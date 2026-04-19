Canva annonce une collaboration avec Anthropic pour démocratiser le design assisté par l'IA auprès de millions d'utilisateurs

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Canva, la plateforme de communication visuelle tout-en-un et leader mondial, a annoncé aujourd'hui la prochaine étape de sa collaboration stratégique de deux ans avec Anthropic, intègrant directement Canva à Claude Design, la nouvelle plateforme lancée par Anthropic Labs. Cette annonce a eu lieu au lendemain de la présentation de Canva AI 2.0 devant 6 500 personnes lors de Canva Create à Los Angeles.

Canva ajoute également aujourd'hui l'importation HTML, une nouvelle fonctionnalité qui facilite l'intégration de contenu interactif généré par des outils comme Claude dans l'éditeur Canva en vue de collaborer, perfectionner et publier par glisser-déposer.

Cette collaboration permet aux utilisateurs de Claude Design de transformer plus facilement les ébauches et idées générées par l'IA en maquettes entièrement modifiables dans Canva. Ces maquettes deviennent ainsi collaboratives, conformes à l'image de marque et prêtes à être diffusées de manière évolutive. Elle contribue à combler l'une des principales lacunes du paysage actuel de l'IA : transformer le contenu généré par l'IA en un travail concret et exploitable.

« Il n’a jamais été aussi simple de concrétiser une idée, mais sa mise en œuvre reste encore trop complexe et fragmentée. Nous avons contribué à résoudre ce problème depuis plus de dix ans, et aujourd’hui, plus de 250 millions de personnes utilisent Canva chaque mois pour transformer leurs idées en créations concrètes et exploitables. Nous sommes très heureux d'élargir encore davantage notre plateforme grâce à cette collaboration avec Claude Design, permettant ainsi de convertir facilement du contenu généré par l’IA en designs entièrement modifiables, collaboratifs et évolutifs, prêts à être publiés » : Melanie Perkins, cofondatrice et CEO de Canva Expand

Des ébauches générées par l'IA à des conceptions entièrement modifiables

Depuis le lancement de Canva MCP dans Claude en juillet dernier, des millions de personnes ont utilisé Canva via Claude pour créer, redimensionner et synthétiser du contenu à l'aide de simples commandes textuelles. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique, en simplifiant encore davantage la transformation des ébauches et des idées en présentations, documents, publications sur les réseaux sociaux, infographies et bien plus encore dans Canva.

Optimisé par le modèle de base de conception de Canva, le contenu exporté depuis Claude Design est instantanément transformé en maquettes structurées et entièrement modifiables dans l'éditeur Canva, conçu pour la collaboration, l'itération et l'évolutivité. Contrairement aux rendus d'IA traditionnels, statiques et fragmentés, chaque maquette est prête à être perfectionnée, partagée et développée.

Canva annonce l’importation HTML et l’édition d’artéfacts

Des pages d'accueil aux widgets et expériences interactives, les outils d'IA simplifient plus que jamais la génération de contenu complexe en code HTML. Cependant, ces contenus sont souvent figés dans le code, ce qui les rend difficiles à modifier, à perfectionner ou à adapter sans devoir tout recommencer.

Pour remédier à cela, Canva lance également l'importation et l'édition de code HTML, élargissant ainsi sa plateforme à la prise en charge du code et des éléments générés par l'IA par glisser-déposer dans son éditeur intuitif. Canva devient ainsi la première plateforme à unifier la création de contenu visuel, documentaire et interactif dans un seul et même éditeur collaboratif.

Désormais, les artéfacts de Claude peuvent être importés directement dans Canva et modifiés comme n'importe quel autre design. Changez les couleurs, les mises en page et les éléments sans avoir à régénérer le code à chaque modification. Collectez ensuite des données avec Canva Forms dans Sheets, ou publiez votre création sous forme de site web interactif avec un nom de domaine personnalisé, le tout sans quitter Canva.

Élargir le rôle de Canva dans l'écosystème de l'IA

L’annonce d’aujourd’hui marque une nouvelle étape dans le développement rapide de Canva au sein de l’écosystème de l’IA, où l’entreprise devient rapidement la référence en matière de design.

À mesure que l'IA accélère le rythme de création de contenu, des millions de personnes cherchent à concrétiser leurs idées et leurs rendus statiques en créant des designs utilisables. Depuis son lancement en mars 2026, le produit Magic Layers de Canva, qui désagrège les images fixes en composants entièrement modifiables, a été utilisé plus de neuf millions de fois, soulignant la forte demande pour transformer le contenu généré par l'IA en un travail adaptable et évolutif.

Selon une nouvelle étude du cabinet de capital-risque Andreessen Horowitz, cette demande croissante a contribué à classer Canva comme la troisième plateforme d'IA la plus utilisée au monde, avec des dépenses clients en produits d'IA qui connaissent la croissance la plus rapide parmi les principaux éditeurs de logiciels.

« Nous sommes très heureux de voir des outils d'IA comme Claude Design s'intégrer à Canva pour simplifier encore davantage la transformation des ébauches et des idées en créations concrètes et exploitables. Cette annonce fait suite à plus de deux ans de collaboration étroite avec Anthropic, où Canva est devenue l'une des applications les plus utilisées. Nous avons adoré travailler en étroite collaboration avec leur équipe et avons en commun le même désir de simplifier les choses complexes auprès de millions de personnes » : Danny Wu, responsable des produits d'IA chez Canva Expand

Canva offre désormais le pouvoir de création à plus de 250 millions de personnes chaque mois, générant plus de 420 designs à chaque seconde. Les produits d’IA et les modèles fondamentaux de l’entreprise ont été utilisés plus de 27 milliards de fois à ce jour.

Une nouvelle ère pour la créativité

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à une semaine très dynamique pour Canva. Hier, l’entreprise a dévoilé Canva AI 2.0, le plus grand pas évolutif de sa plateforme depuis son lancement il y a plus de dix ans.

Annoncée lors de Canva Create à Los Angeles devant plus de 6 500 participants et des millions de téléspectateurs dans le monde entier, cette semaine marque une nouvelle ère qui élargit son champ d'action au-delà de la simple génération de designs en devenant ainsi le système au cœur de la réalisation du travail.

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