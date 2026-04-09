INNIO y Rehlko firman un acuerdo para asegurar 1,25 GW de capacidad de motores de gas

JENBACH, Austria--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group ha anunciado hoy la firma de un acuerdo estratégico de motores de gas con Rehlko, que asegura 1,25 gigavatios (GW) de capacidad durante los próximos tres años. El acuerdo formaliza y amplía el compromiso firme previo de 700 MW de Rehlko, ahora integrado en este volumen plurianual. Asimismo, da respuesta al fuerte crecimiento de la demanda asociada a centros de datos y a proyectos de generación flexible en mercados clave a nivel global.

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