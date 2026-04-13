Locus Robotics lance Locus Array, une nouvelle catégorie de robotique basée surIA physique pour une exécution des commandes entièrement autonome

WILMINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Locus Robotics, leader de l’automatisation d’entrepôt axée sur la flexibilité, annonce aujourd’hui le lancement mondial de Locus Array. Ce système d’exécution des commandes entièrement autonome combine la robotique mobile, un bras robotisé de préparation de commandes intégré et une perception alimentée par l’IA, avec une exécution autonome permettant de réaliser des flux de travail de bout en bout sans intervention humaine.

Avec des déploiements déjà en cours auprès de clients en accès anticipé en Amérique du Nord, l’entreprise se prépare à étendre Locus Array à l’échelle mondiale en Europe et dans la région Asie‑Pacifique, afin de répondre à une demande croissante pour une exécution des commandes totalement autonome.

« Pendant des années, la préparation des commandes autonome a relevé davantage du battage médiatique et des promesses que de la réalité — jusqu’à aujourd’hui », déclare Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. « Les opérations logistiques sont confrontées à une pression croissante liée à la pénurie de main-d’œuvre, à l’augmentation des coûts et à une variabilité permanente que les systèmes traditionnels ne peuvent pas absorber. Locus Array introduit l’autonomie dans les opérations réelles à grande échelle, avec une approche fondamentalement différente au niveau du système, conçue pour résoudre ces défis à la source. »

Parmi les premiers clients utilisant Locus Array en conditions réelles figure DHL Supply Chain, partenaire mondial de longue date :

« Le lancement de Locus Array marque une étape décisive dans l’expérience de digitalisation accélérée de DHL, nous faisant passer du picking assisté traditionnel à une nouvelle ère de préparation des commandes autonome à haute densité », déclare Sally Miller, Directrice des systèmes d’information mondial de DHL Supply Chain. « Chez DHL, nous estimons qu’une idée n’a de valeur que si elle peut être déployée à grande échelle, et notre partenariat avec Locus Robotics a constamment démontré notre capacité à transformer des concepts de pointe en standards opérationnels mondiaux.

En étant les premiers à déployer Locus Array, nous ne faisons que répondre aux défis actuels de capacité et de main-d’œuvre : nous concevons activement une chaîne d’approvisionnement plus agile. Cette innovation nous permet de maximiser l’utilisation de l’espace vertical et de réduire drastiquement les interventions manuelles, tout en garantissant à nos clients la rapidité et la fiabilité qu’ils attendent du leader mondial de la logistique. »

Locus Array permet aux opérations:

D’atteindre un débit élevé et une forte densité avec une opération rationalisée :

Traite les commandes en parallèle et consolide le travail directement dans les allées, augmentant le débit avec une capacité de fonctionnement 24h/24 et 7j/7.

Traite les commandes en parallèle et consolide le travail directement dans les allées, augmentant le débit avec une capacité de fonctionnement 24h/24 et 7j/7. D’exécuter de manière autonome plusieurs flux de travail :

Prend en charge la préparation de commandes, la mise en stock (putaway), l’induction, le dépôt, l’emplacement des produits et le réapprovisionnement au sein d’un système unique, réduisant le travail manuel de 90 %.

Prend en charge la préparation de commandes, la mise en stock (putaway), l’induction, le dépôt, l’emplacement des produits et le réapprovisionnement au sein d’un système unique, réduisant le travail manuel de 90 %. De réduire le délai de création de valeur avec un minimum de perturbations :

Déploiement en quelques semaines, sans nécessiter de refonte des installations ni d’ajout d’infrastructures complexes.

Déploiement en quelques semaines, sans nécessiter de refonte des installations ni d’ajout d’infrastructures complexes. D’offrir des performances flexibles et évolutives dans des environnements dynamiques :

S’adapte aux variations de volume et aux changements de configuration, du catalogue et de demande, sans remise en cause des flux de travail existants.

S’adapte aux variations de volume et aux changements de configuration, du catalogue et de demande, sans remise en cause des flux de travail existants. D’assurer une exécution coordonnée avec les autres robots :

Fonctionne de manière fluide avec Locus Origin et Locus Vector afin de couvrir 100 % du catalogue au sein d’un système unifié, offrant un retour sur investissement rapide grâce à un modèle Robots‑as‑a‑Service (RaaS) évolutif et à faible coût initial.

Présentation de Robots-to-Goods (R2G)

Ensemble, ces capacités introduisent une nouvelle catégorie d’automatisation d’entrepôt : Robots-to-Goods (R2G). Dans ce modèle, des systèmes robotiques intelligents, tels que Locus Array, se déplacent directement vers le stock et exécutent les tâches d’exécution des commandes au cœur même des allées. En intégrant plusieurs flux de travail directement dans le robot, R2G étend l’automatisation au‑delà des processus assistés pour atteindre une autonomie complète.

Contrairement aux systèmes traditionnels qui déplacent le stock à travers des processus fixes, des robots comme Locus Array sont affectés dynamiquement aux tâches en temps réel. Cette approche réduit les déplacements, garantit une disponibilité continue des références et permet une densité de stockage plus élevée au sein des configurations d’entrepôt existantes.

