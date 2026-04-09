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INNIO y Rehlko firman un acuerdo para asegurar 1,25 GW de capacidad de motores de gas

  • Esta capacidad permitirá atender la creciente demanda global de centros de datos y generación flexible
  • El acuerdo amplía el compromiso firme previo de 700 MW de Rehlko
original INNIO and Rehlko announce framework agreement for 1.25 GW of gas engine capacity

INNIO and Rehlko announce framework agreement for 1.25 GW of gas engine capacity

JENBACH, Austria--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group ha anunciado hoy la firma de un acuerdo estratégico de motores de gas con Rehlko, que asegura 1,25 gigavatios (GW) de capacidad durante los próximos tres años. El acuerdo formaliza y amplía el compromiso firme previo de 700 MW de Rehlko, ahora integrado en este volumen plurianual. Asimismo, da respuesta al fuerte crecimiento de la demanda asociada a centros de datos y a proyectos de generación flexible en mercados clave a nivel global.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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