e trasforma le idee generate dall'AI in progetti totalmente modificabili e attinenti al brand

original Canva and Claude

Canva and Claude

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Canva, la piattaforma integrata di comunicazione visiva leader nel mondo, oggi ha svelato il prossimo capitolo della sua strategica collaborazione di due anni con Anthropic: l'integrazione di Canva direttamente nel nuovo Claude Design di Anthropic Labs, a sole 24 ore dalla presentazione di Canva AI 2.0 a un pubblico di 6.500 persone al Canva Create di Los Angeles.

Oggi Canva lancia anche l'importazione HTML, una nuova funzionalità che semplifica l'inserimento nell'editor di Canva di contenuto interattivo creato con strumenti come Claude, con il supporto della collaborazione, della revisione e della pubblicazione tramite trascinamento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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