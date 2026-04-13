Textron Aviation Defense gana un contrato de cinco años para la ingeniería de mantenimiento y la gestión del programa de la flota de Beechcraft T-6 Texan II

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Defense LLC, una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT) ha comunicado hoy que el Gobierno de Estados Unidos le ha adjudicado un contrato de cinco años, por un valor de más de 150 000 000 de dólares, para prestar servicios de ingeniería de mantenimiento y gestión de programas (SEPM) a la flota de aviones T-6A, T-6B y T-6D de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército de ese país.

El contrato fue adjudicado inicialmente en 2021 y ahora se prolongan los servicios de ingeniería de sistemas y gestión de programas por otros cinco años, abarcando ingeniería de mantenimiento y de sistemas, gestión de programas y apoyo para programas de mantenimiento, reparaciones, modificaciones e integridad. Esta modificación eleva el valor nominal acumulado total del contrato a un máximo de 510.000.000 de dólares, desde el máximo anterior de 240.000.000 de dólares e indica que las tareas se llevarán a cabo en Wichita, Kansas.

"La renovación de este contrato de SEPM refleja la confianza sostenida de la Oficina del Programa Conjunto T-6 del Gobierno de Estados Unidos en nuestro equipo y en nuestra capacidad para mantener la flota de T-6 Texan II lista para las misiones", subrayó Travis Tyler, presidente y director ejecutivo de Textron Aviation Defense. "Seguimos poniendo el foco en mantener la disponibilidad de las aeronaves y en apoyar a nuestros clientes mientras instruyen a la próxima generación de pilotos militares".

Acerca del avión Beechcraft T-6 Texan II

El Beechcraft T-6 Texan II es el avión de entrenamiento militar más prestigioso del mundo. Con el aval de casi 100 años de experiencia en la entrega de más de 255.000 aviones en todo el mundo, los bajos costes de adquisición, operación y mantenimiento del Texan II facultan a las fuerzas aéreas de todo el mundo acelerar la formación de pilotos. La familia de aviones Beechcraft T-6 Texan II tiene una base instalada que cuadruplica la de su competidor más cercano y ha sido el sistema de entrenamiento integrado (ITS) número uno del mundo durante más de 20 años. El Texan II se beneficia de una línea de producción activa con una calificación de Nivel de Preparación para la Fabricación (MRL) de 10, referente en el sector, así como de una cadena de suministro de eficacia demostrada.

Acerca de Textron Aviation Defense LLC

Textron Aviation Defense LLC es una filial de Textron Aviation Inc., con un legado de miles de sistemas de entrenamiento integrados Beechcraft y Cessna de acreditada eficacia, producidos y adaptados para misiones en el corazón de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, los clientes militares recurren a Textron Aviation Defense cuando necesitan soluciones aéreas para sus misiones críticas. Siendo el proveedor del entrenador de vuelo militar más destacado del mundo, Textron Aviation Defense equipa a los ejércitos de todo el mundo y es líder en bajos costes de adquisición, mantenimiento y entrenamiento. La flota de más de 1000 aviones Beechcraft T-6 Texan II y AT-6 Wolverine ha registrado más de 5 millones de horas de vuelo en dos escuelas de vuelo militares de la OTAN y 15 países desde 2001. Para saber más al respecto, visite www.defense.txtav.com

Acerca de Textron

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red global de negocios en aviación, defensa, industria y finanzas para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es reconocida en todo el mundo por marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite www.textron.com.

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