Propulsé par LocusONE™, la plateforme d’orchestration pilotée par l’IA, Locus Array opère au sein d’une flotte unifiée aux côtés de Locus Origin et Locus Vector. LocusONE attribue dynamiquement le travail en fonction de la demande en temps réel, en coordonnant les robots, les flux de travail et les mouvements de stock comme un système unique, capable d’évoluer et de s’adapter dans le temps.

Cela permet d’étendre l’automatisation à l’ensemble des workflows d’exécution des commandes, en offrant des performances constantes et la confiance opérationnelle nécessaire pour exceller dans un environnement incertain.

Locus Array sera présenté en démonstration live lors du salon MODEX 2026 à Atlanta, dans l’État de la Géorgie.

Pour en savoir plus, rendez‑vous sur : GetLocusBots.com

Foire aux questions

Locus Array, c’est quoi?

Locus Array est un robot d’entrepôt entièrement autonome capable d’exécuter des flux d’exécution des commandes de bout en bout directement dans les allées. Il s’agit d’un système avancé d’IA physique combinant vision artificielle alimentée par l’IA, prise de décision en temps réel et manipulation robotique afin de percevoir son environnement et d’exécuter des tâches telles que la préparation des commandes, la mise en stock, l’induction, le dépôt et le emplacement des produits sans intervention humaine.

Quel problème Locus Array résout-il ?

Locus Array répond à trois défis majeurs des opérations logistiques : la pénurie de main-d’œuvre, la hausse des coûts et la nécessité de maintenir des niveaux de service élevés malgré des fluctuations de la demande. Il réduit la dépendance au travail manuel jusqu’à 90 %, maintient un débit constant dans des conditions changeantes et permet aux opérations de s’adapter et de monter en charge sans refonte de l’infrastructure.

Combien de robots Locus Array peuvent être utilisés dans un entrepôt ?

Locus Array est conçu pour évoluer dans des environnements d’entrepôt en perpétuelle mutation. Les flottes peuvent aller de quelques robots à plusieurs centaines, selon les exigences de débit. Plusieurs robots Array peuvent opérer dans une même allée et sur différents niveaux, ce qui permet d’augmenter la densité d’automatisation aussi bien dans des sites existants que dans des installations neuves, sans modifier les flux de travail.

Qu’est-ce que Robots-to-Goods (R2G) ?

Robots‑to‑Goods (R2G) est une nouvelle catégorie d’automatisation d’entrepôt initiée par Locus Robotics, dans laquelle les robots se déplacent directement vers le stock et exécutent les tâches d’exécution des commandes au sein même du flux opérationnel. En maintenant le stock immobile et en amenant l’automatisation au travail, R2G permet une exploitation continue, une densité de stockage accrue et un débit non contraint par la main-d’œuvre.

About DHL – The logistics company for the world

DHL est la première marque mondiale dans le secteur de la logistique. Nos divisions DHL offrent un portefeuille inégalé de services logistiques allant de la livraison de colis nationaux et internationaux à la gestion de la chaîne d'approvisionnement industrielle, en passant par les solutions d'expédition et d’exécution des commandes e-commerce, le transport express international, routier, aérien et maritime. Avec environ 389 000 employés dans plus de 220 pays et territoires à travers le monde, DHL relie les personnes et les entreprises de manière sûre et fiable, permettant ainsi des flux commerciaux durables à l'échelle mondiale. Avec des solutions spécialisées pour les marchés et les industries en croissance, notamment la technologie, les sciences de la vie et les soins de santé, l'ingénierie, la fabrication et l'énergie, la mobilité automobile et la vente au détail, DHL se positionne résolument comme « l'entreprise de logistique pour le monde ».

DHL fait partie du groupe DHL. Le groupe a généré un chiffre d'affaires d'environ 82,9 milliards d'euros en 2025. Avec des pratiques commerciales durables et un engagement envers la société et l'environnement, le groupe apporte une contribution positive au monde. Le groupe DHL a pour objectif de parvenir à une logistique zéro émission nette d'ici 2050.

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader de l’automatisation d’entrepôt axée sur la flexibilité, offrant une confiance opérationnelle aux exploitants logistiques évoluant dans un environnement marqué par une incertitude constante. Locus Robotics permet aux organisations de planifier, d’exécuter et de s’adapter face à la volatilité des volumes, à la variabilité de la main-d’œuvre et à l’évolution des profils de commandes.

Propulsée par la plateforme LocusONE, Locus Robotics orchestre les flux d’exécution des commandes — incluant le picking, le réapprovisionnement, le tri et la préparation finale — au sein d’un système unifié combinant robotique, orchestration et IA appliquée. La plateforme fournit une visibilité prédictive, une prise de décision adaptative et une exécution élastique, offrant aux responsables opérationnels une vision claire de la capacité, du débit et des risques, sans infrastructure fixe ni refonte disruptive des installations.

Forte de la confiance de plus de 150 marques des secteurs du vente au détail, de la santé, du 3PL et de l’industrie, réparties sur plus de 350 sites dans le monde, Locus Robotics accompagne les opérations à chaque étape de leur parcours d’automatisation. Grâce à un modèle pionnier de Robots‑as‑a‑Service (RaaS), Locus Robotics permet aux performances d’évoluer au rythme des besoins opérationnels.